Toto sú fashion trendy, ktoré uvidíš v roku 2026. V hlavnej úlohe objem, vzory a pohodlie

Tieto kúsky nesmú chýbať v tvojom šatníku.
Trendy prichádzajú a odchádzajú, takže držať s nimi krok je pre bežného človeka takmer nemožné. Aby sme ti uľahčili výber nových kúskov, prešli sme si najnovšie trendy za teba a vybrali sme tie, ktoré ovládnu ulice. Rok 2026 bude patriť maximalizmu, vzdušným tvarom, odvážnym kombináciám a výrazným vzorom.
Chic athleisure
V roku 2026 prichádza nová vlna športového obliekania, ktorá mieša funkčnosť s bežným mestským štýlom. To, čo sa začalo nenápadným boomom track pants v duchu Adidas, dnes prerástlo do širšieho trendu – oblečenia, ktoré pôsobí športovo, no je nositeľné aj mimo fitka.
Do popredia sa dostávajú retro mikiny, teplákové bundy, vetrovky či anoraky z funkčných materiálov, no v siluetách, ktoré sú uvoľnené a fungujú aj v kombinácii s elegantnými kúskami. Tento posun krásne ilustruje jarná kampaň Saint Laurent pre rok 2026, kde sa vetrovky v 80’s farebnej palete kombinovali s čipkovanými šortkami a lodičkami na podpätku.
👀 Do nákupného košíka sme ti vybrali:
- vetrovka Columbia Paracutie: 80,99 €
- bavlnená mikina adidas: 119,90 €
- tepláky adidas Original: 79,90 €
- široké nohavice Puma: 84,99 €
Objemné siluety
Ak fandíš maximalizmu a výrazným tvarom, tento rok bude tvoj. Svetoví dizajnéri zaplnili prehliadkové móla nadýchanými siluetami, ktoré do módy vnášajú vzdušnosť a objem.
Možno sa ti tento trend zdá ako prílišné vykročenie z komfortnej zóny, no nezabúdaj, že práve tam sa začína hra s módou. V uliciach uvidíme aj návrat k vzdušným, balónovým nohaviciam, ktoré sme nosievali pred rokmi.
👀 Do nákupného košíka sme ti vybrali:
- rifľová košeľa Rotate: 269,90 €
- kožená bunda s golierom: 199,99 €
- balónové nohavice: 35,91 €
- blúzka s balónovými rukávmi: 29,90 €
Mix vzorov a textúr
Gepard, zebra, kvety, bodky... Rok 2026 navždy vyrieši tvoju dilemu ohľadom vzorov a ich kombinovania – móda ťa povzbudzuje k odvahe vrstviť a miešať všetko, po čom túžiš. Pravidlo je totiž jednoduché: viac je viac. Tento rok už nemusíš vyberať len jeden vzor – 2026 ťa pozýva k hravosti a odvahe vyskúšať všetky vzory, po ktorých túžiš. Kombinácia rôznych potlačí ako sú pásiky, bodky, zvieracie motívy či káro sa vracia a vnáša do šatníkov osobitosť a hravosť.
👀 Do nákupného košíka sme ti vybrali:
- hnedá sukňa s bodkami: 37,90 €
- sveter s kosoštvorcami: 15,99 €
- tenisky Adidas Samba: 129,00 €
- tričko so zvieracím motívom: 15,90 €
V záplave tyrkysovej
Prehliadkové móla ukazujú, že nielen biela, ale aj výrazná tyrkysová farba bude vládnuť nasledujúcemu roku. Odtieň Transformative Teal je kombináciou tmavomodrej s akvamarínovo-zelenou. Ak hľadáš náhradu za klasické čierne kúsky, tento tmavý, všestranný odtieň môže byť tou správnou cestou.
👀 Do nákupného košíka sme ti vybrali: