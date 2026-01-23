Kristýna dlhé roky bojovala s nadváhou a schudnúť sa jej nedarilo ani po úprave stravy a cvičení.
„Síce som nikdy neskúšala žiadne drastické diéty, ale snažila som sa cvičiť a strážiť si stravu. Bohužiaľ, vždy to skončilo rovnako – prišla nejaká kríza a ja som to vzdala. Bolo to pre mňa extrémne psychicky náročné, pretože som v sebe neustále mala pocit zlyhania,“ priznáva mladá Češka.
Postupne sa u nej začali prejavovať aj zdravotné problémy ako hraničný cholesterol, bolesti tela a trápila ju aj slabá fyzická kondícia. Neustále premýšľanie o jedle a pokrivený obraz o nej samej boli podľa jej slov veľmi vyčerpávajúce. „Bola som zúfalá a potrebovala som úľavu,“ hovorí Kristýna.
Pred začiatkom liečby sa Kristýna radila s lekárkou a naštudovala si množstvo materiálov, ktoré ju upokojili. Napriek tomu ju trápili obavy z možných nežiaducich účinkov lieku, ako aj vysoké finančné náklady spojené s liečbou. „Obávam sa aj jojo efektu po vysadení liekov. Lekári odporúčajú pred vysadením absolvovať psychoterapiu, na ktorej sa človek naučí pracovať so svojím vzťahom k jedlu – to mám určite v pláne, pretože mi to v mojom prípade dáva veľký zmysel,“ hovorí úprimne.
- Aké účinky si Kristýna na sebe všimla.
- Koľko stojí liečba a akú časť prepláca poisťovňa.
- Čo si Kristýna myslí o posmeškoch a kritike liekov na chudnutie.
- Aké nežiaduce účinky zaznamenala.
- Či musela zmeniť doterajší životný štýl.
Komplexný článok v spolupráci s viacerými odborníčkami na túto tému si môžete prečítať tu. Pri zdravotných problémoch alebo otázkach týkajúcich sa liečby sa vždy obracaj na odborníkov.
Mounjaro je liek, ktorého užívanie musí indikovať lekár a pacient musí spĺňať určité kritériá, na základe ktorých mu ho odborník predpíše. Na klinikách a v ambulanciách odborníci zvyčajne posudzujú najmä hodnotu BMI (index telesnej hmotnosti), výsledky krvných testov, meranie telesného tuku a iných parametrov prostredníctvom prístroja InBody, ale aj celkovú anamnézu pacienta.
Kristýna vysvetľuje, že v jej prípade boli indikácie podobné. Liečbu jej lekárka schválila na základe vysokého BMI, niekoľkoročnej neúspešnej snahy schudnúť bez liekov, hraničných hodnôt cholesterolu, ako aj výskytu obezity, cukrovky a ďalších ochorení v rodinnej anamnéze.
