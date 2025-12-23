Raperka sa na akcii v Arizone otvorene prihlásila ku konzervatívnym názorom, pochválila Donalda Trumpa a vyjadrila sa k viacerým spoločenským otázkam kontroverzne – jej prejav zatienil aj trápny preklep.
Nicki Minaj otvorila ďalšiu kapitolu vo svojej histórii politických vyjadrení: raperka v nedeľu vystúpila na konferencii Turning Point USA vo Phoenixe, kde okrem iného nazvala mladých konzervatívcov „tými naozajstnými cool ľuďmi“ – informoval Variety.
Interpretka jasne zaujala postoj k tradičným rodovým rolám a kriticky sa vyjadrila voči názorom, ktoré sú podľa nej s nimi v rozpore.
Jeden z najcitovanejších momentov jej vystúpenia bol, keď s obdivom hovorila o Donaldovi Trumpovi, ktorého nazvala „šarmantným a očarujúcim“ a dodala, že k nemu cíti hlboký rešpekt.
Počas prejavu tiež Minaj spravila niekoľko vyhlásení proti transrodovým ľuďom, ktoré vyvolali zmiešané reakcie priamo na mieste, no i na internete.
Najtrápnejší moment však nastal, keď jedného z hostí, J. D. Vancea, nešťastne nazvala „atentátnikom“ – pritom vedľa nej sedela čerstvá vdova konzervatívneho lídra Charlieho Kirka, Erika Kirk.
V miestnosti na okamih nastalo mrazivé ticho, na ktoré publikum reagovalo rozpačitým mlčaním. Erika Kirk sa nakoniec snažila situáciu urovnať tým, že zdôraznila, že Minaj sa len nešťastne vyjadrila.
„Zbožňujem Nicki, je úžasná žena. Jej srdce a duša patria Bohu a slová sú niekedy len slová. Ja viem, čo má v srdci, a to je dôležité,” povedala Kirk publiku.
Politické vyhlásenia Nicki Minaj rýchlo rozvírili sociálne médiá a okamžite rozdelili jej fanúšikov. Raperkina verejná podpora konzervatívnych hodnôt a protitrans poznámky u mnohých prekročili pomyselnú hranicu.
Medzi jej fanbase, a teda Barbz, cítiť napätie: mnohí zdôrazňujú, že Minajina hudba a kariéra doteraz práveže podporovali sebavyjadrenie, povzbudzovanie outsiderov a narúšanie spoločenských noriem. Mnoho ľudí si tiež pripomína, že na začiatku kariéry dostávala rapperka výraznú podporu od queer fanúšikov, ktorí teraz cítia, že sa im Minaj otočila chrbtom.
Reakcie LGBTQ+ komunity boli ešte jasnejšie: aktivisti, tvorcovia obsahu a bežní používatelia vyjadrili svoje sklamanie a mnohí rapperkiné vyhlásenia otvorene označili za transfóbne.
Podľa mnohých je obzvlášť bolestivé, že svetová hviezda vyjadruje vylučujúce posolstvá, keďže predtým bola symbolom prijatia rozličnosti v popkultúre.
Niektorí fanúšikovia však tiež bránili Minaj s tým, že má právo na vlastný politický a spoločenský názor. Často argumentujú tým, že umelca netreba vo všetkom považovať za vzor a že hudbu je možné oddeliť od osobných názorov interpreta.