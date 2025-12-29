Nová štúdia porovnala krajiny sveta na základe kombinácie faktorov, ako sú priemerné IQ, úroveň vzdelania či počet nominácií na Nobelovu cenu.
Školské systémy sa v jednotlivých krajinách výrazne líšia. Porovnávanie inteligencie štátov je tak pomerne zložité, no výskum založený na kombinácii viacerých faktorov priniesol jasného víťaza. Švajčiarsko sa stalo najinteligentnejšou krajinou sveta.
Autori štúdie spojili viacero ukazovateľov, ako je priemerné IQ obyvateľstva, úroveň vzdelania či počet nominácií na Nobelovu cenu, aby priniesli tento rebríček. O výsledkoch informoval portál Daily Mail.
TOP 10 najinteligentnejších krajín sveta podľa štúdie:
- Švajčiarsko
- Veľká Británia
- Spojené štáty americké
- Holandsko
- Belgicko
- Švédsko
- Nemecko
- Poľsko
- Dánsko
- Fínsko
Švajčiarsko dominuje s pôsobivým skóre 92,02 bodu zo 100. Druhé miesto obsadilo Spojené kráľovstvo, ktoré v prieskume dosiahlo celkové skóre 89,4.
Tretie skončili Spojené štáty americké so skóre 89,18. Rebríček zároveň ukazuje, že medzi najinteligentnejšie krajiny sveta patrí najmä Európa. V rebríčku sa umiestnil aj náš sused Poľsko, ktoré má najvyšší podiel osôb s magisterským titulom, celkovo 22,31 %.