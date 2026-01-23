Hlavné témy
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 23. januára 2026 o 8:00
Čas čítania 5:03

Kristýna chudne s Mounjarom: Že ide o skratku, môže povedať len neinformovaný, nechcem ho brať do konca života

Kristýna chudne s Mounjarom: Že ide o skratku, môže povedať len neinformovaný, nechcem ho brať do konca života
Zdroj: archív respondentky
Radka Klučárová
Radka Klučárová
Kristýna dlhé roky bojovala s nadváhou a schudnúť sa jej nedarilo ani po úprave stravy a cvičení.

„Síce som nikdy neskúšala žiadne drastické diéty, ale snažila som sa cvičiť a strážiť si stravu. Bohužiaľ, vždy to skončilo rovnako – prišla nejaká kríza a ja som to vzdala. Bolo to pre mňa extrémne psychicky náročné, pretože som v sebe neustále mala pocit zlyhania,“ priznáva mladá Češka.

Postupne sa u nej začali prejavovať aj zdravotné problémy ako hraničný cholesterol, bolesti tela a trápila ju aj slabá fyzická kondícia. Neustále premýšľanie o jedle a pokrivený obraz o nej samej boli podľa jej slov veľmi vyčerpávajúce. „Bola som zúfalá a potrebovala som úľavu,“ hovorí Kristýna. 

Pred začiatkom liečby sa Kristýna radila s lekárkou a naštudovala si množstvo materiálov, ktoré ju upokojili. Napriek tomu ju trápili obavy z možných nežiaducich účinkov lieku, ako aj vysoké finančné náklady spojené s liečbou. „Obávam sa aj jojo efektu po vysadení liekov. Lekári odporúčajú pred vysadením absolvovať psychoterapiu, na ktorej sa človek naučí pracovať so svojím vzťahom k jedlu – to mám určite v pláne, pretože mi to v mojom prípade dáva veľký zmysel,“ hovorí úprimne. 

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kristýna (@kristyna.rabinakova)

Anketa:
Rozhodol/a by si sa pre lieky na chudnutie, keby ti ich odporučil lekár?
Áno, keby by to zlepšilo moje zdravie.
Možno, ale mal/a by som obavy.
Určite nie.
Neviem.
Áno, keby by to zlepšilo moje zdravie.
42 %
Možno, ale mal/a by som obavy.
16 %
Určite nie.
29 %
Neviem.
13 %
V tomto článku si prečítaš:
  • Aké účinky si Kristýna na sebe všimla.
  • Koľko stojí liečba a akú časť prepláca poisťovňa.
  • Čo si Kristýna myslí o posmeškoch a kritike liekov na chudnutie.
  • Aké nežiaduce účinky zaznamenala.
  • Či musela zmeniť doterajší životný štýl.

Mounjaro je liek na liečbu obezity, ako aj na reguláciu, znižovanie a udržiavanie telesnej hmotnosti a množstva telesného tuku u dospelých. Obsahuje účinnú látku tirzepatid, ktorá aktivuje receptory pre dva prirodzene sa vyskytujúce hormóny – GIP a GLP-1. Vďaka tomu znižuje chuť do jedla, podporuje pocit sýtosti a zvyšuje využitie tukov v tele.

Komplexný článok v spolupráci s viacerými odborníčkami na túto tému si môžete prečítať tu. Pri zdravotných problémoch alebo otázkach týkajúcich sa liečby sa vždy obracaj na odborníkov.

Mounjaro je liek, ktorého užívanie musí indikovať lekár a pacient musí spĺňať určité kritériá, na základe ktorých mu ho odborník predpíše. Na klinikách a v ambulanciách odborníci zvyčajne posudzujú najmä hodnotu BMI (index telesnej hmotnosti), výsledky krvných testov, meranie telesného tuku a iných parametrov prostredníctvom prístroja InBody, ale aj celkovú anamnézu pacienta.

Kristýna vysvetľuje, že v jej prípade boli indikácie podobné. Liečbu jej lekárka schválila na základe vysokého BMI, niekoľkoročnej neúspešnej snahy schudnúť bez liekov, hraničných hodnôt cholesterolu, ako aj výskytu obezity, cukrovky a ďalších ochorení v rodinnej anamnéze.

ZDRAVIE DUŠEVNÉ ZDRAVIE FYZICKÉ ZDRAVIE MENTÁLNE ZDRAVIE ZDRAVIE
