dnes 23. decembra 2025 o 8:59
Čas čítania 1:31
Michaela Kedžuchová

Nicki Minaj hovorí, že Trump je „šarmantný a očarujúci". Nezdržala sa ani narážok na transrodových ľudí

Nicki Minaj hovorí, že Trump je „šarmantný a očarujúci“. Nezdržala sa ani narážok na transrodových ľudí
Zdroj: Caylo Seals/Getty Images
Raperka sa na akcii v Arizone otvorene prihlásila ku konzervatívnym názorom, pochválila Donalda Trumpa a vyjadrila sa k viacerým spoločenským otázkam kontroverzne – jej prejav zatienil aj trápny preklep.

Nicki Minaj otvorila ďalšiu kapitolu vo svojej histórii politických vyjadrení: raperka v nedeľu vystúpila na konferencii Turning Point USA vo Phoenixe, kde okrem iného nazvala mladých konzervatívcov „tými naozajstnými cool ľuďmi“ – informoval Variety.

Interpretka jasne zaujala postoj k tradičným rodovým rolám a kriticky sa vyjadrila voči názorom, ktoré sú podľa nej s nimi v rozpore.

Jeden z najcitovanejších momentov jej vystúpenia bol, keď s obdivom hovorila o Donaldovi Trumpovi, ktorého nazvala „šarmantným a očarujúcim“ a dodala, že k nemu cíti hlboký rešpekt.

Počas prejavu tiež Minaj spravila niekoľko vyhlásení proti transrodovým ľuďom, ktoré vyvolali zmiešané reakcie priamo na mieste, no i na internete. 

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Ruth Davis (@ruthillea)

Najtrápnejší moment však nastal, keď jedného z hostí, J. D. Vancea, nešťastne nazvala „atentátnikom“ – pritom vedľa nej sedela čerstvá vdova konzervatívneho lídra Charlieho Kirka, Erika Kirk.

V miestnosti na okamih nastalo mrazivé ticho, na ktoré publikum reagovalo rozpačitým mlčaním. Erika Kirk sa nakoniec snažila situáciu urovnať tým, že zdôraznila, že Minaj sa len nešťastne vyjadrila.

„Zbožňujem Nicki, je úžasná žena. Jej srdce a duša patria Bohu a slová sú niekedy len slová. Ja viem, čo má v srdci, a to je dôležité,” povedala Kirk publiku.

Prekvapivý hosť Nicki Minaj poskytla rozhovor Erike Kirkovej v záverečný deň výročnej konferencie Turning Point USA AmericaFest, ktorá sa konala 21. decembra 2025 vo Phoenix Convention Center v meste Phoenix v Arizone.
Prekvapivý hosť Nicki Minaj poskytla rozhovor Erike Kirkovej v záverečný deň výročnej konferencie Turning Point USA AmericaFest, ktorá sa konala 21. decembra 2025 vo Phoenix Convention Center v meste Phoenix v Arizone. Zdroj: Caylo Seals/Getty Images

Politické vyhlásenia Nicki Minaj rýchlo rozvírili sociálne médiá a okamžite rozdelili jej fanúšikov. Raperkina verejná podpora konzervatívnych hodnôt a protitrans poznámky u mnohých prekročili pomyselnú hranicu.

Medzi jej fanbase, a teda Barbz, cítiť napätie: mnohí zdôrazňujú, že Minajina hudba a kariéra doteraz práveže podporovali sebavyjadrenie, povzbudzovanie outsiderov a narúšanie spoločenských noriem. Mnoho ľudí si tiež pripomína, že na začiatku kariéry dostávala rapperka výraznú podporu od queer fanúšikov, ktorí teraz cítia, že sa im Minaj otočila chrbtom.

@mayanicoleee Disappointed to say the least- 🥹 #nickiminaj #barb #nickiminajnews #turningpointusa ♬ original sound - Y2KKTOONS

Reakcie LGBTQ+ komunity boli ešte jasnejšie: aktivisti, tvorcovia obsahu a bežní používatelia vyjadrili svoje sklamanie a mnohí rapperkiné vyhlásenia otvorene označili za transfóbne.

Podľa mnohých je obzvlášť bolestivé, že svetová hviezda vyjadruje vylučujúce posolstvá, keďže predtým bola symbolom prijatia rozličnosti v popkultúre.

@mamikola_ #nickiminaj #erikakirk #trumpie ♬ Communications Satellite/Computer/Robot Sounds - Sci-Fi - DJ Sound Effects

Niektorí fanúšikovia však tiež bránili Minaj s tým, že má právo na vlastný politický a spoločenský názor. Často argumentujú tým, že umelca netreba vo všetkom považovať za vzor a že hudbu je možné oddeliť od osobných názorov interpreta.

DONALD TRUMP NICKI MINAJ
