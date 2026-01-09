Daniela Vojtasová: Obdobie Miss bolo pre mňa toxické. Musela som si uvedomiť, že svet sa nezrúti, keď priberiem #TBH s Hanou

Ako vyzerá jej život po Miss, prečo bolo toto obdobie miestami toxické a ako sa učila prijať samu seba
Prvým hosťom relácie To Be Honest v roku 2026 je víťazka posledného ročníka Miss Slovensko Daniela Vojtasová. Titul získala v roku 2023 a v rozhovore sme sa rozprávali najmä o tom, ako jej víťazstvo zmenilo život.
Málokto by asi čakal, aký dynamický je v skutočnosti jej život. Ako bývalá Miss si Dali našla uplatnenie v marketingu, kde pracuje ako brand manažérka na plný úväzok. Popri tom stíha aj tanečné vystúpenia – v televízii aj na koncertoch hviezd, akou je napríklad Dara Rolins. Súčasne sa však venuje aj charitatívnym aktivitám.
V rozhovore sme sa dotkli toho, ako toto životné tempo zvláda, čo jej robí radosť a kam by sa chcela posunúť v budúcnosti. Otvorene hovorila aj o období Miss, o vzťahu k vlastnému telu a o tom, čím si prešla, keď sa už v pätnástich rokoch rozhodla presťahovať z Dolného Kubína do Bratislavy.
