4. februára 2026 o 13:00
Čas čítania 1:22

Denimové trendy, ktoré v roku 2026 uvidíš všade. Priprav sa na klasiku vo fresh podaní

Kristína Czakóová
Kristína Czakóová
Ktorý je tvoj favorit?

Tiež máš pocit, že táto zima nemá konca a už sa nevieš dočkať teplých slnečných lúčov a jarného šatníka? Ak máš v pláne jarný refresh svojej skrine, mám pre teba niekoľko tipov. Pozreli sme sa na aktuálne kolekcie známych módnych domov a vybrali pre teba niekoľko trendov z prehliadkových mól, ktoré budú túto nasledujúcu sezónu dominovať.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.

Návrat ku klasike

Módne domy sa opäť začínajú vracať ku klasickým siluetám, čo ukázali prehliadky značiek ako Dior, Jil Sander a Calvin Klein. Pri výbere sa uisti, že nohavice majú rovný strih od bedra až po členok – na stehnách pôsobia priliehavejšie a od kolena nadol zas voľnejšie. 

👀 Do nákupného košíka sme ti vybrali:

About you About you Reserved Reserved
Zobraziť galériu
(4)

Svetlý závan

Denimové trendy pre rok 2026 výrazne ovplyvnila aj farba roka Cloud Dancer – jemný odtieň bielej s rovnováhou chladných a teplých podtónov. Okrem svetlých tričiek a búnd nastal čas vytiahnuť aj denim v krémových odtieňoch. 

👀 Do nákupného košíka sme ti vybrali:

About You About You Answear Answear
Zobraziť galériu
(6)

Zemité tóny

Okrem svetlého denimu, módne domy ako Loewe, Celine a Dior stavili túto sezónu aj na zemité tóny v spraných odtieňoch od hlinenej, terakotovej až po kamennú sivú. 

👀 Do nákupného košíka sme ti vybrali:

About You About you About You About You
Zobraziť galériu
(6)

Džínsy na mieru

Rifle vnímame skôr ako súčasť casual outfitov. Valentino a Chloe nám však ukázali, že dokážu dobre fungovať aj ako elegantné nohavice. Jediné, čo potrebuješ, je dobrý strih a puky.

👀 Do nákupného košíka sme ti vybrali:

About you About you Answear Answear
Zobraziť galériu
(4)
