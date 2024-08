Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?

Ak sa staneš darcom spermií, nielenže si slušne zarobíš, ale ešte ťa aj kompletne vyšetria. Čo tomu predchádza a ako to urobíš?

Už dlhšie som premýšľal nad tým, že pôjdem darovať spermie. Lákala ma najmä vidina zárobku, pomoc neplodným ľuďom bola až na druhom mieste. Keď som sa dozvedel, že mi k tomu navyše spravia všetky možné lekárske testy zadarmo (inak by ma vyšli niekoľko stoviek eur), hneď som sa objednal na úvodnú konzultáciu.

Uvažoval som aj o tom, či som vysporiadaný s tým, že po svete budú pobehovať „malí Dominikovia“, ale z pragmatického hľadiska mi to prišlo úplne irelevantné. Povedal som si, že to budem brať ako darovanie krvi, a tak som túto morálnu otázku vyriešil v hlave v priebehu piatich minút. Nenamietala ani priateľka.

Zdroj: Archív: Dominik Vetrák

Ak niekto váha len preto, že sa bojí, že ho jeho dieťa v budúcnosti vyhľadá, môže sa upokojiť. Zverejnením tvojej identity by spoločnosť poskytujúca tvoje spermie porušila zákon. Ak by si mal stále pochybnosti, preber to s blízkou osobou alebo so psychológom.

Čo musíš splniť, aby si zarábal darovaním spermií?

Moja komunikácia so „spermobankou“ bola cez e-maily, keď som vyplnil údaje o veku či chorobách. Darca spermií musí mať 18-35 rokov, výšku minimálne 170 centimetrov a stredoškolské vzdelanie s maturitou. Zabudnúť musí aj na pravidelné užívanie alkoholu a drog (vrátane marihuany) či používanie antibiotík tri mesiace pred darovaním.

Samozrejme, bez kvalitných spermií a pevného zdravia nebudeš vhodným darcom, ale o tom ťa budú informovať po výsledkoch z prvej vzorky. Sú na to aj hodnotiace kritériá, ale bez kontextu a vedomostí v odbore ti žiadny obrázok nevytvoria a zbytočne sa budeš zaťažovať číslami. Buď máš dostatočne kvalitné spermie, alebo nie.

Zdroj: Archív: Dominik Vetrák

Pred odovzdaním vzorky nesmieš mať podľa pokynov pohlavný styk a ani ejakulovať minimálne dva a maximálne tri dni. Sexuálnu abstinenciu ti môže vynahradiť prísľub ľahkého zárobku.

Koľko si môžeš zarobiť?