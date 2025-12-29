Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 29. decembra 2025 o 12:34
Čas čítania 0:29
redakcia

Nová žena po Rasťovom boku. Romantickými zábermi z centra Prahy ju prvýkrát ukázal verejnosti

Nová žena po Rasťovom boku. Romantickými zábermi z centra Prahy ju prvýkrát ukázal verejnosti
Zdroj: Instagram/@zvarci
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Verejné potvrdenie nového vzťahu prichádza v čase, keď sa Rasťo pripravuje aj na veľkú športovú výzvu v OKTAGONE.

Z indícií sa už dlhšie dalo tušiť, že po Rasťovom boku je nová partnerka. Teraz ju však ukázal aj na svojom Instagrame. Rasťo zdieľal romantické zábery z ich spoločnej prechádzky v centre Prahy. Po jeho boku sa objavila Lenka Petrovičová, tá na Instagrame vystupuje ako @leens2.

Lenka ho bola pravdepodobne v Prahe podporiť. Rasťo totiž na poslednom turnaji OKTAGONu oznámil veľkú novinku. Budúce leto ho čaká zápas v klietke proti Yakshovi.

Rastislav Zvara
Zdroj: Instagram/@zvarci

Lenka Petrovičová sa v minulosti dostala do povedomia verejnosti ako finalistka súťaže Miss Slovensko 2012. Známa bola aj jej niekdajšia známosť s Ivanom Kmotríkom ml.

Rastislav Zvara Rastislav Zvara
Zobraziť galériu
(2)
Odporúčané
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz 13. augusta 2025 o 12:21

Rasťov posledný verejne známy vzťah bol s víťazkou Ruže pre nevestu Karolínou. Ich vzťah však trval len niekoľko mesiacov po skončení šou.

Odporúčané
Vyskúšala som zdravotné tik-tok trendy: Čo hrozí pri ušnej akupresúre, kloktaní olejom či pití vody s chia semiačkami? Vyskúšala som zdravotné tik-tok trendy: Čo hrozí pri ušnej akupresúre, kloktaní olejom či pití vody s chia semiačkami? 29. decembra 2025 o 8:30
Odporúčané
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku 28. decembra 2025 o 12:00
Odporúčané
Nový rebríček odhalil najinteligentnejšie krajiny sveta. Prvá priečka ťa možno prekvapí Nový rebríček odhalil najinteligentnejšie krajiny sveta. Prvá priečka ťa možno prekvapí 29. decembra 2025 o 10:26
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
RUŽA PRE NEVESTU
Odporúčame
Vyskúšala som zdravotné tik-tok trendy: Čo hrozí pri ušnej akupresúre, kloktaní olejom či pití vody s chia semiačkami?
refresher+
Vyskúšala som zdravotné tik-tok trendy: Čo hrozí pri ušnej akupresúre, kloktaní olejom či pití vody s chia semiačkami?
dnes o 08:30
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
refresher+
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
včera o 12:00
Najlepšie hry roka 2025 – Clair Obscure, Dispatch, Hades, Split Fiction
refresher+
Najlepšie hry roka 2025 – Clair Obscure, Dispatch, Hades, Split Fiction
pred hodinou
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
16. 12. 2025 10:00
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
16. 12. 2025 15:00
Stand-Up komička Simona o príprave na šou Tichá noc: „S mužom sa niekedy aj naschvál pohádame, sú z toho najlepšie vtipy“
Sponzorovaný obsah
Stand-Up komička Simona o príprave na šou Tichá noc: „S mužom sa niekedy aj naschvál pohádame, sú z toho najlepšie vtipy“
22. 12. 2025 12:00
Storky
Zvarči a Yaksha sa stretnú v klietke. Celebrity Series v OKTAGONE pokračuje
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom
Parcels mieri na Grape festival: Kapela spolupracovala aj s Daft Punkom
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slo...
Sponzorovaný obsah
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Musk
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj t...
Sponzorovaný obsah
Ed Sheeran schudol 14 kg. Jeho fotenie pre Men's Health sa stalo virálnym
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncep...
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a š...
V spolupráci
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ...
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air For...
Máš na to posledných 24 hodín: Legendárne RPG zo sveta Harryho Pottera je na Epi...
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Stará tržnica opäť ožije Vianocami. Návštevníkov čaká bohatý program
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Lifestyle news
Predáva Karlos Vémola po zadržaní svoje luxusné Lamborghini? Na bazári sa objavilo auto s rovnakými parametrami
pred 16 minútami
Nová žena po Rasťovom boku. Romantickými zábermi z centra Prahy ju prvýkrát ukázal verejnosti
pred 58 minútami
VIDEO: Ricky Martin na Bratislavu tak skoro nezabudne. Zdieľal výnimočné momenty zo zákulisia koncertu
pred 2 hodinami
Nový rebríček odhalil najinteligentnejšie krajiny sveta. Prvá priečka ťa možno prekvapí
pred 3 hodinami
VIDEO: Hráči sú v napätí viac než inokedy. Špekulácie o vydaní Half Life 3 rastú
pred 3 hodinami
Zvarči a Yaksha sa stretnú v klietke. Celebrity Series v OKTAGONE pokračuje
dnes o 08:59
Rok 2026 prinesie premiéry dlho očakávaných filmov. Tešiť sa môžeš na pokračovanie Duny či marvelovky
včera o 11:33
Prvý supermesiac roka bude viditeľný už v januári. Na oblohe sa objaví aj meteorický roj
včera o 09:43
Koľko by dnes stál pobyt strateného Kevina v New Yorku? Otec by zaňho musel zaplatiť tisíce dolárov
včera o 08:37
1
Vémola pred zadržaním skupoval nehnuteľnosti. Kúpil 21 bytov
pred 2 dňami
Spravodajstvo
Počasie Správy počasie Dôchodky Silvester
Viac
Za niektoré druhy pyrotechniky hrozí Slovákom pokuta. Toto sú pravidlá odpaľovania ohňostrojov
pred 19 minútami
USA ponúka Ukrajine 15-ročné záruky na obranu. Zelenskyj požaduje 30 až 50 rokov
pred hodinou
Sociálna poisťovňa upravuje otváracie hodiny. Pozrite si rozpis na najbližšie dni
pred hodinou

Viac z Osobnosti

Všetko
Vémola pred zadržaním skupoval nehnuteľnosti. Kúpil 21 bytov
Česko
pred 2 dňami
Vémola pred zadržaním skupoval nehnuteľnosti. Kúpil 21 bytov
pred 2 dňami
VIDEO: Ricky Martin na Bratislavu tak skoro nezabudne. Zdieľal výnimočné momenty zo zákulisia koncertu
VIDEO: Ricky Martin na Bratislavu tak skoro nezabudne. Zdieľal výnimočné momenty zo zákulisia koncertu
pred 2 hodinami
Zuzana Strausz Plačková otvorila novú kaviareň. Nájdeš ju na Donovaloch, rovno pod zjazdovkami
Zuzana Strausz Plačková otvorila novú kaviareň. Nájdeš ju na Donovaloch, rovno pod zjazdovkami
pred 2 dňami
Thia Vittek: V škole som prežívala najťažšie obdobie. Šikana ma donútila hanbiť sa za moje priezvisko #TBH s Hanou
refresher+
Thia Vittek: V škole som prežívala najťažšie obdobie. Šikana ma donútila hanbiť sa za moje priezvisko #TBH s Hanou
pred 3 dňami
Vémola sa mal podieľať na prevoze 20 kg kokaínu z Británie do Česka. Zápasník hovorí, že o kauze nič nevie
Vémola sa mal podieľať na prevoze 20 kg kokaínu z Británie do Česka. Zápasník hovorí, že o kauze nič nevie
pred 2 dňami
Vo veku 46 rokov zomrel známy hollywoodsky herec. Poznať si ho mohol ako ikonického Ziggy Sobotku
Vo veku 46 rokov zomrel známy hollywoodsky herec. Poznať si ho mohol ako ikonického Ziggy Sobotku
22. 12. 2025 11:35
Viac z História Všetko
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
refresher+
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
23. 11. 2025 17:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Viac z Gastro Všetko
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
Testy
19. 12. 2025 8:00
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
25. 12. 2025 12:00
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
20. 12. 2025 9:00
3
Viac z Refresher Všetko
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
Tvár 13-ročného dievčaťa vložili do porna a vydierali ho. Sexuálni predátori čoraz viac zneužívajú AI, vraví ex-vyšetrovateľ
10. 12. 2025 17:00
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Od drsných KO po emotívne momenty. Oktagon ukončil rok turnajom plným emócií a tvrdých finišov
Šport
pred hodinou
Od drsných KO po emotívne momenty. Oktagon ukončil rok turnajom plným emócií a tvrdých finišov
pred hodinou
Organizácia Oktagon MMA uzavrela nabitý rok očakávaným turnajom plným hviezd v pražskej O2 aréne.
Najlepšie hry roka 2025 – Clair Obscure, Dispatch, Hades, Split Fiction
refresher+
Najlepšie hry roka 2025 – Clair Obscure, Dispatch, Hades, Split Fiction
pred hodinou
Zabudni na mainstream. Vybrali sme TOP české niche parfumy, ktoré ťa odlíšia
Zabudni na mainstream. Vybrali sme TOP české niche parfumy, ktoré ťa odlíšia
pred 2 hodinami
Zvarči a Yaksha sa stretnú v klietke. Celebrity Series v OKTAGONE pokračuje
Zvarči a Yaksha sa stretnú v klietke. Celebrity Series v OKTAGONE pokračuje
dnes o 08:59
Vyskúšala som zdravotné tik-tok trendy: Čo hrozí pri ušnej akupresúre, kloktaní olejom či pití vody s chia semiačkami?
refresher+
Vyskúšala som zdravotné tik-tok trendy: Čo hrozí pri ušnej akupresúre, kloktaní olejom či pití vody s chia semiačkami?
dnes o 08:30
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
refresher+
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
včera o 12:00
Koľko by dnes stál pobyt strateného Kevina v New Yorku? Otec by zaňho musel zaplatiť tisíce dolárov
Koľko by dnes stál pobyt strateného Kevina v New Yorku? Otec by zaňho musel zaplatiť tisíce dolárov
včera o 08:37
1
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
22. 12. 2025 16:38
Zuzana Strausz Plačková otvorila novú kaviareň. Nájdeš ju na Donovaloch, rovno pod zjazdovkami
Zuzana Strausz Plačková otvorila novú kaviareň. Nájdeš ju na Donovaloch, rovno pod zjazdovkami
pred 2 dňami
Vémola pred zadržaním skupoval nehnuteľnosti. Kúpil 21 bytov
Vémola pred zadržaním skupoval nehnuteľnosti. Kúpil 21 bytov
pred 2 dňami
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
refresher+
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
pred 3 dňami
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
refresher+
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
včera o 12:00
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
22. 12. 2025 16:38
Vémola pred zadržaním skupoval nehnuteľnosti. Kúpil 21 bytov
Vémola pred zadržaním skupoval nehnuteľnosti. Kúpil 21 bytov
pred 2 dňami
Zuzana Strausz Plačková otvorila novú kaviareň. Nájdeš ju na Donovaloch, rovno pod zjazdovkami
Zuzana Strausz Plačková otvorila novú kaviareň. Nájdeš ju na Donovaloch, rovno pod zjazdovkami
pred 2 dňami
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Späť
Zdieľať
Diskusia