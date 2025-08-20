Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 20. augusta 2025 o 17:00
Čas čítania 6:15
Aneta Gospičová

Dala som si „detox“ od žuvačiek: Denne som vyžula aj 10, bez nich som panikárila. Bola som závislá od žuvania?

Dala som si „detox“ od žuvačiek: Denne som vyžula aj 10, bez nich som panikárila. Bola som závislá od žuvania?
Zdroj: Flickr / Anthony
ZAUJÍMAVOSTI POTRAVINY ZDRAVÉ STRAVOVANIE ZDRAVIE
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Nikdy by som nepovedala, že niečo tak banálne ako žuvačky bude mať takú silnú kontrolu nad mojím každodenným fungovaním. Keď som ich na týždeň vysadila, prepadli ma abstinenčné príznaky.

Keď niekto povie „závislosť“, pravdepodobne mu ako prvé napadnú alkohol, cigarety, telefón alebo kofeín. Len málokto si predstaví, že ľudia môžu byť závislí aj od niečoho tak úplne obyčajného a na prvý pohľad neškodného, ako sú žuvačky – ja som živým príkladom.

Roky som si myslela, že len „rada žujem“. Až kým som nepodstúpila neľahkú výzvu: vydržať celý týždeň bez toho, aby som si do úst strčila čo i len jednu jedinú orbitku. Znie to jednoducho? Pre mňa to bola ťažká skúška, ktorú sprevádzali veľmi nepríjemné pocity.

Hoci sú podľa mnohých ľudí žuvačky neškodné, pretože neobsahujú skoro žiadne kalórie, pomáhajú zvládať stres a dokážu potlačiť hlad, lekári varujú pred nadmerným žuvaním. Môžu totiž spôsobovať nepríjemné zdravotné problémy – od podráždeného žalúdka až po bolesť hlavy či zubný kaz.

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Prečo som si hneď prvý deň musela zapáliť cigaretu.
  • Prečo som v strede týždňa bez žuvačiek prežívala krízu.
  • Aké som si našla nové guilty pleasure.
  • Kedy je podľa odborníka na závislosti potrebná liečba špecifickou psychoterapiou.
  • Či som po pauze znova do toho „spadla“.
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 186087 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: Kaliforňan miska podľa vlastného výberu ZDARMA , Bagetka na Račku ZDARMA alebo Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/Schwechat
Zobraziť všetky (15)
Súvisiace témy
POTRAVINY ZDRAVÉ STRAVOVANIE ZDRAVIE
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Aneta Gospičová
Aneta Gospičová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Refresher, Flickr / Mike Pham
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
pred 3 hodinami
České vs. slovenské kúpaliská: Kde majú lepšie a lacnejšie langoše a kde sa kvôli davom ľudí nedá plávať? (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
České vs. slovenské kúpaliská: Kde majú lepšie a lacnejšie langoše a kde sa kvôli davom ľudí nedá plávať? (Reportáž)
včera o 17:00
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
Sponzorovaný obsah
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
14. 8. 2025 10:00
Miro je šéf biotech startupu: Naša technológia môže dopomôcť k lieku na rakovinu. Investori nám dali milióny
refresher+
Odporúčané
Miro je šéf biotech startupu: Naša technológia môže dopomôcť k lieku na rakovinu. Investori nám dali milióny
dnes o 07:00
Zarábajú pekní ľudia viac? Slovenských firiem sme sa pýtali na fenomén Pretty privilege
refresher+
Odporúčané
Zarábajú pekní ľudia viac? Slovenských firiem sme sa pýtali na fenomén Pretty privilege
včera o 07:00
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo
Sponzorovaný obsah
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo
8. 8. 2025 14:00
Storky
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mal...
Sponzorovaný obsah
Tom Holland sa radí so svojím bratom šéfkuchárom. Odhalil, čo varí pre Zendayu
Známe bratislavské bistro otvára novú prevádzku. Oli’s prinesie kúsok Talianska
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec
Post Malone sa stál tvárou mužskej kolekcie SKIMS
Upútavka na druhú sériu Fallout: Tešiť sa môžeš na návrat starej postavy
Nové Nike Air Force 1 s rukopisom Virgila Abloha sú horúcou novinkou sezóny
IKEA predstavuje unikátny tanier na mäsové guličky
SZA prepísala históriu. Jej album bol 100 týždňov v TOP 10 rebríčku Billboard
Najdrahšie nové Ferrari: Unikátna Daytona SP3 sa vydražila za 22 miliónov eur
Sabrina Carpenter, sombr či J Balvin. Vieme, kto vystúpi na tohtoročných VMAs
Barbara Palvin na nemocničnom lôžku: Hospitalizovali ju pre endometriózu
Do nového Scary Movie sa vracajú dve ikonické postavy. Čo odkazujú fanúšikom?
Éra Carrie Bradshaw sa skončila. Kritici hovoria, že finále seriálu je katastrof...
Lamborghini prichádza s úplne novým modelom. Fenomeno bude stáť vyše 5 miliónov
Rosé z Blackpink x Puma: Nový collab oživuje ikonické modely tenisiek
Taylor Swift zverejnila až 4 covery nového albumu. Poznáme aj dátum vydania
Britský portál označil toto slovenské mesto za skrytý klenot Európy
Piráti z Karibiku sa vracajú. Uvidíme znovu Johnnyho Deppa?
TV JOJ plánuje veľký comeback sobášnych šou. Pôjde o Mama, ožeň ma či Farmár hľa...
Lifestyle news
Do kín mieri energická gangstrovka s Austinom Butlerom. Zbaľ sa a uteč! ťa očarí akčnou atmosférou aj čiernym humorom pred 20 minútami
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mala 345 kilometrov pred 46 minútami
Los Emil už Slovensko opustil. Najnovšie ho spozorovali v Rakúsku pred hodinou
Hrdinský pes pomáhal pri zásahu v Trnave: Polícia odhalila krádež vďaka štvornohému pomocníkovi pred 2 hodinami
Tom Holland sa radí so svojím bratom šéfkuchárom. Odhalil, čo varí pre Zendayu pred 2 hodinami
Otvorený list Šimkovičovej: Vývojári hier reagujú na plánované zastavenie finančnej podpory pred 3 hodinami
Noví Weasleyovci sú tu. Vieme, kto stvárni ryšavých súrodencov v seriáli Harry Potter dnes o 14:24
Novinka F1 s Bradom Pittom bude čoskoro online. Kde si môžeš film pozrieť? dnes o 13:31
Známe bratislavské bistro čoskoro otvorí novú prevádzku. Oli’s prinesie do hlavného mesta kúsok Talianska dnes o 12:42
Spravodajstvo
Vojna na Ukrajine Doprava Donald Trump Dopravné správy
Viac
Hackeri prenikli k údajom státisícov klientov spoločnosti Orange v Belgicku. Operátor objasnil detaily
pred 45 minútami
Po celej Európe sa šíria choroby prenášané komármi. Zmena klímy prináša nové riziká
pred hodinou
V Nízkych Tatrách zaútočil medveď na cyklistu. Muž utrpel viaceré tržné zranenia
pred 2 hodinami

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Hrdinský pes pomáhal pri zásahu v Trnave: Polícia odhalila krádež vďaka štvornohému pomocníkovi
Hrdinský pes pomáhal pri zásahu v Trnave: Polícia odhalila krádež vďaka štvornohému pomocníkovi
pred hodinou
Žena sa pohoršila nad bizarným poplatkom v pizzerii. Zaplatila aj za to, čo nezjedla
Žena sa pohoršila nad bizarným poplatkom v pizzerii. Zaplatila aj za to, čo nezjedla
včera o 18:22
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
pred 3 hodinami
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec
dnes o 11:15
Biely dom po novom nájdeš na TikToku. Účet vznikol tesne pred možným zákazom aplikácie, ktorú Trump dlhodobo kritizoval
Biely dom po novom nájdeš na TikToku. Účet vznikol tesne pred možným zákazom aplikácie, ktorú Trump dlhodobo kritizoval
dnes o 08:32
Lidl eliminuje obaly produktov, ktoré lákajú deti. Cieľom reťazca je podporiť zdravšie rozhodovanie a bojovať proti obezite
PR správa
Lidl eliminuje obaly produktov, ktoré lákajú deti. Cieľom reťazca je podporiť zdravšie rozhodovanie a bojovať proti obezite
dnes o 10:00
Viac z Móda Všetko
Trendy strihy a farby vlasov, ktoré budeš túto jeseň milovať. Toto si vypýtaj pri najbližšej návšteve kaderníctva
V spolupráci
Trendy strihy a farby vlasov, ktoré budeš túto jeseň milovať. Toto si vypýtaj pri najbližšej návšteve kaderníctva
dnes o 12:00
Luxusné hodinky, ktoré nás v roku 2025 zaujali najviac. Nechýbajú pistáciové Rolexy či Tudor, ktoré nosí Beckham
11. 8. 2025 11:19
TOP 10 niche parfumov na koniec leta a začiatok jesene. Toto sú vône, za ktorými sa otočí každý
pred 2 dňami
Viac z Gastro Všetko
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
Prevádzky
7. 8. 2025 7:00
refresher+
Odporúčané
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
7. 8. 2025 7:00
Známe bratislavské bistro čoskoro otvorí novú prevádzku. Oli’s prinesie do hlavného mesta kúsok Talianska
dnes o 12:42
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
7. 8. 2025 11:00
Viac z Osobnosti Všetko
Alan Murin a Šmolki z 13K vydali bizarný letný klip. Je plný polonahých žien a sexuálnych dvojzmyslov
Alan Murin a Šmolki z 13K vydali bizarný letný klip. Je plný polonahých žien a sexuálnych dvojzmyslov
15. 8. 2025 12:29
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík
včera o 08:51
Logan Paul sa oženil. S modelkou Ninou Agdal mali luxusnú svadbu na Lake Como
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mala 345 kilometrov
Šport
pred 44 minútami
Sponzorovaný obsah
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mala 345 kilometrov
pred 44 minútami
Dokopy sa zúčastnilo 213 tímov, ktoré bežali počas dňa aj noci naprieč Slovenskom.
Dala som si „detox“ od žuvačiek: Denne som vyžula aj 10, bez nich som panikárila. Bola som závislá od žuvania?
refresher+
Odporúčané
Dala som si „detox“ od žuvačiek: Denne som vyžula aj 10, bez nich som panikárila. Bola som závislá od žuvania?
pred hodinou
Tom Holland sa radí so svojím bratom šéfkuchárom. Odhalil, čo varí pre Zendayu
Tom Holland sa radí so svojím bratom šéfkuchárom. Odhalil, čo varí pre Zendayu
pred 2 hodinami
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
pred 3 hodinami
Známe bratislavské bistro čoskoro otvorí novú prevádzku. Oli’s prinesie do hlavného mesta kúsok Talianska
Známe bratislavské bistro čoskoro otvorí novú prevádzku. Oli’s prinesie do hlavného mesta kúsok Talianska
dnes o 12:42
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
pred 2 dňami
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec
dnes o 11:15
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík
včera o 08:51
Kim Kardashian rozširuje značku SKIMS o novú kolekciu pre mužov. Tvárou kampane sa stal Post Malone
Kim Kardashian rozširuje značku SKIMS o novú kolekciu pre mužov. Tvárou kampane sa stal Post Malone
dnes o 09:24
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
pred 2 dňami
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
pred 2 dňami
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
13. 8. 2025 11:33
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
13. 8. 2025 12:21
Netflix ťa zavedie až na dno Charlieho Sheena. V novom dokumente prehovorí jeho bývalý díler
Netflix ťa zavedie až na dno Charlieho Sheena. V novom dokumente prehovorí jeho bývalý díler
14. 8. 2025 19:06
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
11. 8. 2025 17:09
Koľko stojí deň vo Vysokých Tatrách? Parkovanie je drahšie než v Rakúsku, za obed som nechal 25 eur (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Koľko stojí deň vo Vysokých Tatrách? Parkovanie je drahšie než v Rakúsku, za obed som nechal 25 eur (Reportáž)
27. 7. 2025 7:00
Domov
Zdieľať
Diskusia