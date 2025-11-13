Vedia Bratislavčania ako chutia skutočné bryndzové halušky? Toto je rebríček top halušiek v hlavnom meste

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Naši followeri vybrali 5 prevádzok, v ktorých milujú tradičné slovenské jedlo. Zhodli sme sa s nimi?
Foodbloger Čoje opäť vyrazil do ulíc jeho rodnej Bratislavy a hoci tomu sám neveril, našiel takmer dokonalé bryndzové halušky.
Hodnotili sme síce iba štyri suroviny, no bolo nad čím premýšľať. Navštívili sme kolibu, staromestský podnik, ale aj novinku v centre a naše chuťové poháriky dostali zabrať. Našli sme vynikajúce bezlepkové halušky a aj tie výrazne najbryndzovejšie.
Nenechaj si ujsť náš rebríček, aby si vedel*a, kam v Bratislave na halušky!