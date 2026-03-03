Kristína Suchánková podstúpila odstránenie prsníkov a vaječníkov, aby sa vyhla rakovine. Genetické testy u nej odhalili mutáciu génu BRCA1. Na toto ochorenie zomrela jej mama aj babka.
Mutácie génov BRCA1 a BRCA2 výrazne zvyšujú riziko rakoviny prsníka a vaječníkov. Obzvlášť opatrné by mali byť ženy, ktorých rodinná anamnéza zahŕňa rakovinu prsníka alebo vaječníkov – najmä ak ochorela ich mama, babka alebo iné blízke príbuzné.
Ak sa u pacientky potvrdí vrodená genetická mutácia, lekári v rámci prevencie niekedy odporúčajú invazívne odstránenie prsníkov a vaječníkov. Podobnú skúsenosť má aj slovenská foodblogerka Kristína Suchánková, ktorá stojí za instagramovým profilom The Tolerant Cook. Pred troma rokmi jej preventívne vyoperovali vaječníky a nedávno podstúpila aj odstránenie prsných žliaz. Že má vysoké riziko rakoviny, vedela už v tínedžerskom veku.
„Keď som mala asi 14–15 rokov, mojej mame diagnostikovali rakovinu. Keď som mala 18, chorobe napokon podľahla. Keďže v rodine bol silný výskyt rakoviny – jej mama aj teta zomreli veľmi skoro a zároveň s ňou ochorela aj jej sestra – urobili im genetické testy. Tie potvrdili prítomnosť mutácie,“ vysvetľuje Kristína.
Lekári odporučili podstúpiť genetické testy aj jej a jej príbuzným. „Zo všetkých vyšla genetická mutácia pozitívne iba mne. Hneď na genetike mi odporučili, akých lekárov mám navštevovať a ako mám byť sledovaná. Odvtedy chodím na pravidelné kontroly každé tri mesiace a budem aj naďalej,“ hovorí.
- Ako Kristína znášala odstránenie prsníkov a vaječníkov v mladom veku.
- Ako sa vyrovnávala s tlakom od lekárov na skoré materstvo.
- Ako prebieha subkutánna mastektómia a či ju hradí poisťovňa.
- Prečo rekonštrukcia po mastektómii nevyzerá rovnako ako estetická úprava poprsia.
- Čoho sa najviac obávala pri nástupe chirurgickej menopauzy.
Kristína navštevovala onkologický ústav, kde ju monitoroval onkogynekológ, a zároveň chodila k špecialistovi na prsníky, kde podstupovala ultrazvuk, magnetickú rezonanciu a neskôr aj mamografiu. Dvakrát ročne absolvovala aj kontroly vaječníkov.
