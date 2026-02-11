Hlavné témy
dnes 11. februára 2026 o 10:32
Zdenka Hvolková

Nórsky biatlonista sa emočne zrútil po zisku olympijskej medaily. V živom vysielaní sa priznal k nevere

Nórsky biatlonista sa emočne zrútil po zisku olympijskej medaily. V živom vysielaní sa priznal k nevere
Zdroj: Getty Images / Alexander Hassenstein
Nórsky biatlonista Sturla Holm Lægreid získal na ZOH Miláno-Cortina 2026 svoju prvú olympijskú medailu. Namiesto osláv však prišlo šokujúce verejné priznanie nevery a emotívny pokus získať späť bývalú partnerku.

Ako píše BBC Sport či Variety, 28-ročný nórsky biatlonista Sturla Holm Lægreid sa krátko po zisku bronzu na zimných olympijských hrách v Miláne-Cortine 2026 rozplakal. Nebolo to však od dojatia nad svojím športovým výkonom. V rozhovore pre Norwegian Broadcasting Corporation sa namiesto športového výkonu rozhodol hovoriť o osobnom zlyhaní.

Olympijské hry tak priniesli jeden z najbizarnejších momentov posledných rokov. Namiesto klasických dojímavých príbehov o drine a víťazstvách prišla verejná spoveď, ktorú si športový svet bude pamätať viac ako výsledkovú listinu. 

„Pred šiestimi mesiacmi som stretol lásku svojho života. Najkrajšiu a najmilšiu osobu na svete. A pred tromi mesiacmi som urobil najväčšiu chybu svojho života a podviedol som ju,“ priznal so slzami v očiach.

Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu T...
