Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 19. januára 2026 o 12:00
Čas čítania 1:06
Petra Nižnanská

Tento diel dating šou priniesol nečakané prekvapenie. Sleduj, ako zareagovali účastníci

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ďalšie videá
Na tomto mieste by ste rozhodne nečakali špičkové gastro. Michalovce naozaj prekvapili svojimi reštauráciami
refresher+
 Na tomto mieste by ste rozhodne nečakali špičkové gastro. Michalovce naozaj prekvapili svojimi reštauráciami
9. 1. 2026 18:00
Naozaj sa protiklady priťahujú? Adam a Diana si tento mýtus vyskúšali na vlastnej koži a výsledok ťa poriadne prekvapí
refresher+
 Naozaj sa protiklady priťahujú? Adam a Diana si tento mýtus vyskúšali na vlastnej koži a výsledok ťa poriadne prekvapí
3. 1. 2026 14:00
Kam zájsť s kamošmi v Bratislave na pivo? Toto je top 5 prevádzok, kde nájdeš dobré pivo ale aj vynikajúce jedlo
refresher+
 Kam zájsť s kamošmi v Bratislave na pivo? Toto je top 5 prevádzok, kde nájdeš dobré pivo ale aj vynikajúce jedlo
25. 12. 2025 18:00
Prvýkrát absolvovali Menučko dve nádherné ženy. Energia bola brutálna a takto dopadol ich date
refresher+
 Prvýkrát absolvovali Menučko dve nádherné ženy. Energia bola brutálna a takto dopadol ich date
20. 12. 2025 12:00
Vyskúšal som si prácu vodiča autobusu v Bratislave. Toto mi prezradil profík o Bratislave a cestujúcich
refresher+
 Vyskúšal som si prácu vodiča autobusu v Bratislave. Toto mi prezradil profík o Bratislave a cestujúcich
4. 12. 2025 10:00
Toto sú ceny na Vianočných trhoch 2025: Cigánska sklamala a zemiaková placka zachránila dojem
refresher+
 Toto sú ceny na Vianočných trhoch 2025: Cigánska sklamala a zemiaková placka zachránila dojem
28. 11. 2025 18:20
Toto si myslí Similivinlife o srbštine Luca Brassiho, či hype okolo Bianky Rumanovej. Neuveríš, čo prezradil o sebe
refresher+
 Toto si myslí Similivinlife o srbštine Luca Brassiho, či hype okolo Bianky Rumanovej. Neuveríš, čo prezradil o sebe
28. 11. 2025 9:35
Vedia Bratislavčania ako chutia skutočné bryndzové halušky? Toto je rebríček top halušiek v hlavnom meste
refresher+
 Vedia Bratislavčania ako chutia skutočné bryndzové halušky? Toto je rebríček top halušiek v hlavnom meste
13. 11. 2025 18:30
Čo sa stane s organizmom potom, ako prestane chodiť do fitka? Oliver absolvoval tréning po viac ako ročnej pauze
refresher+
 Čo sa stane s organizmom potom, ako prestane chodiť do fitka? Oliver absolvoval tréning po viac ako ročnej pauze
13. 11. 2025 18:00
Lucka je zástankyňou "tradičnejších" rol vo vzťahu. Čo si o tom myslia muži? Odhalí to najnovšie Menučko
refresher+
 Lucka je zástankyňou "tradičnejších" rol vo vzťahu. Čo si o tom myslia muži? Odhalí to najnovšie Menučko
9. 11. 2025 12:00

Tentokrát sa v Menučku oproti sebe posadili mladí Oliver a Saška.

Oliver je chalan mnohých názorov: nenávidí, keď sa ľudia vlečú na prechode a neznáša neúprimnosť, ale miluje ženy, mačky, autá a aj tradície ako zaváranie s babkou na chalupe.

Na druhej strane je tu Saška – empatická cestovateľka, ktorá miluje zvieratá, spoločné zážitky s rodinou a cestoviny. Nenávidí drogy, hlupákov a egoistov.

Obaja naši holúbkovia sa počas štyroch chodov snažili nájsť spoločnú reč – a hoci to na začiatku vyzeralo, že naskočili na rovnakú vlnu, prerástlo to do niečoho, čo si budú fanúšikovia Menučka ešte dlho pamätať.

Na konci sa totiž stalo niečo, po čom sme ostali doslova ohromení – ale ak chceš vidieť viac, sleduj video! 

Miluješ zvraty v Menučku a chceš ich vidieť medzi prvými? 💕 Využi ČSOB Smart predplatné, založ si účet v ČSOB na našom webe a pridaj sa k predplatiteľom Refresher+, ktorí majú exkluzívny prístup k celému obsahu. K tomu môžeš získať aj ďalší bonus vo výške 50 €. Otvorenie a vedenie účtu ťa bude stáť presne 0 €.

Smart účet od ČSOB ti uľahčí každodenné činnosti. Napríklad, priamo v aplikácii ČSOB SmartBanking si môžeš kúpiť parkovanie, lístky na MHD alebo vlak, ukladať bločky z nákupov či vernostné karty obchodov. Okrem toho si so Smart účtom môžeš aj sporiť a zhodnocovať svoje peniaze. Platenie mobilom či hodinkami je samozrejmosťou.

Členstvo v Refresher+ ti otvorí prístup k prémiovým článkom a videám, ktoré môžeš odomykať aj pre rodinu alebo kamošov. Naše videorozhovory a obľúbené šou si vďaka predplatnému pozrieš s predstihom. Okrem toho získaš prístup k super benefitom, ako sú lístky na koncerty známych interpretov, pozvánky na eventy, PPV kódy na streamovanie MMA zápasov či zľavy do rôznych prevádzok.

Viac informácií o podmienkach nájdeš na refresher.sk/plus/smart.  
Aktivuj ČSOB SMART PREDPLATNÉ
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
MENUČKO
Odporúčame
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
refresher+
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
včera o 20:00
Ona hľadá vzťah, on sex na jednu noc. Psychologička a používatelia opisujú, ako vyzerá vyhorenie zo zoznamiek
refresher+
Ona hľadá vzťah, on sex na jednu noc. Psychologička a používatelia opisujú, ako vyzerá vyhorenie zo zoznamiek
dnes o 11:30
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
včera o 12:00
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
pred 2 dňami
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
refresher+
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
pred 2 dňami
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
13. 1. 2026 12:00
Storky
Slovenská streetwear značka CRYFORMERCY spustila drop novej kolekcie
Horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude di...
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil nový album Kiss All the Time. Disco, Occasi...
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
The Sims 4 možno dostane posledné DLC 12 rokov po vydaní
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je potvrdená. Sme na natáčaní na Srí Lanke
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little
Nová Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má slúchadlá, ktoré tlmia hluk
Sima oznámila turné Big Mama. Ešte pred pôrodom chce stihnúť koncerty
Gigi Hadid sa lúči s ikonickou blond. Fanúšikov prekvapila zmenou imidžu
Anti Social Social Club oslavuje Rok ohnivého koňa limitovanou kolekciou
LEGO prichádza s revolúciou: Nové kocky zmenia spôsob, akým budeš stavať
Pán Profesor sa vracia na obrazovky Markízy. Môžeš sa tešiť na nové mená
Bruno Mars sa vracia. Po takmer 10 rokoch má hotový nový album
Lifestyle news
Zažiar v novej kolekcii od CRYFORMERCY. Slovenská značka prekvapila vymakanými kúskami
pred 19 minútami
Rockstar zrejme umožní ťažko chorému fanúšikovi zahrať si GTA 6 ešte pred oficiálnym vydaním. Nemusel by sa ho totiž dožiť
pred hodinou
Super Bowl sa blíži a Bad Bunny láme rekordy. Svojím trailerom na Halftime Show prekonal aj Rihannu
pred hodinou
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie kuchyne sveta. Do top 100 sa dostalo aj Slovensko
pred 2 hodinami
Nový horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
pred 3 hodinami
Film Slúžka so Sydney Sweeney prekonáva očakávania. Jeho zisk sa vyšplhal až na 200 miliónov dolárov
dnes o 11:24
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude divoký
dnes o 10:36
Dnes je najdepresívnejší deň v roku: Prečo práve pondelok a ako história Blue Monday vznikla?
dnes o 09:48
Marty Supreme sa stal najúspešnejším titulom štúdia A24. Prsty v tom má aj Timothée Chalamet a jeho kampaň
dnes o 08:47
Poznáme nového ženícha z Ruže pre nevestu. Charizmatický Adrián pricestoval z Dubaja hľadať lásku na exotickej Srí Lanke
dnes o 06:00
Spravodajstvo
Počasie Doprava Príspevky od štátu Dôchodky
Viac
Nepríjemná zmena pre rodiny: Poisťovňa od februára prestane preplácať obľúbené benefity
pred 5 minútami
Najnovšie predpovede nepotešia: Zima môže patriť k najchladnejším za posledné roky
pred 40 minútami
Trump zakladá novú Radu mieru, do projektu pozval Putina aj Orbána. Vstupenka stojí miliardu dolárov
pred hodinou

Viac z Showbiz & Zábava

Všetko
Ona hľadá vzťah, on sex na jednu noc. Psychologička a používatelia opisujú, ako vyzerá vyhorenie zo zoznamiek
refresher+
Ona hľadá vzťah, on sex na jednu noc. Psychologička a používatelia opisujú, ako vyzerá vyhorenie zo zoznamiek
dnes o 11:30
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
včera o 12:00
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
refresher+
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
včera o 20:00
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
refresher+
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
pred 2 dňami
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
refresher+
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie aerolinky v Európe. Zabodujú aj u nervóznych cestovateľov
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie aerolinky v Európe. Zabodujú aj u nervóznych cestovateľov
pred 3 dňami
Viac z Tech Všetko
20 najočakávanejších hier na rok 2026. Kedy konečne vyjde GTA VI a na čo ďalšie sa oplatí tešiť?
Hry
6. 1. 2026 8:30
refresher+
20 najočakávanejších hier na rok 2026. Kedy konečne vyjde GTA VI a na čo ďalšie sa oplatí tešiť?
6. 1. 2026 8:30
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
15. 1. 2026 10:14
VIDEO: O týchto cool tech novinkách musíš vedieť. Veľtrh CES 2026 opäť ukázal elektroniku ako z budúcnosti
15. 1. 2026 8:26
1
Viac z Fashion Všetko
Vybrali sme 8 značiek lyžiarskeho vybavenia, ktoré pozdvihnú tvoj štýl na svahu aj mimo neho a nenosí ich každý
Vybrali sme 8 značiek lyžiarskeho vybavenia, ktoré pozdvihnú tvoj štýl na svahu aj mimo neho a nenosí ich každý
dnes o 11:00
TOP outfity z Golden Globes 2026 ponúkli luxus, drámu aj nadčasovú eleganciu. Pozri si looky J Lo, Miley Cyrus či Jacoba Elordiho
12. 1. 2026 11:08
TOP 10 zimných topánok, ktoré budeš chcieť nosiť celú sezónu. Od Mammut cez Nike až po Y-3
13. 1. 2026 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Boris Valábik spoločne s Procter & Gamble podporuje športovcov vo finančnej núdzi
História
pred minútou
PR správa
Boris Valábik spoločne s Procter & Gamble podporuje športovcov vo finančnej núdzi
pred minútou
Olympijská sezóna je v plnom prúde a spolu s ňou štartuje aj dobročinná kampaň spoločnosti Procter & Gamble na podporu mladých športovcov.
Zažiar v novej kolekcii od CRYFORMERCY. Slovenská značka prekvapila vymakanými kúskami
Zažiar v novej kolekcii od CRYFORMERCY. Slovenská značka prekvapila vymakanými kúskami
pred 17 minútami
Philip Morris Slovensko si drží status Top Employer už dvanásť rokov a aktuálne hľadá nové talenty
PR správa
Philip Morris Slovensko si drží status Top Employer už dvanásť rokov a aktuálne hľadá nové talenty
pred 24 minútami
Nový horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
Nový horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
pred 3 hodinami
Tento diel dating šou priniesol nečakané prekvapenie. Sleduj, ako zareagovali účastníci
refresher+
Tento diel dating šou priniesol nečakané prekvapenie. Sleduj, ako zareagovali účastníci
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
včera o 12:00
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
refresher+
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
pred 2 dňami
Poznáme nového ženícha z Ruže pre nevestu. Charizmatický Adrián pricestoval z Dubaja hľadať lásku na exotickej Srí Lanke
Poznáme nového ženícha z Ruže pre nevestu. Charizmatický Adrián pricestoval z Dubaja hľadať lásku na exotickej Srí Lanke
dnes o 06:00
VIDEO: Je tu „deviata“ epizóda Stranger Things? Vydala ju SNL
VIDEO: Je tu „deviata“ epizóda Stranger Things? Vydala ju SNL
včera o 14:29
Štýly kabeliek, ktoré budú definovať najbližšie mesiace. V hre sú zvieracie motívy, back to office štýl aj hravé farby
Štýly kabeliek, ktoré budú definovať najbližšie mesiace. V hre sú zvieracie motívy, back to office štýl aj hravé farby
včera o 10:00
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
pred 3 dňami
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
včera o 12:00
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
refresher+
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
pred 2 dňami
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
pred 3 dňami
2
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
refresher+
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
28. 12. 2025 12:00
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
pred 3 dňami
Domov
Zdieľať
Diskusia