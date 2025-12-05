Pantone oznámilo farbu roka 2026 a tentokrát nevyhrala výrazná farba. Jemný odtieň bielej má pôsobiť upokojujúco.
Pantone Color Institute každý rok vyberá farbu, ktorá podľa neho najlepšie vystihuje atmosféru a smer, kam sa spoločnosť posúva. Pre rok 2026 zvolili odtieň Cloud Dancer, píše CNN.
Tím, ktorý stojí za výberom, tvrdí, že reaguje na to, čo žijeme. Svet je podľa nich rýchly, hlasný a trochu chaotický. Preto vraj prichádza farba, ktorá má ukľudniť. Cloud Dancer je biela, ktorá nepôsobí nemocničným dojmom, ani príliš ostro.
„Názov farby je veľmi dôležitý. V momente, keď počujete názov opisujúci farbu, okamžite si vybavíte určitý obraz. Tento presný odtieň bielej, s rovnováhou chladných a teplých podtónov, bol starostlivo vybraný,“ hovorí Leatrice Eisema, viceprezidentka inštitútu.
Pantone farbu roka vyhlasuje od roku 1999 a výber vždy odráža spoločenské nálady. Minulý rok dominovala farba Mocha Mousse, rok predtým Peach Fuzz.