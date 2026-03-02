Speváčka a TikTok-hviezda Petra (@faceoffpetra) v našom rozhovore rozprávala o tom, prečo odišla zo Slovenska a ako si láska k hudbe našla ju.
Petra je speváčka zo Šamorína a je rozhodne risk takerka. Je to jej metóda žitia – žije len raz, je to jej život a rozhodne ho nechce mrhať niečím, čo ju nebaví. Je open-minded a verí v slobodu, no aj v to, že tvoja duša by mala byť naplnená tým, čo ťa baví.
Hudba bola jej únikom od malička. Vždy čakala, kým všetci odídu z domu, aby mohla „vyvrieskavať“ hore na poschodí a predstavovať si, že je na pódiu. Keď žila na Slovensku, bola nonstop vo svojom svete snov. Poznať ju môžeš nielen z Instagramu, ale aj z TikToku, na ktorých má dokopy cez tristotisíc followerov.
Od malička ma to tam ťahalo a neviem ako a prečo, ale proste som to mala nejako v sebe.