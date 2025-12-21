Kategórie
dnes 21. decembra 2025 o 15:47
Čas čítania 0:48
Anna-Marie Vondráková

Jakea Paula museli operovať. Po knockoute prišiel o niekoľko zubov, v čeľusti má titánové platničky

Lekári mu do čeľuste umiestnili dve titánové platničky a prišiel aj o niekoľko zubov.

Jake Paul sa v noci z piatka na sobotu v Miami postavil bývalému šampiónovi v ťažkej váhe Anthonymu Joshuovi, ktorý v šiestom kole slávneho influencera tvrdo knockoutoval. BBC informuje, že po zápase musel Paul podstúpiť operáciu.

„Myslím, že mám zlomenú čeľusť. Určite je zlomená, ale do kelu, to bolo dobré," uviedol Paul v rozhovore hneď po zápase. Toto tvrdenie následne potvrdil na Instagrame, keď zdieľal fotografiu röntgenu, na ktorom je vidieť, že mu Joshua zlomil čeľusť dokonca na dvoch miestach. Na sieťach neskôr zdieľal aj fotografiu z nemocnice.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Jake Paul (@jakepaul)

„Operácia prebehla dobre, ďakujem za všetku lásku a podporu," napísal v najnovšom príspevku. V popise fanúšikom a fanúšičkám objasnil, že mu lekári museli do čeľuste uložiť dve titánové plátky. Prišiel tiež o niekoľko zubov. „Po dobu siedmich dní musím piť iba tekutiny," dodal.

Anthony Joshua išiel do zápasu ako jasný favorit, no napriek tomu sa influencerovi darilo niekoľko kôl slušne brániť. „Jake Paul si dnes večer viedol naozaj dobre, chcem mu za to vyjadriť uznanie. Zdvíhal sa znova a znova. Bolo to pre neho ťažké, ale neprestával hľadať cestu von," povedal profesionálny boxer. Priznal tiež, že mu jeho výhra trvala dlhšie, než pôvodne očakával.

Jake Paul.
Jake Paul. Zdroj: Instagram/Jake Paul
JAKE PAUL
