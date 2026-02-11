Nórsky biatlonista Sturla Holm Lægreid získal na ZOH Miláno-Cortina 2026 svoju prvú olympijskú medailu. Namiesto osláv však prišlo šokujúce verejné priznanie nevery a emotívny pokus získať späť bývalú partnerku.
Ako píše BBC Sport či Variety, 28-ročný nórsky biatlonista Sturla Holm Lægreid sa krátko po zisku bronzu na zimných olympijských hrách v Miláne-Cortine 2026 rozplakal. Nebolo to však od dojatia nad svojím športovým výkonom. V rozhovore pre Norwegian Broadcasting Corporation sa namiesto športového výkonu rozhodol hovoriť o osobnom zlyhaní.
Olympijské hry tak priniesli jeden z najbizarnejších momentov posledných rokov. Namiesto klasických dojímavých príbehov o drine a víťazstvách prišla verejná spoveď, ktorú si športový svet bude pamätať viac ako výsledkovú listinu.
NEW: Norwegian biathlete Sturla Holm Laegreid admits to cheating on his girlfriend after winning a bronze medal at the Winter Olympics.— Collin Rugg (@CollinRugg) February 10, 2026
Sturla Holm Laegreid broke down in tears as he talked about the "worst week" of his life.
"I had a gold medal in my life, and there are… pic.twitter.com/VDB1pNlRue
„Pred šiestimi mesiacmi som stretol lásku svojho života. Najkrajšiu a najmilšiu osobu na svete. A pred tromi mesiacmi som urobil najväčšiu chybu svojho života a podviedol som ju,“ priznal so slzami v očiach.
„Možno ma teraz veľa ľudí vidí v inom svetle, ale ja mám oči len pre ňu,“ povedal. „Nie som si istý, čo sa teraz snažím povedať, ale šport išiel v posledných dňoch na vedľajšiu koľaj. Prial by som si, aby som tento moment mohol zdieľať s ňou.“
Jeho vyjadrenia pôsobili ako verejný pokus získať si expartnerku späť priamo počas olympiády. „Nie som pripravený to vzdať. Dúfam, že spáchaním takejto spoločenskej samovraždy jej ukážem, ako veľmi ju milujem. Prijímam následky toho, čo som urobil. Ľutujem to celým srdcom. Možno som hlúpy ako poleno. Som členom Mensy, ale aj tak robím hlúposti,“ vyhlásil.
Na tlačovej konferencii priznal, že si nie je istý, či bolo správne o vzťahu hovoriť verejne.
„Neviem, či je to správne rozhodnutie, ale je to rozhodnutie, ktoré som urobil. Nechcem si vyčítať, že som neurobil všetko pre to, aby som ju získal späť.“
Bronz je jeho prvou olympijskou medailou. Zlato získal jeho krajan Johan-Olav Botn, striebro Francúz Eric Perrot. Keď sa novinári pýtali Botna na Lægreidovo priznanie, reagoval stručne: nevera spoluhráča je „niečo, čo sa ma netýka“ a jeho zlato je „osobné a emocionálne víťazstvo“.