K medovníkom, vianočke, tonám zemiakového šalátu a domácemu vaječnému likéru neodmysliteľne patria aj rozprávky a filmy. Čo by to boli za Vianoce, ak by sa z telky neozývalo „Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ni celej tátův plat...“ alebo „Kdepak, ty ptáčku, hnízdo máš...“ Vybrali sme preto niekoľko vianočných filmov, o ktorých si myslíme, že ich všetci poznáme naspamäť – no naozaj je to tak? Dokážeš priradiť správne slovo do známej filmovej hlášky?
Psst... Máme pre teba jeden hack. Telekom už od 1. decembra vysiela nový obsah Magio Vianoce na EPG pozícii 3, kde si môžeš pozrieť vianočné klasiky ako Pelíšky, Perinbaba či Anjel Pána úplne bez reklám. Každý deň tam nájdeš porciu filmovej pohody.
A od 9. decembra pribudla aj limitovaná filmová kolekcia dostupná v Magio TV cez internet.
🎄 A to zďaleka nie je všetko. V aplikácii Telekom práve prebieha Vianočný kalendár Magenta Moments, ktorý beží od 3. novembra až do 24. decembra. Každý deň si môžeš otvoriť nové okienko s prekvapením:
Nové prekvapko každý deň – od špeciálnych ponúk, darčekov a výhod od Telekomu až po stovky atraktívnych odmien od viac ako 50 partnerov.
15 GB dát na 30 dní zadarmo.
Tombolové hry, v ktorých má 50 zákazníkov šancu vyhrať skvelé ceny – od zariadení či dovoleniek až po luxusné technologické darčeky.
Navyše, k paušálu, internetu alebo TV službe si môžeš vybrať vianočný darček – vybrať si môžeš čokoľvek od prémiových smartfónov, televízorov či herných zariadení (Play Station, Nintendo Switch) až po vysávače alebo kávovary. Ponuka je naozaj dlhá, celý zoznam nájdeš TU.🎁
Skôr než sa pustíš do scrollovania vianočnej ponuky od Telekomu, poď sa naladiť na sviatočnú atmosféru s naším kvízom. Spomenieš si, koľko meria medveď kodiak alebo aký nechal účet Kevin v hoteli Plaza? Len tí najlepší vyplnia kvíz na 100%.
Kvíz
KVÍZ: Ako dobre poznáš vianočné filmy a rozprávky?
Zdroj:
Česká televize
110
V Pelíškoch si určite pamätáš na scénu, keď Bohouš a Václav merali medveďa. Koľko mal medveď kodiak podľa filmu? Citácia: „Ježíšmarjá, já jsem… já jenom říkám to, co říkali v televizi. Že medvěd kodiak měří ______________, mami, víš? No a on se toho hned chytá.“
tři metry padesát
tři metry šedesát
tři metry sedmdesát
tři metry osmdesát
Zdroj:
Česká televize
210
Doplň odpoveď k dialógu z Pelíškov: „Co je to tady za hnusnou máničku?“
Květinová alternativa v rodině důstojníka lidově demokratické armády! No já jsem zvědav, co na to řekne soudruh tatínek!
Myslíš Gagarinova bratra?
To je velbloud.
Nemůžeš se toho zbavit aspoň na Vánoce? Tyhlety politický provokace.
Zdroj:
20th Century Fox/Home Alone 2
310
Koľko minul Kevin v Sám doma 2? „Kevin, ty si minul _______ dolárov?!“
654 $
728 $
866 $
967 $
Zdroj:
Bontonfilm/volně k použití
410
Čo povedala Popoluška princovi? „A potřetí – šaty s vlečkou _________ vyšívané, ale princezna to není, jasný pane.“
zlatem
stříbrem
stříbrnou nití
zlatou nití
Zdroj:
Universal Pictures
510
Ako znel prvý monológ vo filme Láska nebeská? „Vždy, keď mám chuť dať za pravdu tým, čo hovoria, že žijeme vo svete plnom chamtivosti a nenávisti, vybavím si príletovú halu letiska ________. Podľa mňa je láska všade naokolo. Aj keď niekedy chvíľu trvá, kým si ju všimneme.“
Heathrow
Southend
Luton
Biggin Hill
Zdroj:
S tebou mě baví svět / Ústřední půjčovna filmů
610
Legendárnu scénu z filmu S tebou mě baví svět si určite pamätáš: „Tady _________, Dášenka jde celou dobu v bačkůrkách, přepínám.”
Sokol
Medvěd
Myšák
Orel
Zdroj:
Universal Pictures
710
K Vianociam neodmysliteľne patrí aj film Ako Grinch ukradol Vianoce s Jimom Carreym. Ako to pri starých rozprávkach býva, všetci si pamätáme ikonický český dabing: „Já jsem doma všude, kde _______ bude!”
prach a špína
nepořádek a chaos
smrad a temnota
šprajc a binec
Zdroj:
The Polar Express (trailer) / Warner Bros. Pictures
810
Čo povedal Santa chlapcovi vo filme Polárny expres? „Pamätaj si, ten pravý duch Vianoc sa skrýva _________.“
v tvojom srdci
v každom úprimnom prianí
v sile viery
v radosti, ktorú dávaš druhým
Zdroj:
Continental film
910
Ako znie dialóg z filmu Šťastný nový rok? „Myslíš si, že existuje láska na celý život? Mňa sa, zlato, nepýtaj, ja som šťastne __________.“
vydatá
zadaná
rozvedená
slobodná a spokojná
Zdroj:
Slovenská filmová tvorba Bratislava/ pERINBABA
1010
Z akej krajiny pochádzala herečka, ktorá stvárnila Perinbabu?
Taliansko
Poľsko
Nemecko
Rakúsko
