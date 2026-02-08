Pri jednom incidente sa doslova bál o život. Svoji prácu má však veľmi rád.
Každá práca v stavebnom sektore má svoje špecifiká a riziká. Keď však príde reč na žeriavníkov, väčšine nezainteresovaných začne tuhnúť krv v žilách.
Denne funguješ vo výške niekoľko desiatok metrov v kabíne, ktorá sa pod náporom vetra nakláňa zo strany na stranu. Na ramene máš niekoľko ton nákladu, s ktorým musíš manévrovať viac než opatrne a chirurgicky presne.
Svoje o tejto práci vie tiež Štefan Bujňák z Hlohovca. Števo má 26 rokov a s krátkou prestávkou sa žeriavu venuje už osem rokov.
Ako si sa dostal k práci žeriavnika?
To bolo ešte dávnejšie, keď som mal možno 17 rokov a chodili sme z Hlohovca do Bratislavy na fušky, taká klasická stavbárska brigáda. Tam som sa dal do reči s koordinátormi a tiež žeriavnikmi, zaujímal som sa o to. Chcel som vedieť, či majú nejaké voľné miesta, tak sme sa dohodli a hneď po strednej som začal pracovať na žeriave. Teda musel som počkať, kým budem mať 18 rokov, keďže to je dolný vekový limit na získanie povolenia.
Takže je to tvoja prvá práca, ktorú robíš od školy?
To áno, okrem tých brigád to bola prvá práca, ktorú som mal. Neskôr som mal však pauzu, robil som strechy, cestoval som, robil som vo fabrike a podobne, ale napokon som sa k tomu pred približne polrokom vrátil a veľmi by som v tom už chcel ostať.
Čo si potrebuješ vybaviť, ak chceš ovládať žeriav?
Musíš ísť na školenie, neskôr na skúšky a potom, ak ti dajú povolenie, môžeš začať jazdiť. Za preukaz zaplatíš približne 300 eur, ale cena sa môže líšiť.
O čom je to školenie, čo sa tam človek učí?
Sú tam samozrejme základy fyziky ako preťaženie, nakláňanie a podobne. Potom veci čo sa týka ovládania stroja, bremena a podobne. Dbať sa teda musí aj na váhu stroja, nákladu, bremena a podobne.
Ako si spomínaš na začiatky v kabíne žeriavu?
Keď som prvýkrát liezol hore, pomyslel som si, že kam sa to trepem a čo tam chcem robiť.
