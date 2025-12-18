Najprestížnejšie filmové ceny na svete sa po desaťročiach lúčia s televíznym vysielaním a od roku 2029 sa presunú výhradne na YouTube.
Oscary ti asi netreba zvlášť predstavovať, no sledoval si niekedy ich odovzdávanie naživo? Ak áno, super – samotní organizátori si však uvedomujú, že ide o globálnu udalosť s oveľa väčším potenciálnym dosahom, než aký má dnes. Aj preto oznámili, že od roku 2029 si Oscary budeš môcť pozrieť priamo na YouTube.
Akadémia filmových umení a vied, ktorá stojí za legendárnymi filmovými cenami, podpísala viacročnú zmluvu a udelila YouTube exkluzívne vysielacie práva na roky 2029 až 2033. Tým sa zároveň končí dlhoročné partnerstvo so stanicou ABC, ktoré trvalo prakticky od 70. rokov minulého storočia.
Ako informuje portál Variety, o vysielacie práva mali záujem aj ďalší veľkí hráči. Už počas leta ich prejavili spoločnosti NBCUniversal, Disney (pod ktorú patrí ABC), ale aj Netflix. Napriek silnej konkurencii však napokon zvíťazil YouTube.
YouTube mal za Oscary zaplatiť viac než deväťcifernú sumu, čím prekonal osemciferné ponuky od Disney/ABC a NBCUniversal. Pre porovnanie – Disney doteraz platil približne 100 miliónov dolárov ročne, čo je viac ako 81 miliónov eur, no pre klesajúcu sledovanosť sa údajne snažil náklady na licenciu znížiť.