Ako funguje život v meste a aké informácie dostávajú od miestnych úradov?
Spojili sme sa so Slovákmi, ktorí žijú v Dubaji. Opísali, ako vyzerá realita v meste aj to, či majú strach. Spojené arabské emiráty (SAE) utvrdia, že väčšinu zo 137 rakiet a 209 dronov odpálených na ich územie zostrelili.
Úrady v Dubaji informovali, že trosky iránskeho dronu spôsobili požiar ikonického hotela Burdž al-Arab. Plamene vraj majú pod kontrolou a nikto neutrpel zranenia. Letisko v Dubaji, ktoré patrí medzi najrušnejšie na svete, je tiež poškodené.
Mnohí slovenskí influenceri investovali v Dubaji do nehnuteľností a aktuálnu situáciu sledujú aj z pohľadu svojich apartmánov či biznisu. Jednou z nich je aj Zuzana Plačková, ktorá situáciu komentovala pre Refresher: „Neprepadla som panike o apartmány ani na sekundu. Skôr ma zaujímalo, či sú moji kamaráti v poriadku a som s nimi v stálom kontakte.“
Mária verí vláde a armáde
Letuška Mária priznáva, že bola šokovaná a takúto situáciu v Dubaji vôbec nečakala.
Hovorí, že nikto nevie, ako sa bude situácia vyvíjať a čo bude nasledovať. Ide o nepríjemnú a stresujúcu situáciu, pri ktorej sa človek zobudí s neistotou, čo prinesú ďalšie dni. Podľa nej si mnohí neuvedomovali závažnosť situácie, pretože si nikdy nepredstavovali, že by sa niečo také mohlo v Dubaji stať.