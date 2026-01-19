Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Máš už predplatné?Prihlásiť sa
Sledovať video
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 196475 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódyZobraziť všetky
Ďalšie videá
9. 1. 2026 18:00
3. 1. 2026 14:00
25. 12. 2025 18:00
20. 12. 2025 12:00
4. 12. 2025 10:00
28. 11. 2025 18:20
28. 11. 2025 9:35
13. 11. 2025 18:30
13. 11. 2025 18:00
Tentokrát sa v Menučku oproti sebe posadili mladí Oliver a Saška.
Oliver je chalan mnohých názorov: nenávidí, keď sa ľudia vlečú na prechode a neznáša neúprimnosť, ale miluje ženy, mačky, autá a aj tradície ako zaváranie s babkou na chalupe.
Na druhej strane je tu Saška – empatická cestovateľka, ktorá miluje zvieratá, spoločné zážitky s rodinou a cestoviny. Nenávidí drogy, hlupákov a egoistov.
Obaja naši holúbkovia sa počas štyroch chodov snažili nájsť spoločnú reč – a hoci to na začiatku vyzeralo, že naskočili na rovnakú vlnu, prerástlo to do niečoho, čo si budú fanúšikovia Menučka ešte dlho pamätať.
Na konci sa totiž stalo niečo, po čom sme ostali doslova ohromení – ale ak chceš vidieť viac, sleduj video!
Miluješ zvraty v Menučku a chceš ich vidieť medzi prvými? 💕 Využi ČSOB Smart predplatné, založ si účet v ČSOB na našom webe a pridaj sa k predplatiteľom Refresher+, ktorí majú exkluzívny prístup k celému obsahu. K tomu môžeš získať aj ďalší bonus vo výške 50 €. Otvorenie a vedenie účtu ťa bude stáť presne 0 €.
Smart účet od ČSOB ti uľahčí každodenné činnosti. Napríklad, priamo v aplikácii ČSOB SmartBanking si môžeš kúpiť parkovanie, lístky na MHD alebo vlak, ukladať bločky z nákupov či vernostné karty obchodov. Okrem toho si so Smart účtom môžeš aj sporiť a zhodnocovať svoje peniaze. Platenie mobilom či hodinkami je samozrejmosťou.
Členstvo v Refresher+ ti otvorí prístup k prémiovým článkom a videám, ktoré môžeš odomykať aj pre rodinu alebo kamošov. Naše videorozhovory a obľúbené šou si vďaka predplatnému pozrieš s predstihom. Okrem toho získaš prístup k super benefitom, ako sú lístky na koncerty známych interpretov, pozvánky na eventy, PPV kódy na streamovanie MMA zápasov či zľavy do rôznych prevádzok.
Viac informácií o podmienkach nájdeš na refresher.sk/plus/smart.
Smart účet od ČSOB ti uľahčí každodenné činnosti. Napríklad, priamo v aplikácii ČSOB SmartBanking si môžeš kúpiť parkovanie, lístky na MHD alebo vlak, ukladať bločky z nákupov či vernostné karty obchodov. Okrem toho si so Smart účtom môžeš aj sporiť a zhodnocovať svoje peniaze. Platenie mobilom či hodinkami je samozrejmosťou.
Členstvo v Refresher+ ti otvorí prístup k prémiovým článkom a videám, ktoré môžeš odomykať aj pre rodinu alebo kamošov. Naše videorozhovory a obľúbené šou si vďaka predplatnému pozrieš s predstihom. Okrem toho získaš prístup k super benefitom, ako sú lístky na koncerty známych interpretov, pozvánky na eventy, PPV kódy na streamovanie MMA zápasov či zľavy do rôznych prevádzok.
Viac informácií o podmienkach nájdeš na refresher.sk/plus/smart.