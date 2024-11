John zomieral v jaskyni 28 hodín, vchod museli zabetónovať. Jeho telo tam odpočíva dodnes

Zomieral 28-hodín, nevedel sa hýbať a do hlavy sa mu liala krv. Nepomohlo mu ani množstvo záchranárov a špeciálna technika.

Príbeh Johna Edwarda Jonesa je jedným z najtragickejších príbehov, ktoré sa udiali v amerických horách, no zároveň je aj mementom pre všetkých horolezcov a dobrodruhov, ktorí sa pohybujú v nebezpečnej a nepredvídateľnej prírode. Z príbehu naskakuje husia koža a môže byť postrachom pre všetkých klaustrofobikov.

John totiž zomrel uväznený v jaskyni Nutty Putty, kde čakal na záchranu takmer 30 hodín. Tento 26-ročný chalan, ktorý mal pred sebou celý život, sa stal obeťou nešťastnej situácie v nebezpečnej jaskyni v americkom Utahu. Zdanlivo jednoduchá expedícia sa skončila tragédiou, ktorá zasiahla nielen jeho rodinu a priateľov, ale aj celú horolezeckú komunitu.

John Edward Jones v jaskyni Nutty Putty Cave. Zdroj: Youtube/Fascinating Horror

Johnova tragédia sa odohrala v novembri 2009. Terén jaskyne Nutty Putty je charakteristický extrémnymi a úzkymi priechodmi, ktoré nie sú vhodné pre každého. Človek v nej musí častokrát použiť techniky, ktoré sú niekomu nepríjemné už len vtedy, keď si na ne pomyslí.

V niektorých priesmykoch je totiž potrebné zadržať dych a stiahnuť hrudník tak, ako je to len možné, aby sa dalo prešmyknúť. Niekedy dokonca úzkymi chodbami neprejde celé telo, človek si preto musí dať napríklad jednu ruku vpred a druhú vedľa seba. Zdanlivo nevinná zvedavosť a adrenalínové nadšenie, ktoré priviedlo Johna na tento nebezpečný výlet, sa zmenili na nočnú moru.

Celý život pred sebou

John Edward Jones bol 26-ročný mladý muž, ktorý sa narodil a vyrastal v Salt Lake City v americkom Utahu. Od detstva bol údajne veľmi aktívny a jeho vášeň pre prírodu a dobrodružstvá ho priviedla k horolezectvu a jaskyniarstvu. John bol vraj známym členom miestnej komunity, obľúbeným vďaka svojej priateľskej povahe, ochote pomáhať iným a láske k prírode. Bol veľmi inteligentný a fyzicky či technicky zdatný, čo ho robilo vynikajúcim horolezcom a jaskyniarom.

John s manželkou. Zdroj: Youtube/Dr.Todd Grande

Pracoval ako inžinier v oblasti biomedicíny. Bol ženatý s Emily Jones a mali spolu malú dcéru. Všetci, ktorí ho poznali, ho opisovali ako láskavého, zodpovedného a rodinne orientovaného človeka.

Bežný rodinný výlet

V novembri 2009 sa John podľa portálu Ati vydal so svojimi priateľmi na výlet do jasnyne Nutty Putty Cave, ktorá sa nachádza približne 20 kilometrov južne od Salt Lake City. John bol horolezec a jaskyniar, ktorý mal skúsenosti s rôznymi druhmi outdoorových aktivít, a údajne vôbec nepredpokladal, že by sa niečo mohlo pokaziť. Jaskyňa bola pre neho známym miestom a hoci v minulosti v nej už raz bol, rozhodnutie preskúmať menej navštevovaný úsek sa ukázalo ako ten najhorší nápad.

Asi po hodine jaskyniarskej výpravy sa údajne John rozhodol preskúmať jeden z najnebezpečnejších úsekov jaskyne. Bol to priesmyk známy ako "The Birth Canal". Je úzky a človek ním musí liezť dolu hlavou a pohybovať sa len pomocou bokov, brucha a prstov. John vedel, že musí byť opatrný. Tu však vznikol problém, ktorý ho pripravil o život.

Ukážka toho, ako sa Johna snažili z jaskyne zachrániť. Zdroj: Youtube/Fascinating Horror

Pri pokuse o preplazenie sa cez tento extrémne úzky úsek jaskyne sa John zasekol. Keď sa snažil prejsť cez priesmyk zistil, že vošiel do slepej uličky. Nevedel sa však vrátiť, ani otočiť, pretože bol v príliš úzkom priestore.