Verejné potvrdenie nového vzťahu prichádza v čase, keď sa Rasťo pripravuje aj na veľkú športovú výzvu v OKTAGONE.
Z indícií sa už dlhšie dalo tušiť, že po Rasťovom boku je nová partnerka. Teraz ju však ukázal aj na svojom Instagrame. Rasťo zdieľal romantické zábery z ich spoločnej prechádzky v centre Prahy. Po jeho boku sa objavila Lenka Petrovičová, tá na Instagrame vystupuje ako @leens2.
Lenka ho bola pravdepodobne v Prahe podporiť. Rasťo totiž na poslednom turnaji OKTAGONu oznámil veľkú novinku. Budúce leto ho čaká zápas v klietke proti Yakshovi.
Lenka Petrovičová sa v minulosti dostala do povedomia verejnosti ako finalistka súťaže Miss Slovensko 2012. Známa bola aj jej niekdajšia známosť s Ivanom Kmotríkom ml.
Rasťov posledný verejne známy vzťah bol s víťazkou Ruže pre nevestu Karolínou. Ich vzťah však trval len niekoľko mesiacov po skončení šou.