Vybrali sme 10 najlepších filmov, ktoré sme videli na streamingových službách a v kinách.
Pri sumarizovaní roku a toho, čo najlepšie sme v ňom videli, čítali, hrali, počúvali a tak podobne, je vždy náročné premiestniť sa mysľou najmä na začiatok roka a spomínať na to, ako veľmi sa nám dané diela páčili. Našťastie pre teba, my to robíme poctivo už niekoľko dní a dnes sa pozrieme na najlepšie filmy, ktoré si mal možnosť tento rok vidieť na streamingových službách alebo v kinách.
10. Lost in Starlight (réžia: Han Ji-won)
Kde si môžeš pozrieť film: Netflix
Metaforická sci-fi dráma bude spomedzi noviniek to najromantickejšie, čo si mal v roku 2025 možnosť vidieť. Príbeh sleduje dvoch ľudí, ktorí nemajú šťastie v láske. Zatiaľ čo Jay už po vzťahu túži, Nan-young nič nehľadá, pretože vie, že o chvíľu pocestuje na Mars a vzťah na diaľku neznesie.
Napriek všetkej snahe ale láske nedokáže odolať, a tak spolu kórejský párik prežíva najkrajšie chvíle svojich životov, ale len do momentu, keď sa im to celé rozpadne. Finále je potom prekvapivo emotívne s dejovým zvratom, ktorý náramne mení posolstvo filmu.
9. Knives Out: Wake Up Dead Man (réžia Rian Johnson)
Kde si môžeš pozrieť film: Netflix
Najprekvapivejšie pre nás bolo, keď sme si uvedomili, aký je ten film úžasný bez Benoita Blanca v podaní Daniela Craiga. Craig je v role skvelý, problémom však je, že rola až tak veľmi nie je. Jeho geniálnemu detektívovi v treťom filme chýba akákoľvek štipka osobnosti a funguje len ako spojenie medzi vyšetrením prípadu, odhalením zvratov a postavami. Kým nie je na obrazovke, je to fantastická konverzačka s bezchybne naservírovaným mixom humoru, mysteriózna a už tradične špičkových hereckých výkonov.
Blanc tentoraz vyšetruje vraždu radikálneho kňaza, ktorý sa snaží udržať cirkev a katolícke náboženstvo relevantné na úkor toho, čo samotné náboženstvo definuje. Odrádza ľudí chodiť do kostola a nakoniec si pohnevá takmer úplne každého.
Kto ho teda nakoniec zabil a prečo? Režisér a scenárista sa, našťastie, nesnaží filmom moralizovať a ísť do hĺbky náboženstva (i keď si neodpustil pár uštipačných, no trefných poznámok) a namiesto toho sa zabára hlboko do komplexných postáv a ich túžob. Tretie Knives Out sa síce nevyrovná jednotke, ale prekonáva druhú časť.
8. Predator Badlands (réžia: Dach Trachtenberg)
Kde si môžeš pozrieť film: v roku 2026 na Disney+
Po tom, ako sa Votrelec Romulus dostal do rovnakého rebríčka minulý rok, nás nesmierne teší, že sa to podarilo aj ďalšej „príšere“ od štúdia 20th Century Fox. Predator je rovnako obľúbená legenda. Preto je divné, že trvalo 40 rokov, než nám tvorcovia konečne ukázali ich domovskú planétu, zvyky a mytológiu.
Hlavnou postavou je dospievajúci predátor Dek, ktorý nie je vôbec taký mohutný, vysoký ani silný ako jeho rovesníci. Dek sa v snahe všetkých presvedčiť o tom, že na to má, vyberie na planétu, kde ho chce zabiť úplne všetko. Nájde tam svoju vysnenú korisť? Ak sa mu to má podariť, musí spojiť sily s androidom v podaní Elle Fanning.
Spoločne putujú nehostinnou planétou, zbližujú sa, no najmä zažívajú jednu hrôzostrašnú situáciu za druhou. Snímke nechýba humor (aj keď to s ním občas tvorcovia prehnali), brutálne, krvavé scény a podarená choreografia akčných súbojov. Badlands je v prvom rade super kino popcornovkou, akých je v kine čudesne málo.
7. Weapons (réžia: Zach Cregger)
Kde si film môžeš pozrieť: HBO Max
Po skvelom Barbarovi sa Zach Cregger nedržal späť a divákov opäť prekvapil. Síce zostal v hororovom žánri, ale v kinách nás aj napriek tomu dokázal rozosmiať viac ako klasické komédie. Môže za to nečakaný vývoj deja v jeho mysterióznej snímke o tom, ako sa jednej noci presne o 2:17 po polnoci rozbehlo 17 detí do temnej noci a odvtedy ich nikto nedokáže nájsť.
Ešte väčší šok nastane, keď sa ukáže, že to boli všetko deti z jednej triedy. Zmizli všetky až na Alexa, ktorý však tvrdí, že o ničom nevie. Komunita začne upodozrievať učiteľku, rodičia sú čoraz napätejší a v meste sa začínajú diať ďalšie podivné, no najmä agresívne veci.
Cregger divákov v priebehu dvoch hodín niekoľkokrát vyvedie z miery a upriami pozornosť na falošné indície. Dokáže vydesiť, udržať diváka v napätí a rozvinúť dej dostatočne na to, aby dával zmysel, no zároveň nechá diváka premýšľať o ňom a hľadať v ňom hlbší význam.
