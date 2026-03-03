Hlavné témy
dnes 3. marca 2026 o 18:00
Radoslava Juračková Helena Lučivňáková

CLOSE FRIENDS s Cynthiou Tóthovou a Kristínou Víglaskou: Ako sa podľa nich zotaviť po rozchode?

Pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends prijali Cynthia Tóthová a Kristína Víglaská, ktoré môžeš poznať nielen zo sociálnych sietí, ale aj z televíznych obrazoviek.

Tentokrát sme v štúdiu privítali ikonickú dvojicu Cynthiu a Kiku, ktoré spája priateľstvo ešte z čias, keď ich nikto nepoznal z televíznych obrazoviek. Dievčatá v novej epizóde otvorene odpovedali na zvedavé otázky fanúšikov. 

V novej epizóde sa dozvieš ako sa ich priateľstvo vôbec začalo a či medzi nimi niekedy prišlo k ostrej hádke. Prezradili aj či sa im niekedy páčil rovnaký muž a prečo Cynthia nešla do Love Islandu spolu s Kikou. 

Dievčatá porozprávali aj o novinkách a aktuálnom dianí v ich životoch. Kika poodhalila zákulisie Trabovej účasti v Survivore – aké má očakávania a čo bolo jeho hlavnou motiváciou prijať túto drsnú výzvu. Cynthia zasa úprimne zhodnotila, ako sa cíti po tom, čo verejne otvorila tému svojho psychického zdravia, a spoločne s Kikou ponúkli rady, ako sa čo najlepšie zotaviť po rozchode. 

V bonusovom obsahu pre členov Refresher Clubu, Kika priblížila svoju skúsenosť s Miss Slovensko a spoločne so Cynthiou vyjadrili svoj názor na nebezpečný trend, kedy štíhle dievčatá užívajú Ozempic len preto, aby nepribrali. Ako si udržiavajú postavu a aká je ich predstava o ideálnej Girls Night? To sa dozvieš v novom videu!

 

Close Friends je pravidelný formát Refresheru, v ktorom známe osobnosti odpovedajú na otázky od fanúšikov. Ak sa chceš nabudúce pýtať aj ty, sleduj náš Instagram, aby ti žiadna anketa neušla.

