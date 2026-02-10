Vyzerá nenápadne, no bez neho by curling neexistoval. Olympijský curlingový kameň má pôvod na jedinom mieste na svete, a práve vďaka tomu sa správa na ľade tak, ako žiadny iný.
Curling patrí medzi najikonickejšie športy zimných olympijských hier a priťahuje pozornosť divákov. Jednou z jeho hlavných hviezd je práve curlingový kameň, ktorý sa po ľade kĺže s takou presnosťou, že fascinuje aj laikov.
Ako informuje Heracles, curling je často nazývaný „šach na ľade“. Ide o šport, v ktorom dva štvorčlenné tímy posúvajú ťažké žulové kamene po ľadovej dráhe smerom k vyznačenému terču (domu). Cieľom je umiestniť kamene bližšie k stredu ako súper, pričom spoluhráči metením ľadu pred kameňom upravujú jeho dráhu a rýchlosť.
Málokto však vie, že každý olympijský curlingový kameň pochádza z jedného jediného miesta na svete, píše Olympics. Ide o malý neobývaný ostrov Ailsa Craig pri škótskom pobreží. Práve odtiaľ sa už desaťročia ťaží výnimočný žulový materiál, ktorý nemá v curlingu alternatívu.
Žula z Ailsa Craig patrí medzi najtvrdšie a najčistejšie na planéte. Odoláva vlhkosti, praskaniu aj extrémnym podmienkam na ľade a pritom si zachováva tvar. Telo kameňa sa vyrába zo zeleného granitu, zatiaľ čo spodná „bežná“ hrana, ktorá je v kontakte s ľadom, je z tzv. blue hone granitu, teda materiálu, ktorý zaručuje konzistentný sklz.
Ako spomína portál Olympics, k čaru curlingu patrí aj špeciálne pripravený ľad s drobnými kamienkami, no športovci nosia aj dve rozdielne topánky na každej nohe. Slider, vyrobený z teflónu alebo nehrdzavejúcej ocele, umožňuje hráčovi plynulý kĺzavý pohyb po ľade. Na druhej strane chodidla je gumená podrážka, ktorá je navrhnutá tak, aby poskytovala trakciu.
Šport má aj silnú tradíciu fair play. Hráči si totiž historicky odpískavali fauly sami, v duchu takzvaného „Spirit of Curling“. Za tichým kĺzaním kameňa po ľade sa tak skrýva prekvapivo bohatý príbeh od škótskej skaly až po najväčšiu športovú scénu sveta.