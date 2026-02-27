Tieto zistenia môžu mať zásadný význam nielen pre páry túžiace po rodine, ale aj pre samotné kliniky reprodukčnej medicíny a ich interpretáciu testov.
Medzinárodný tím výskumníkov z Dánska, Spojeného kráľovstva a Kanady podrobil analýze viac ako 15-tisíc vzoriek semena od darcov z Dánska a Spojených štátov, píše EuroNews. Výsledky ukázali jasné sezónne zmeny v kvalite spermií.
Vedci sa zamerali najmä na koncentráciu takzvaných progresívne pohyblivých spermií, teda tých, ktoré dokážu efektívne plávať vpred a majú najvyššiu šancu úspešne oplodniť vajíčko. Dáta ukázali, že koncentrácia týchto „najrýchlejších plavcov“ začína stúpať počas jari, svoje maximum dosahuje na začiatku leta a následne klesá na najnižšie hodnoty uprostred zimy.
Tieto rozdiely v žiadnom prípade neznamenajú, že by boli muži plodní len v lete a v zime naopak neplodní. Zaujímavosťou je, že samotná produkcia spermií sa počas roka vôbec nemení. Celkový počet spermií aj objem ejakulátu zostávajú stabilné vo všetkých ročných obdobiach. To, čo v skutočnosti variuje, je výlučne kvalita a efektivita ich pohybu.
Tieto zistenia prinášajú dôležitý kontext pre prax, keďže výsledky spermiogramu zhotoveného v lete môžu vyzerať inak ako výsledky testov zhotovených v zime. Hoci veda už dlhšie vie, že vývoj spermií je citlivý na teplotu, predchádzajúce menšie štúdie prinášali zmiešané závery a často dokonca naznačovali, že spermiám sa darí lepšie v chladnejších mesiacoch.