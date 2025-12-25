Kam zájsť s kamošmi v Bratislave na pivo? Toto je top 5 prevádzok, kde nájdeš dobré pivo ale aj vynikajúce jedlo

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
V ďalšom videu z obľúbenej série Čoje dobré sa foodbloger Čoje tentokrát zameral na bratislavské pivárne.
A dal si jasný cieľ – zistiť, kde majú najlepšie rebierka a nakladané syry.
Postupne obchádzal podniky naprieč mestom a zhodnotil nielen chuť a kvalitu jedla, ale aj atmosféru a priniesol aj informácie o cene. Okrem poctivých pivárenských klasík však odhaľuje aj nečakané recepty a netradičné úpravy, ktoré by si v pivárni čakal možno málokto.
Prinášame ti ďalšieho praktického gastro sprievodcu Bratislavou pre všetkých, ktorí chcú vedieť, kam ísť na dobré pivo a ešte lepšie jedlo.