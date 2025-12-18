Kategórie
dnes 18. decembra 2025 o 8:40
Hana Divišová

Oscary uvidíme na YouTube. Najprestížnejšie filmové ceny opúšťajú televízne obrazovky

Oscary uvidíme na YouTube. Najprestížnejšie filmové ceny opúšťajú televízne obrazovky
Zdroj: Kevin Winter/Staff/Getty Images
Najprestížnejšie filmové ceny na svete sa po desaťročiach lúčia s televíznym vysielaním a od roku 2029 sa presunú výhradne na YouTube.

Oscary ti asi netreba zvlášť predstavovať, no sledoval si niekedy ich odovzdávanie naživo? Ak áno, super – samotní organizátori si však uvedomujú, že ide o globálnu udalosť s oveľa väčším potenciálnym dosahom, než aký má dnes. Aj preto oznámili, že od roku 2029 si Oscary budeš môcť pozrieť priamo na YouTube.

Akadémia filmových umení a vied, ktorá stojí za legendárnymi filmovými cenami, podpísala viacročnú zmluvu a udelila YouTube exkluzívne vysielacie práva na roky 2029 až 2033. Tým sa zároveň končí dlhoročné partnerstvo so stanicou ABC, ktoré trvalo prakticky od 70. rokov minulého storočia.

Oscary.
Oscary. Zdroj: Flickr/Ben Terrett

Ako informuje portál Variety, o vysielacie práva mali záujem aj ďalší veľkí hráči. Už počas leta ich prejavili spoločnosti NBCUniversal, Disney (pod ktorú patrí ABC), ale aj Netflix. Napriek silnej konkurencii však napokon zvíťazil YouTube.

