dnes 29. decembra 2025 o 12:00
Čas čítania 9:43

10 najlepších hier roka 2025

10 najlepších hier roka 2025
Zdroj: Critical Role/Kepler Interactive/Konami
Dominik Vetrák
Dominik Vetrák
V roku 2025 sme prešli viac ako sto nových hier. Ktoré z nich boli najlepšie a mal by si ich vyskúšať?

Ako každý rok, aj v roku 2025 vyšlo až príliš veľa skvelých hier. Dnes ti predstavíme 20 najlepších z tých, ktoré sa nám dostali pod ruku a ktoré by si mal vyskúšať. 

20. Blue Prince (PC, PS5, Xbox Series S/X)

Ak máš rád hádanky, stále nové herné možnosti a roguelite žáner, Blue Prince si zamiluješ. V hre objavuješ tajomstvá veľkého domu, no máš obmedzený počet vstupov do miestností. Keď ti dôjdu, začínaš odznova, lenže rozloženie izieb sa úplne rozhádže. 

19. Hell is Us (PC, PS5, Xbox Series S/X)

V tejto akčnej hre nie je žiadna mapa s ukazovateľmi questov, žiadne šípky ani navigovanie. V krajine, sužovanej občianskou vojnou, ktorú navyše terorizujú príšery, sa osamelý vojak vyberie hľadať tajomstvá svojej minulosti a rodiny. 

18. Doom: The Dark Ages (PC, PS5, Xbox Series S/X)

The Dark Ages sa hralo skvelo a prinieslo veľké množstvo hrateľnostných noviniek, ktoré poriadne prekopali herný štýl Dooma. Tvorcovia pridali štít, odrážanie útokov (parry) a z Doom Slayera urobili chodiacu pevnosť. A aj keď sme si hru náramne užili, chýbalo jej niečo, vďaka čomu sa Doom a Doom Eternal držia v našich hlavách dodnes. 

17. Shinobi: Art of Vengeance (PC, PS5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch)

Výtvarný štýl tejto 2D akčnej „sidescrollovky“ zaujme skrz ručne maľované, nesmierne detailné a farebné prostredia. V hre bojuješ s nindžami a inými bojovníkmi, pričom každý level zdobí vyšperkovaný dizajn s viacerými nepriateľskými stretmi a záverečným bossom. 

16. Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawai (PC, PS5, Xbox Series S/X)

Hlavnou postavou najnovšej časti Yakuza/Like a Dragon je Majima, ktorý po súboji stratí pamäť a vynorí sa pri ostrovoch neďaleko Havaja. Stane sa z neho pirát a hráč si okolo neho postupne buduje posádku krvilačných, ale zároveň sympatických pirátov. Hra obsahuje zábavné lodné bitky na mori, akčné, pästné súboje, už tradične šialené vedľajšie úlohy, avšak len priemerný príbeh. 

15. Mafia: The Old Country (PC, PS5, Xbox Series S/X)

Nová Mafia sa vrátila ku koreňom s lineárnym príbehom a dôrazom na mafiánsky život odpadlíkov. Ovládneš tu mladíka Enza, ktorý sa postupne vypracuje od prehadzovania hnoja v stajniach k dôveryhodnému členovi mafiánskej rodiny Torrisi. Dej sa začína v roku 1904, odkedy začneš spoznávať jednu skvelú postavu za druhou v už tradične tragickom príbehu, aké sme milovali na jednotke a dvojke. 

14. Citizen Sleeper 2: Starward Vector (PC, PS5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch)

Pokračovanie fantastickej príbehovej hry v sci-fi svete si ťa opantá svojimi komplexnými postavami, silným príbehom s emotívnymi rozuzleniami pre viaceré postavy a napínavými dialógmi. V hre budeš cestovať naprieč vesmírom, zarábať si peniaze robením fušiek a nevyhneš sa ani bitkám. Priprav sa však na veľa čítania a nezvyčajnú hrateľnosť, keď o úspechu tvojich rozhodnutí a činov rozhodne tvoje predvídanie situácií, taktické zmýšľanie a trocha šťastia. 

13. Monster Train 2 (PC, PS5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch)

Máš rád deckbuildery, postupné vylepšovanie schopností a prepracované herné systémy? Ak áno, tak v čítaní tohto rebríčka pokračuj až po tom, čo si túto hru kúpiš. V rámci kartových deckbuilderov totiž nič lepšie tento rok nevyšlo. 

12. Ghost of Yotei (PS5)

Po Ghost of Tsushima neprišlo priame pokračovanie, ale dej zasadený o stovky rokov neskôr. Tvorcovia vymenili Jina za novú hrdinku Atsu, ktorej úlohou v stredovekom Japonsku je pomstiť sa zločineckej skupine Yotei Six za vraždu jej rodiny. Príbeh je tentoraz slabší a menej výrazný, no vynahrádza to nádherný otvorený svet. 

11. Battlefield 6 (PC, PS5, Xbox Series S/X)

Po sklamaniach menom Battlefield V a Battlefield 2042 je najnovší Battlefield obrovský úspech. Singleplayer síce za veľa nestojí, ale všetko vynahrádza fantastický multiplayer, od ktorého sme sa nedokázali odlepiť ani po desiatkach hodín hrania. Battlefield je späť a tento rok na neho nič iné nestačilo. 

10. Sektori (PS5, PC, Xbox Series S/X)

Majstri akčných arkádových twin-stick hier, ako Resogun, Nex Machina či Stardust Ultra, presedlali na oveľa ambicióznejšie tituly, ako Returnal či Saros. Ostala však po nich v žánri diera, ktorú teraz zaplnil bývalý vývojár z ich štúdia Kimmo Lahtinen. Ten vytvoril väčšinu hry sám. Sektori je strieľačka s desiatkami hodín zábavy.

 

Kampaň spočíva v prebojovaní sa cez niekoľko rôznych levelov a súbojov s bossmi, proti ktorým sa ti hodia rôzne vylepšenia zbraní a schopností. Adrenalínová hrateľnosť v nikdy nekončiacej spleti nepriateľských útokov a lodí naberá grády zakaždým, keď sa 2D level transformuje do inej podoby. Sektori má navyše fantastickú hudbu, ktorá skvelo dopĺňa napínavé herné momenty, vďaka čomu sa hrateľnosť stala extrémne návykovou. 

9. The Alters (PC, PS5, Xbox Series S/X)

Tvorcovia titulov, ako This War of Mine či Frostpunk využili svoje skúsenosti so strategickými hrami a manažmentom zásob do príbehovo ambiciózneho titulu. V Alters totiž ovládaš technika, ktorý sa stane jediným preživším po vesmírnej nehode. Pristaneš na nehostinnej planéte a ak chceš mať šancu dostať sa z nej, musíš sa naklonovať.

Avšak, potrebuješ vedcov, doktorov, baníkov. Musíš tak v hlavách klonov vytvoriť alternatívne minulosti a zmeniť ich životné rozhodnutia, aby sa ich životy radikálne zmenili. Svoj tím tak získaš, ale za akú cenu?

 

Podarí sa ti udržať svojich „alters“ pokope, alebo sa rozhádate? A stihneš získať potrebné suroviny na vylepšenie lode, alebo ťa spáli slnko tejto planéty na prach? Alters ponúka viacvrstvový príbeh s množstvom postáv a dialógov, z ktorých mnohé pri prvom prejdení ani neuvidíš. 

8. Silent Hill f (PC, PS5, Xbox Series S/X)

Hinako má okolo 20 rokov a cíti tlak rodiny aj okolia ako nikdy predtým. Ešte než mu však začne čeliť, zarazí ju hrôza, ktorá sa preženie jej mestečkom Ebisugaoka – sú to však skutočne príšery, alebo je to niečo iné? Píše sa rok 1960 a hráč zistí, aké to bolo byť v tomto čase dievčaťom v Japonsku. 

Silent Hill f už tradične v rámci série pracuje s fyzickým hororom rovnako dobre ako s tým psychologickým. S Hinako sa niečo deje a hráč postupne zisťuje, že nie je všetko tak, ako sa zdá a ona nie je najspoľahlivejší rozprávač svojho príbehu. Hra je zaujímavá tým, že ani po dvoch prejdeniach hráč neuvidí kompletný príbeh a nezistí, čo sa v jej hlave skutočne deje. Príbeh má komplexné vrstvy o utláčaní žien, slobodnej vôli, rodinných a spoločenských vzťahoch a očakávaniach spoločnosti v Japonsku 20. storočia. 

 

Hre by však prospela prepracovanejšia hrateľnosť. V jej jadre ide o bojovanie s príšerami a utekanie pred nimi. K dispozícii má hráč však len tyče či sekery a všetky súboje prebiehajú na blízko, čo časom môže nudiť. 

7. Ball x Pit (PC, PS5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch)

Ďalšia hra, ktorej hrateľnosť je natoľko návyková, že nebudeš vedieť prestať. Podobne ako Sektori, aj tu ti v hlave bude zakaždým hrať „ešte jedno kolo.“ V hre sa ocitneš v rolách viacerých rôznych postáv v leveloch, v ktorých sa automaticky hýbeš zdola hore, odkiaľ prúdia stovky nepriateľov.

Tvojou zbraňou sú loptičky, veľké, malé, čarovné, naklonované... každá postava má svoje vlastné špeciálne lopty, ktoré si môžeš vylepšovať, ale ich aj navzájom kombinovať, takže ti vzniknú neuveriteľné útoky (ako napríklad lasery spojené so zamrazením nepriateľov a výbuchmi). Po každom leveli či smrti sa vrátiš do svojej dediny, v ktorej staviaš budovy a manažuješ ich rozmiestnenie tak, aby sa ti ich dnu zmestilo čo najviac.

 

