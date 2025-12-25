Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 25. decembra 2025 o 18:00
Čas čítania 0:17
Petra Nižnanská

Kam zájsť s kamošmi v Bratislave na pivo? Toto je top 5 prevádzok, kde nájdeš dobré pivo ale aj vynikajúce jedlo

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ďalšie videá
Prvýkrát absolvovali Menučko dve nádherné ženy. Energia bola brutálna a takto dopadol ich date
refresher+
 Prvýkrát absolvovali Menučko dve nádherné ženy. Energia bola brutálna a takto dopadol ich date
20. 12. 2025 12:00
Vyskúšal som si prácu vodiča autobusu v Bratislave. Toto mi prezradil profík o Bratislave a cestujúcich
refresher+
 Vyskúšal som si prácu vodiča autobusu v Bratislave. Toto mi prezradil profík o Bratislave a cestujúcich
4. 12. 2025 10:00
Toto sú ceny na Vianočných trhoch 2025: Cigánska sklamala a zemiaková placka zachránila dojem
refresher+
 Toto sú ceny na Vianočných trhoch 2025: Cigánska sklamala a zemiaková placka zachránila dojem
28. 11. 2025 18:20
Toto si myslí Similivinlife o srbštine Luca Brassiho, či hype okolo Bianky Rumanovej. Neuveríš, čo prezradil o sebe
refresher+
 Toto si myslí Similivinlife o srbštine Luca Brassiho, či hype okolo Bianky Rumanovej. Neuveríš, čo prezradil o sebe
28. 11. 2025 9:35
Vedia Bratislavčania ako chutia skutočné bryndzové halušky? Toto je rebríček top halušiek v hlavnom meste
refresher+
 Vedia Bratislavčania ako chutia skutočné bryndzové halušky? Toto je rebríček top halušiek v hlavnom meste
13. 11. 2025 18:30
Čo sa stane s organizmom potom, ako prestane chodiť do fitka? Oliver absolvoval tréning po viac ako ročnej pauze
refresher+
 Čo sa stane s organizmom potom, ako prestane chodiť do fitka? Oliver absolvoval tréning po viac ako ročnej pauze
13. 11. 2025 18:00
Lucka je zástankyňou "tradičnejších" rol vo vzťahu. Čo si o tom myslia muži? Odhalí to najnovšie Menučko
refresher+
 Lucka je zástankyňou "tradičnejších" rol vo vzťahu. Čo si o tom myslia muži? Odhalí to najnovšie Menučko
9. 11. 2025 12:00
Ako dopadne Love Island 2025? Takto hodnotia účastníkov ich blízki priatelia. Neuveríš, čo si myslia
refresher+
 Ako dopadne Love Island 2025? Takto hodnotia účastníkov ich blízki priatelia. Neuveríš, čo si myslia
31. 10. 2025 18:00
Našli sme Menučko za 4 €. Pozri si zoznam top podnikov v Bratislave, v ktorých sa naješ za pár eur
refresher+
 Našli sme Menučko za 4 €. Pozri si zoznam top podnikov v Bratislave, v ktorých sa naješ za pár eur
31. 10. 2025 17:30
20 (ne)vhodných otázok na barmana: Aký drink by namiešal prezidentovi a čo najčudnejšie našiel po zatváračke?
refresher+
 20 (ne)vhodných otázok na barmana: Aký drink by namiešal prezidentovi a čo najčudnejšie našiel po zatváračke?
23. 10. 2025 18:00

V ďalšom videu z obľúbenej série Čoje dobré sa foodbloger Čoje tentokrát zameral na bratislavské pivárne.

A dal si jasný cieľ – zistiť, kde majú najlepšie rebierka a nakladané syry.

Postupne obchádzal podniky naprieč mestom a zhodnotil nielen chuť a kvalitu jedla, ale aj atmosféru a priniesol aj informácie o cene. Okrem poctivých pivárenských klasík však odhaľuje aj nečakané recepty a netradičné úpravy, ktoré by si v pivárni čakal možno málokto.

Prinášame ti ďalšieho praktického gastro sprievodcu Bratislavou pre všetkých, ktorí chcú vedieť, kam ísť na dobré pivo a ešte lepšie jedlo.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Vianoce s Mongolmi v ulanbátarskom paneláku: Naše tradície tu nahrádza komunistický sviatok
refresher+
Vianoce s Mongolmi v ulanbátarskom paneláku: Naše tradície tu nahrádza komunistický sviatok
dnes o 17:00
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slovensko
Sponzorovaný obsah
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slovensko
pred 3 dňami
Cestovala som do Thajska: Čo ukáže Phuket, keď vyjdeš mimo rezortov? Kde nájdeš slony a opice?
refresher+
Cestovala som do Thajska: Čo ukáže Phuket, keď vyjdeš mimo rezortov? Kde nájdeš slony a opice?
pred 2 dňami
Toto majú byť najlepšie podniky v Trnave podľa miestnych. Čo si o nich myslel Čoje? (ČOJE DOBRÉ)
Sponzorovaný obsah
Toto majú byť najlepšie podniky v Trnave podľa miestnych. Čo si o nich myslel Čoje? (ČOJE DOBRÉ)
15. 12. 2025 16:00
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
refresher+
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
dnes o 12:00
S týmito vianočnými receptami ohúriš mamu, babku aj kamošov
Sponzorovaný obsah
S týmito vianočnými receptami ohúriš mamu, babku aj kamošov
19. 12. 2025 13:00
Storky
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom
Parcels mieri na Grape festival: Kapela spolupracovala aj s Daft Punkom
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slo...
Sponzorovaný obsah
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Musk
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj t...
Sponzorovaný obsah
Ed Sheeran schudol 14 kg. Jeho fotenie pre Men's Health sa stalo virálnym
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncep...
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a š...
V spolupráci
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ...
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air For...
Máš na to posledných 24 hodín: Legendárne RPG zo sveta Harryho Pottera je na Epi...
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Stará tržnica opäť ožije Vianocami. Návštevníkov čaká bohatý program
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Playboi Carti vstupuje do Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj trackov
Lifestyle news
VIDEO: „Čo sa stalo s Tommym Shelbym?“ Prvý trailer na filmové pokračovanie Peaky Blinders je tu
dnes o 13:01
Ako bude vyzerať Silvester v Bratislave? Oslavy budú bez ohňostroja
dnes o 09:00
Mladá Slovenka pracovala na kostýme pre Lady Gagu. Vyskúšala si ho ešte skôr než samotná speváčka
pred 2 dňami
2
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom. Tento čierny Land Rover Defender na ceste len tak neprehliadneš
pred 2 dňami
VIDEO: Timothée Chalamet robí všetko pre propagáciu svojho nového filmu Marty Supreme. Ako prvý sa ocitol na Las Vegas Sphere
pred 2 dňami
Nový seriál Assassin's Creed bude režírovať Johan Renck. Jeho minisériu Chernobyl ocenili cenou Emmy
pred 2 dňami
1
Jackie Chan niesol olympijskú pochodeň cez starodávne Pompeje. Štafeta prejde všetkými 110 talianskymi provinciami
pred 2 dňami
Queer seriál Heated Rivarly získava mimoriadne hodnotenia. Podobný úspech sa podaril iba tvorcom Breaking Bad
pred 2 dňami
VIDEO: Epický vianočný darček od Christophera Nolana. Prvý trailer na The Odyssey je vonku a berie dych
pred 2 dňami
Nicki Minaj hovorí, že Trump je „šarmantný a očarujúci“. Nezdržala sa ani narážok na transrodových ľudí
pred 2 dňami
Spravodajstvo
Počasie Správy počasie Česko Karlos Vémola
Viac
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
dnes o 17:40
Situácia s hydinovým mäsom na Slovensku je kritická. Ohrozuje ju dovoz z Česka aj Ukrajiny
dnes o 17:01
PREHĽAD: Sviatky čaká v roku 2026 veľká zmena: Niektoré dni už nebudú voľné a obchody otvoria častejšie
dnes o 16:20

Viac z Vlogy

Všetko
Našli sme Menučko za 4 €. Pozri si zoznam top podnikov v Bratislave, v ktorých sa naješ za pár eur
refresher+
Našli sme Menučko za 4 €. Pozri si zoznam top podnikov v Bratislave, v ktorých sa naješ za pár eur
31. 10. 2025 17:30
Toto sú ceny na Vianočných trhoch 2025: Cigánska sklamala a zemiaková placka zachránila dojem
refresher+
Toto sú ceny na Vianočných trhoch 2025: Cigánska sklamala a zemiaková placka zachránila dojem
28. 11. 2025 18:20
Je gastro v Banskej Štiavnici naozaj peklo? Navštívili sme top 5 podnikov, ktoré nám odporučili miestni. Toto je náš verdikt
refresher+
Je gastro v Banskej Štiavnici naozaj peklo? Navštívili sme top 5 podnikov, ktoré nám odporučili miestni. Toto je náš verdikt
18. 10. 2025 12:00
Vedia Bratislavčania ako chutia skutočné bryndzové halušky? Toto je rebríček top halušiek v hlavnom meste
refresher+
Vedia Bratislavčania ako chutia skutočné bryndzové halušky? Toto je rebríček top halušiek v hlavnom meste
13. 11. 2025 18:30
Čo sa stane s organizmom potom, ako prestane chodiť do fitka? Oliver absolvoval tréning po viac ako ročnej pauze
refresher+
Čo sa stane s organizmom potom, ako prestane chodiť do fitka? Oliver absolvoval tréning po viac ako ročnej pauze
13. 11. 2025 18:00
Prvýkrát absolvovali Menučko dve nádherné ženy. Energia bola brutálna a takto dopadol ich date
refresher+
Prvýkrát absolvovali Menučko dve nádherné ženy. Energia bola brutálna a takto dopadol ich date
20. 12. 2025 12:00
Viac z Šport Všetko
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
Zahraničie
12. 12. 2025 14:07
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
12. 12. 2025 14:07
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Elon Musk
21. 12. 2025 12:26
Fight Night Challenge 10: Flexingove skúsenosti rozhodli zápas večera, Fiki po výhre vyzval Roba Pukača
14. 12. 2025 7:40
Viac z Hudba Všetko
TOP 10 rapových trackov, ktoré v roku 2025 ovládli hudobné rebríčky aj playlisty. Nechýba ani tajomný EsDeeKid
Tip na hudbu
21. 12. 2025 16:00
TOP 10 rapových trackov, ktoré v roku 2025 ovládli hudobné rebríčky aj playlisty. Nechýba ani tajomný EsDeeKid
21. 12. 2025 16:00
Čo všetko má pre nás pripravené A$AP Rocky? Tešiť sa môžeš na nový album aj spoluprácu s Timom Burtonom
pred 3 dňami
H&M rozdáva Spotify Premium zadarmo. Členovia získajú 3 mesiace bez platenia
18. 12. 2025 14:36
Viac z Tech Všetko
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ožijú
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ožijú
18. 12. 2025 16:32
ChatGPT si po novom prispôsobíš presne podľa seba. Môžeš nastaviť jeho mieru nadšenia aj emócií
pred 3 dňami
Hackeri údajne ukradli citlivé údaje prémiových používateľov Porhubu. Spoločnosť teraz vydierajú
17. 12. 2025 13:45

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Kam zájsť s kamošmi v Bratislave na pivo? Toto je top 5 prevádzok, kde nájdeš dobré pivo ale aj vynikajúce jedlo
refresher+
Kam zájsť s kamošmi v Bratislave na pivo? Toto je top 5 prevádzok, kde nájdeš dobré pivo ale aj vynikajúce jedlo
pred 3 hodinami
V ďalšom videu z obľúbenej série Čoje dobré sa foodbloger Čoje tentokrát zameral na bratislavské pivárne.
Vianoce s Mongolmi v ulanbátarskom paneláku: Naše tradície tu nahrádza komunistický sviatok
refresher+
Vianoce s Mongolmi v ulanbátarskom paneláku: Naše tradície tu nahrádza komunistický sviatok
dnes o 17:00
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
refresher+
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
dnes o 12:00
Kam na turistiku v zime? Pozri si detailný prehľad uzávery turistických chodníkov aj tipy na overené výstupy
Kam na turistiku v zime? Pozri si detailný prehľad uzávery turistických chodníkov aj tipy na overené výstupy
dnes o 11:00
Kedy kupovať lacné letenky a ktoré krajiny sú hidden gems sveta? Iba medzi nami to prezradili skúsení cestovatelia
refresher+
Kedy kupovať lacné letenky a ktoré krajiny sú hidden gems sveta? Iba medzi nami to prezradili skúsení cestovatelia
včera o 18:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
pred 3 dňami
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
refresher+
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
dnes o 12:00
KVÍZ: Ako dobre poznáš vianočné filmy a rozprávky?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre poznáš vianočné filmy a rozprávky?
15. 12. 2025 17:00
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
16. 12. 2025 15:00
Alpy, ako ich poznáme, miznú. Do konca storočia prežijú len 3 % ľadovcov
Alpy, ako ich poznáme, miznú. Do konca storočia prežijú len 3 % ľadovcov
pred 3 dňami
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
Z trónu zosadila aj hit od Mariah Carey. Táto skladba je hitom Vianoc 2025
Z trónu zosadila aj hit od Mariah Carey. Táto skladba je hitom Vianoc 2025
19. 12. 2025 11:39
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
refresher+
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
20. 12. 2025 9:00
3
Alpy, ako ich poznáme, miznú. Do konca storočia prežijú len 3 % ľadovcov
Alpy, ako ich poznáme, miznú. Do konca storočia prežijú len 3 % ľadovcov
pred 3 dňami
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia