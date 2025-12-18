Ponuku si vieš jednoducho aktivovať online aj v aplikácii.
H&M si pre svojich členov pripravilo milý benefit. Ponúka totiž bezplatné trojmesačné predplatné Spotify Premium. Stačí sa prihlásiť do svojho členstva na stránke H&M a ponuku si jednoducho uplatniť. Rovnakú možnosť nájdeš aj priamo v mobilnej aplikácii.
Ponuku si môžu uplatniť členovia H&M do 3. novembra 2026. Týka sa verzie Spotify Premium Individual, pričom po skončení skúšobnej doby sa automaticky účtuje suma 6,99 € mesačne. Ponuka platí iba pre používateľov, ktorí predtým nevyskúšali službu Spotify Premium.
Po kliknutí na možnosť „Získať kód“ obdržíš svoj jedinečný kód, ktorý je možné použiť iba raz. Následne ťa systém presmeruje na registračnú stránku Spotify, kde si vytvoríš účet alebo sa prihlásiš a ponuku aktivuješ. Predplatné je možné kedykoľvek zrušiť.
Členstvo v H&M však neponúka výhody len pre milovníkov hudby. Za každý nákup v hodnote 1 eura získaš 1 bod, pričom 5 bodov dostaneš aj vtedy, keď si do obchodu prinesieš vlastnú tašku. Nazbierané body môžeš vymeniť za zľavové kupóny a všetku históriu nákupov máš prehľadne uloženú vo svojom účte.