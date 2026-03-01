Juraj Benetin ukázal byt vo Vydrici s vybavením za takmer 700-tisíc eur

Tento byt jednoducho musíš vidieť.
V novej epizóde Otvor, som dole zavítala moderátorka Naty do novej bratislavskej štvrte Vydrica. Za jej architektonickou podobou stojí Compass atelier, ktorého spoluzakladateľ Juraj Benetin jej ukázal jeden z luxusných bytov, nachádzajúcich sa priamo v projekte Vydrica, aj keď v ňom sám nebýva.
Byt má rozlohu približne 200 m² a ponúka dve spálne so samostatnými kúpeľňami, veľkorysý denný priestor prepojený s kuchyňou, šatník, pracovňu, zázemie pre práčovňu a terasy z oboch strán bytu.
Vybavenie bytu, od holostavby až po finálnu podobu, sa vyšplhalo na približne 700-tisíc eur. Použité sú najmä prémiové talianske značky ako Molteni či Poliform, ktoré majú vydržať funkčné aj esteticky nadčasové celé roky.
Juraj Benetin sa s Naty rozprával nielen o samotnom byte, ale aj o výstavbe Vydrice ako takej. Spoločne sa pozreli na použité materiály, nábytok, detaily ako kvalitu okien, mieru hluku z ulice či technologické vychytávky, ktoré robia z tohto bytu moderné mestské bývanie na vysokej úrovni.