Life is Porno sa rozhodla poďakovať svojim fanúšikom v ich narodeninový týždeň.
Známa československá streetwearová značka Life is Porno sa rozhodla osláviť trináste narodeniny ako nikto iný. Ešte týždeň neskončil, no už rozdali hromadu oblečenia a surprise dropov, ktoré ak chceš stihnúť, musíš mať oči na stopkách.
S ukrývaním a rozdávaním oblečenia začali v Prahe, no uviedli, že by sa to malo dostať až k nám na Slovensko.
Narodeninový „Art Week“ sa v tretí deň dočkal one of one collab batoha od značky HTTP.VORTEX.
Ďalšie kúsky boli už v druhom collabe so značkou KoldHart, na ktorú sa vždy môžeš spoľahnúť, že z denimu vytvorí niečo, čo si si ani nemyslel, že je možné.
Uvidíme, na čo sa môžeme tešiť ďalej a čo sa dostane za hranice až k nám.