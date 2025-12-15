Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 15. decembra 2025 o 16:00
Čas čítania 4:43

Daruj jej parfum, za ktorý ťa bude zbožňovať. S týmto výberom dámskych vôní zaboduješ pod stromčekom

Daruj jej parfum, za ktorý ťa bude zbožňovať. S týmto výberom dámskych vôní zaboduješ pod stromčekom
Zdroj: Notino, Douglas, Dupephotos.com / Cora Pursley
Kristína Czakóová
Kristína Czakóová
Vybrať správne nie je jednoduché. Uľahčíme ti rozhodovanie.

Vybrať ten správny parfum ako darček môže byť ťažšie, než sa zdá. Ale ak chceš, aby si s úsmevom na teba spomenula každý raz, keď si ho nanesie, máme pre teba niekoľko tipov, ktoré ťa nesklamú. Od sviežich či korenistých vôní s nádychom luxusu až po orientálne kvetinové kompozície, ktoré naozaj vystihujú ženskú zmyselnosť – v našom výbere nájdeš dámske alebo unisexové parfumy, ktoré zanechajú dojem.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.

Jo Malone English Pear Freesia Cologne

Ľahko ovocná, elegantná a veľmi „nositeľná“ vôňa – English Pear & Freesia spája šťavnatú hrušku a melón s jemnou bielou fréziou a ružou, ktoré postupne prechádzajú do teplejšieho základu s pižmom, ambrou, pačuli a nádychom rebarbory. Pôsobí čisto, sviežo a žensky, ale nie je to typická „sladká hrušková“ vôňa.

Ak hľadáš parfum, ktorý pôsobí upravene, príjemne a nenútene elegantne, toto je veľmi dobrý kandidát na nový signature scent.

Douglas
Zdroj: Douglas
Jo Malone English Pear Freesia Cologne

Jo Malone Wood Sage & Sea Salt Cologne

Wood Sage & Sea Salt kombinuje svieže akordy morskej soli a grapefruitovej citrusovej iskry s bylinkovo-zemitou šalviou. Vo výsledku pôsobí vôňa ľahko, prirodzene a vzdušne. Je to unisex vôňa, ktorá sa hodí pre ženy aj mužov a je skvelá na každodenné nosenie.

douglas
Zdroj: Douglas
Jo Malone Wood Sage & Sea Salt Cologne

Nasomatto Narcotic V.

Pôsobí zmyselne, žensky a intenzívne. Vonná kompozícia s dominujúcou tuberózou, jazmínom a ľaliou podčiarkujú jemné korenisté a pižmové tóny. Tento parfémový extrakt je skôr ideálny na večer alebo špeciálne príležitosti. V recenziách sme našli komentár, podľa ktorého sa táto vôňa úplne vymyká mainstreamu – je to kvalitný niche parfum, ktorý pôsobí neobvykle a draho.

notino
Zdroj: Notino
Nasomatto Narcotic V.

BYREDO Mixed Emotions 

Mixed Emotions zaujme kontrastom sladkej, jemne trpkej čiernej ríbezle so suchým, papierovým tónom maté. Do toho sa pridáva čajový akord, ktorý vôňu odľahčí. V základe ju zahaľuje drevo a biela breza, ktoré jej dodávajú hrejivú, trochu zadymenú hĺbku. Je to unisexová, moderná vôňa, ktorá pôsobí náladovo, originálne a perfektne sadne každému, kto hľadá niečo neobyčajné na každý deň.

notino
Zdroj: Notino
BYREDO Mixed Emotions

Etat Libre d’Orange You Or Someone Like You

You Or Someone Like You je výrazná, nežná a pritom netradičná unisex vôňa, ktorá kombinuje jemné kvetové tóny jazmínu a frézie s mierne pikantným nádychom a hrejivým, zmyselným základom. Otvára sa s chladivou kombináciou anízu, bergamotu, grapefruitu a mäty. V srdci sa mieša jemná ruža so zelenými tónmi, cassis a iskrivým hedionom, čo parfému dodáva ľahkosť a moderný kvetinový nádych. Záver patrí čistému bielemu pižmu, ktoré pôsobí elegantne a uhladene.

notino
Zdroj: Notino
Etat Libre d’Orange You Or Someone Like You

Byredo Absolu Mojave Ghost

Absolu Mojave Ghost prináša hlbšiu, intenzívnejšiu interpretáciu ikonickej vône. Otvára sa jemným, kožovo-pižmovým tónom ambrette, ktorý prechádza do kvetinového srdca s magnóliou, fialkou a krémovým santalovým drevom. V základe sa rozvinie hrejivá kompozícia cédrového dreva, jantáru a pižma, ktorá dodáva vôni hebkú, elegantnú hĺbku. Výsledok je poetický, zmyselný a intenzívnejší než pôvodný Mojave Ghost.

notino
Zdroj: Notino
Byredo ABSOLU MOJAVE GHOST

Tom Ford Private Blend Tobacco Vanille

Tobacco Vanille je ikonická orientálno-korenistá vôňa, ktorá pôsobí ako luxusná, sladko-zadymená zmes tabaku a vanilky. Úvod patrí bohatému tabaku a korenistým tónom, ktoré okamžite vytvoria atmosféru anglického gentleman klubu. V srdci sa rozvíja krémová kombinácia tonky, tabakového kvetu, kakaa a vanilky. Základ dopĺňa hrejivá stopa sušeného ovocia a jemných drevitých akordov. Výsledkom je intenzívny, gurmánsky a zmyselný unisex parfum.

douglas
Zdroj: Douglas
Tom Ford Private Blend Tobacco Vanille

Jo Malone Cologne Intense Oud & Bergamot

Oud & Bergamot spája žiarivý, čistý bergamot s teplým cédrovým drevom a temným, dymovým tónom oudu, ktorý tvorí základ celej kompozície. Vzniká elegantná orientálno-drevitá vôňa, v ktorej sviežosť citrusov kontrastuje s hlbokou, hypnotickou rezonanciou vzácneho oudu. Pôsobí luxusne, uhladene a nenápadne zvodne.

Douglas
Zdroj: Douglas
Jo Malone Cologne Intense Oud & Bergamot

The Merchant of Venice Imperial Emerald Concentrée

Imperial Emerald je bohato kvetinová a jemne korenistá vôňa inšpirovaná majestátnym pávom. Otvára sa jasnými tónmi bergamotu, mandarínky, ružového korenia a púdrového kosatca, ktoré prechádzajú do opulentného srdca zloženého z ylang-ylangu, ruže, jazmínu, konvalinky, tuberózy a pomarančového kvetu. Základ tvorí hrejivá kombinácia jantáru, benzoínu, pačuli, vanilky a bieleho pižma, ktorá vôni dodáva zamatovú hĺbku a výraznú stopu. Výsledok je intenzívna, luxusná a dlhotrvajúca kompozícia so silným večerným charakterom.

douglas
Zdroj: Douglas
The Merchant of Venice Imperial Emerald Concentrée

TOM FORD Private Blend Neroli Portofino

Neroli Portofino je citrusovo-aromatická unisex vôňa, ktorá pôsobí ako slnečný deň na pobreží. Úvod tvorí iskriaca zmes bergamotu, mandarínky a neroli, ktorú osviežujú zelené a jemne mydlové tóny pomarančového kvetu. V srdci sa objavuje čistá, elegantná harmónia levandule, rozmarínu a pittosporumu, zatiaľ čo základ zjemňuje ambra a pižmo, vďaka čomu vôňa pôsobí hladko a upravene. Výsledok je luxusne svieža, čistá a veľmi nositeľná kompozícia.

notino
Zdroj: Notino
TOM FORD Private Blend Neroli Portofino

Chloé Atelier des Fleurs Cedrus

Cedrus je jemná, zamatová a prekvapivo žiarivá. Úvod otvára trio kardamómu, bergamotového oleja a ružového korenia, ktoré vôni dodáva sviežu, korenistú iskru. V srdci sa rozvíja kvetinová mäkkosť bulharskej ruže, doplnená o aromatické, živicové tóny Georgywood® a teplejšiu kasiu. Základ je hladký a hrejivý: spája vetiver, krémové santalové drevo, jemné pižmo Sylkolide™ a elegantné cédrové drevo. Výsledok je drevitá vôňa s kvetinovým jasom a hlbokou, modernou zmyselnosťou – ideálna pre tých, ktorí chcú drevo v jemnejšej, luxusne uhladenej podobe. Pozitívne recenzie to len potvrdzujú.

notino
Zdroj: Notino
Chloé Atelier des Fleurs Cedrus

Tomas Arsov Plum Tobacco Blossom Tonka Bean

Táto zmyselná unisexová parfémová voda spája hrejivosť slivky s jemne sviežim tónom tabakových listov a korenistým akcentom. V srdci sa rozvíja kombinácia vanilky, kakaa, tonky a tabakového kvetu, ktorá vôni dodáva krémovú, gurmánsku hĺbku. Základ tvoria drevité tóny a nádych sušeného ovocia, ktoré celú kompozíciu uhladia do hebkého, orientálneho záveru. Výsledok je rafinovaná, unisexová vôňa s hrejivým charakterom – ideálna na jesenné a zimné dni.

notino
Zdroj: Notino
Tomas Arsov Plum Tobacco Blossom Tonka Bean

Kintsugi Perfumes – Ambré (Extrait de Parfum)

Ambré je intenzívna, gurmánska, unisexová a hrejivo orientálna vôňa, ktorá začína bohatou kombináciou kakaa, rumu, papriky, sušeného ovocia a horkého pomaranča. Srdce prepája slivku, živé dubové drevo, medovo-ovocný tón osmanthusu, jemné neroli a sladko-balzamovú tonku. Základ tvorí zamatová ambra, krémový indický santal, živicové labdanum, mystická myrha a čistá vanilka absolute, ktorá celú kompozíciu uhladí do zmyselného tepla.

Výsledkom je extrakt parfumu s výraznou hĺbkou a luxusným charakterom, ktorý je ideálny pre milovníkov bohatých, ambrových vôní s dlhou nezameniteľnou stopou.

footshop
Zdroj: Footshop
Kintsugi Perfumes – Ambré (Extrait de Parfum)

Kintsugi Perfumes Discovery Set

Luxusný discovery set, ktorý ti umožní spoznať osem vôní značky Kintsugi – Deus, Santal, Luna, Kaigan, Carnal, Hanzo, Taom a Phénix – v praktických 2 ml mini flakónoch. Všetky sú uložené v elegantnej krabičke potiahnutej japonským papierom, takže set pôsobí prepracovane a remeselne. Je to ideálny spôsob, ako objaviť charakter tejto niche značky, vyskúšať rôzne nálady a kompozície a nájsť si svoj signature scent.

footshop
Zdroj: Footshop
Kintsugi Perfumes Discovery Set
