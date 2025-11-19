Fanúšikovia kritizujú Nicki Minaj za jej nedávnu aktivitu na sociálnych sieťach aj za vyjadrenie na tlačovej konferencii Organizácie Spojených národov.
Rapperka prezdieľala na svojom profile TikTok z oficiálneho účtu Bieleho domu, ktorý oslavoval druhé funkčné obdobie Donalda Trumpa, pričom bol použitý jej song „Va Va Voom“. Slideshow začínal fotkou Trumpa s textom „2025 will be my year!“
V TikToku bol zoznam údajných úspechov administratívy – napr. „Prezident, ktorý uprednostňuje Američanov“, „Žiadni muži v ženských športoch“, „Hranica je uzavretá“, „Mestá sú bezpečnejšie“, „Kriminálni ilegáli sú deportovaní“, „Nízke ceny benzínu“ či „Svetový mier“.
Online používatelia rýchlo poukázali na jej údajné pokrytectvo, keďže Minaj sama seba označila za „nelegálnu imigrantku“ po príchode z Trinidadu. Kritizovali ju aj za podporu politiky namierenej proti migrantom či trans ľuďom: „Ako môže imigrantka podporovať tohto človeka?“ či „Šíri xenofóbnu a transfóbnu propagandu“.
Minaj tiež pochválila Trumpovo rozhodnutie zaradiť Nigériu medzi „krajiny osobitného záujmu“ pre údajné ohrozenie kresťanov, hoci neexistujú dôkazy, že by niektoré náboženstvo čelilo väčšiemu násiliu. Na X napísala, že je vďačná, že môže „slobodne uctievať Boha“, a poďakovala prezidentovi za tento krok.
Tvrdenia Trumpa o prenasledovaní kresťanov v Nigérii nie je ľahké overiť, o čom informuje aj BBC. Veľvyslanec USA pre OSN Mike Waltz pozval Nicki Minaj, aby sa vyjadrila k problematike na tlačovej konferencii Organizácie Spojených národov.
Rapperka vyzvala na politické kroky v Nigérii, kde „sú kresťania terčom útokov, vyháňaní zo svojich domovov a zabíjaní. Kostoly boli vypálené, rodiny roztrhnuté a celé komunity žijú v neustálom strachu len kvôli tomu, ako sa modlia.“
Počas svojho prejavu Minaj viackrát zdôraznila, že jej rozhodnutie prehovoriť „nie je o zaujímaní strán alebo rozdeľovaní ľudí. Ide o zjednotenie ľudstva.“
K Trumpovým tvrdeniam sa vyjadril aj hovorca nigérijského prezidenta Bayo Onanuga, ktorý povedal: „Sme šokovaní, že prezident Trump vôbec uvažuje o invázii do našej krajiny.“