dnes 13. februára 2026 o 12:00
Čas čítania 2:03

Dioptrické okuliare ako módny doplnok. Tieto štýly si zamilovali Hailey Bieber, Bella Hadid a Pedro Pascal

Terézia Kováčiková
Terézia Kováčiková
Minimalistické, hranaté či oválne – tieto štýly sú na celebritách hot (a budú aj na tebe).

Časy, kedy sa ľudia posmievali druhým, že nosia dioptrické okuliare, sú už dávno minulosťou. Stali sa totižto štýlovým módnym doplnkom – imidžové rámy nosia aj ľudia, ktorí nemajú problémy so zrakom. Celebrity nám ukázali, že dioptrické okuliare dokážu dokonale vyzdvihnúť každý outfit.

V našom článku nájdeš štýlové rámy, ktoré nosia známe tváre. Pridali sme aj niekoľko alternatív pre obmedzenejší rozpočet. 

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.

Hailey Bieber

Manželka Justina Biebera a IT-girl 21. storočia jednoducho diktuje, čo je trendy – od make-upu, cez nechty až po outfity a módne doplnky. Minulý rok zviditeľnila trend oválnych dioptrických okuliarov značky Miu Miu, ktoré mala na svojich selfies.

Nie je však jediná, ktorá si obľúbila tento rám. Okuliare Miu Miu sa objavili aj na Sabrine Carpenter, Emily Ratajkowski a Billie Eilish.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Shades Optics (@shadesoptics_jo)

✨ Steal the look

  • Dioptrické okuliare Miu Miu MU01XV VAU1O1199,20 €, pôvodne 350 € (konkrétny model dioptrických okuliarov, ktoré nosí Hailey)
  • Dioptrické okuliare Miu Miu MU09XV VAU1O1 175,20 €, pôvodne 260 €
  • Okuliare sú bez dioptrií PIECES PCDenia 11,61 € 
Miu Miu MU01XV VAU1O1. Eyerim PIECES Okuliare PCDenia.
Zobraziť galériu
(3)

Kendall Jenner

Aj modelka, reality-star a najlepšia kamoška Hailey Bieber si obľúbila úzky rám dioptrických okuliarov – tiež v oválnom prevedení, tentokrát od škandinávskej značky Chimi. Elegantné tenké rámy v čiernej vyžarujú vibe „office siren.“ Nižšie nájdeš alternatívy, ktoré majú podobný rám.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kendall (@kendalljenner)

✨ Steal the look

  • Dioptrické okuliare Miu Miu MU01YV 16K1O1 175,20 €, pôvodne 260 €
  • Dioptrické okuliare Eyerim Lin Black67 € (teraz prebieha akcia 1 + 1 zadarmo)
Naľavo Miu Miu, napravo Eyerim Lin Black.
Naľavo Miu Miu, napravo Eyerim Lin Black. Zdroj: Eyerim, About You

Bella Hadid

Bella Hadid sa minulý rok odklonila od trendu „Bayonetta glasses“. Palestínsko-holandská modelka si zamilovala hrubé čierne rámy v podaní okuliarov SAINT LAURENT SL 815, ktoré ju sprevádzali nielen na runwayi Saint Laurent's Spring/Summer 2025, ale aj v uliciach.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa VOGUE India (@vogueindia)

✨ Steal the look

  • Dioptrické okuliare Saint Laurent SL276 MICA OPT 003 179,20 €, pôvodne 350 €
  • Dioptrické okuliare Guess GU50176 001 57,60 €, pôvodne 125 €
Naľavo Saint Laurent, napravo Guess.
Naľavo Saint Laurent, napravo Guess. Zdroj: Eyerim

Madison Beer

Talentovanú speváčku Madison Beer je často vidieť v uliciach či na live streamoch s veľkými čiernymi štvorcovými rámami, ktoré robia dokonalý kontrast k jej úzkej tvári. Medzi jej obľúbený model patrí napríklad Dita Mann DTX 102 01. My sme našli dioptrické okuliare, ktoré vyzerajú veľmi podobne.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa MADISON BEER (@madsbmine)

✨ Steal the look

  • Dioptrické okuliare Ray-Ban RX5387 2000100,80 €, predtým 155 €
  • Dioptrické okuliare Ray-Ban RX7248D 200087,20 €, predtým 113 €
  • Dioptrické okuliare Ray-Ban Shea RX7258 8260100,80 €, predtým 138 €
Ray-Ban RX5387 2000. Ray-Ban RX7248D 2000. Ray-Ban Shea RX7258 8260.
Zobraziť galériu
(3)

Pedro Pascal

Nemôžeme nespomenúť ultimate fashion daddyho, alias Pedra Pascala. Herec je známy nielen svojimi skvelými hereckými výkonmi, ale aj štýlovými outfitmi s trendy okuliarmi, ktoré sa stali jeho statement prvkom (dôkazom sú aj Reddit fóra, kde fanúšikovia horlivo hľadajú presný typ okuliarov, ktoré mal Pedro na sebe).

Spomedzi všetkých štýlov rámov, ktoré Pedro nosí, sme vybrali ako príklad elegantné okuliare, ktoré podčiarkujú jeho charizmu.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Augie 🩷s Pedro (@pedroslovergirl_)

✨ Steal the look

  • Dioptrické okuliare Ray-Ban Ray-Ban New Caravan RX3636V 2501118,40 €, predtým 175 €
  • Dioptrické okuliare Carrera CARRERA1135 RZZ82,40 €, predtým 210 €
  • Dioptrické okuliare Pierre Cardin P.C.6881 6LB62,40 €, predtým 159,00 €
Ray-Ban New Caravan RX3636V 2501. Carrera CARRERA1135 RZZ. Pierre Cardin P.C.6881 6LB
Zobraziť galériu
(3)
