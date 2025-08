V najnovšom článku sme sa pozreli na to, ako si chĺpky z pokožky odstrániť čo najefektívnejšie, ale aj čo najšetrnejšie s ohľadom na pokožku.

Už si sa niekedy vrhla do mora tesne po domácej epilácii voskom či páskami? Chĺpky si síce mala vytrhané, no pokožku podráždenú a boľavú. V kombinácii s morskou vodou a ostrým slnkom to je hotová katastrofa. Chcela si sa síce vyhnúť každodennému holeniu pokožky, no štípanie, ktoré si dostala za odmenu, za to asi veľmi nestálo.

Takýto scenár pozná mnoho z nás. Aj napriek tomu, že túto dilemu riešime celoročne, v lete je táto téma ešte o čosi viac aktuálna. S odborníčkou sme sa pozreli na najnovšie trendy v epilácii a spísali pre teba niekoľko zásad, ktoré je dobré (v letnom období) dodržiavať.