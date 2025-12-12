Rok 2025 nepriniesol len tesné súboje o titul, ale aj rekordné výplaty. Pozri si, koľko jazdci zarobili.
Magazín Forbes priniesol rebríček najlepšie zarábajúcich jazdcov F1 za tento rok. Desať najlepšie platených pilotov si tento rok spolu prilepšilo na 363 miliónov dolárov, čo je medziročne o 15 percent viac a o 72 percent viac než v roku 2021.
F1 tak potvrdzuje status jedného z najrýchlejšie rastúcich športov aj mimo pretekársku dráhu. Nižšie sa môžeš pozrieť na prvú päťku.
5. Charles Leclerc
Leclerc si prilepšil vďaka novej zmluve od Ferrari. Tím mu výrazne zvýšil odmeny, aby si udržalo dvojicu Hamilton-Leclerc ako možno najdrahšiu jazdeckú zostavu v histórii tímu. Za tento rok si pripísal až 30 miliónov dolárov.
4. Oscar Piastri
Piastri zažil sezónu, ktorá by mu v iných rokoch priniesla titul. Sedem víťazstiev, 16 pódií a zásadný podiel na McLarenom ovládnutej súťaži konštruktérov. Vďaka bonusom sa vyšvihol hneď za Norrisa, čo ukazuje, ako rýchlo rastie jeho hodnota. Nový viacročný kontrakt z marca z neho robí zároveň dlhodobý stavebný kameň tímu. Celkovo zarobil 37,5 milióna dolárov (plat 10 miliónov dolárov + bonus 27,5 milióna dolárov).