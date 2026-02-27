Hlavné témy
dnes 27. februára 2026 o 11:00
Čas čítania 3:55

REFRESHNI SI PLAYLIST: Yzomandias s dvojicou bangrov, novinka od BLACKPINK aj romantický Bruno Mars

REFRESHNI SI PLAYLIST: Yzomandias s dvojicou bangrov, novinka od BLACKPINK aj romantický Bruno Mars
Zdroj: Milion Plus
Richard Balog
Richard Balog
Posledných 7 dní patrilo rapu, popu, R&B aj funku.

Posledný februárový týždeň priniesol množstvo zaujímavých releasov na domácej aj zahraničnej hudobnej scéne – od návratu Yzomandiasa cez collab Yeata s EsDeeKidom až po očakávaný album s charakteristickým rukopisom Bruna Marsa.

V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári.

P. S. Ak máš chuť na kúsok nostalgie, pozri si zoznam najlepších releasov z roku 2016, ktorý obsahuje hity ako One Dance, Panda alebo Cheap Thrills aj úspešné albumy s rukopisom Franka Oceana či Beyoncé.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/-la HOT tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých, ale aj zahraničných interpretov.
1. Yzomandias Type Beat / Hip Thrust 

Najväčší hudobný release za posledných 7 dní v našich končinách patrí Yzomandiasovi, ktorý v stredu večer vydal dvojsingel Type Beat / Hip Thrust aj s vizuálom od Adama Rohala a KODAWA.

Prvý track Type Beat, ktorý produkovali Tommy Gun, Yung Rox a Decky, prináša moderný a temný zvuk s energickou atmosférou. Dominantné sú 808 basy a svižné hi-haty, ktoré nechávajú vyniknúť Yzov flow a sebavedomý prejav.

Pod druhým trackom Hip Thrust je podpísaný nový člen labelu Milion Plus – producent KK, a úvod patrí speváčke Sare Rikas, aby následne nastúpil Yzomandias a predviedol dokonalú hru slov a flowu, z ktorého máme zimomriavky.

V levý ponožce mám pytel plnej sněhu.
Yzo je Santa Claus a dnesku budou Christmas (yeah). 

2. AstralKid22 autotune saved my life

Po tom, čo AstralKid22 vydal minulý týždeň videosingel 100g, nás raper a producent z CONSPIRACY FLAT 22. februára potešil novým albumom autotune saved my life. 

LP obsahuje 10 trackov, trvá menej ako pol hodinu a medzi hosťami nájdeš niekoľko výrazných mien zo scény vrátane Shimmiho, Šmolkiho, Calina alebo Loudz1.

Astral kombinuje melancholický cloud rap, trapové beaty a výrazný autotune, ktorý nie je len efektom, ale plnohodnotným nástrojom. Texty sú na hranici medzi témami úzkosti, osamelosti, digitálnej identity aj oslavy úspechu. Atmosféra je temná, ale zároveň chytľavá, vďaka čomu nás album autotune saved my life baví. 

3. Loe Shimmy No Mileage 

Loe Shimmy je v posledných mesiacoch v skvelej forme, čo potvrdil deluxe verziou albumu Rockstar Junkie: after the party, a najnovšie trackom No Mileage, ktorý vyšiel aj so sprievodným videoklipom.

26-ročný raper z Floridy ohromuje fanúšikov svojou melodickou citlivosťou a vždy si vyberá produkcie, ktoré zvýrazňujú jeho hlas. Výnimkou nie je ani novinka No Mileage, v ktorej Shimmy s ľahkosťou kombinuje uvoľnený flow s emotívnym autotune nádychom, pričom v texte cítiť osobnú spoveď aj flex.

Uh, baby girl, I already told you what it was.
I ain't looking for no love, I'm tryna stack it to the ceiling.

4. Yeat feat. EsDeeKid Made It On Our Own

Yeat spojil sily s tajomným britským raperom EsDeeKid a prinášajú spoločný track Made It On Our Own, ktorý je prvou ochutnávkou z očakávaného albumu A Dangerous Life so zatiaľ neznámym dátumom vydania.

Novinka s videoklipom, ktorý je inšpirovaný hitom Toosie Slide, je surovou oslavou nezávislosti novej rapovej generácie. Atmosféra stojí na temnom beate s výraznou basou a hypnotickými synth linkami s podpisom producentov Mathaius Young a Lucid. Zatiaľ čo Yeat prináša svoj typický energický flow, plný ad-libov a sebavedomých bars, EsDeeKid dodáva kontrastnú dynamiku. Výsledkom je moderný, veľmi autentický banger.

And we made it on our own, so it got my vision faded (woo).
Tell her that I need her now, if I like that b**ch, then, I’ma take her.

5. BLACKPINK  GO

Dnes o polnoci predstavili EP s výstižným názvom DEADLINE členky K-pop skupiny BLACKPINK – Jisoo, Jennie, Rosé a Lisa, a to vrátane tracku GO aj so sprievodným videoklipom.

Novinka, ktorú produkoval Cirkut, nesie podpis plný sebavedomia, dynamiky a výrazného inštrumentálu. BLACKPINK opäť kombinujú ostré rapové pasáže s chytľavým refrénom, ktorý má ambíciu stať sa virálnym hitom. GO pôsobí dravo a balansuje medzi moderným popom, trapom a tanečnou elektronikou, čo nás baví.

Never gonna settle for second, I need a gold medal.
Get up on the floor, tell me when to go, no slow jams.

6. Bruno Mars  The Romantic

Bruno Mars patrí medzi najúspešnejších interpretov v 21. storočí a svoj status globálnej hviezdy sa pokúsi potvrdiť aj novým albumom The Romantic, ktorý vyšiel dnes o polnoci na všetkých streamoch.

Novinka, ktorá vyšla pod vydavateľstvom Atlantic Records, obsahuje 9 trackov vrátane rádiového hitu I Just Might a trvá pol hodinu. 40-ročný rodák z Honolulu zostal verný svojmu charakteristickému štýlu a prejavu, vďaka ktorému si podmanil hudobný svet, a oslavuje lásku v jej najrôznejších podobách – od bezstarostnej zamilovanosti až po nostalgické spomienky na stratené city. 

Vyvážený mix popu, R&B a jemného funku funguje na albume The Romantic na jednotku s hviezdičkou. 

7. 070 Shake If You're Free 

Záver zoznamu patrí 070 Shake, ktorá po dlhšej hudobnej prestávke od vydania albumu predstavila emotívnu novinku s názvom If You're Free.

Track, ktorý balansuje na hranici alternatívneho R&B a éterického popu, pôsobí od prvej sekundy ako intímna výpoveď 070 Shake o slobode, úniku a hľadaní vlastnej identity. Minimalistická produkcia je postavená na jemných syntetizátoroch, pulzujúcej basovej linke a postupne gradujúcej atmosfére, ktorá ťa pohltí. Autenticitu If You're Free podčiarkuje práca s emóciou a hlasom interpretky, ktorá vydáva pod labelom Def Jam. 

I know there's a war, and it's not outside.
You said I could be free, but I ain't yours.

8. Danz Hun Fonosession

Ako bonus sme vybrali záznam z live vystúpenia talentovaného českého rapera s maďarskými koreňmi Danza Huna pre Radio Wave, ktorý odprezentoval svoj posledný album Nadhled.

 

Pozornosť si zaslúžia aj ďalšie hudobné novinky – T.I. má online singel The Right One, ktorý je druhou ochutnávkou z pripravovaného albumu, sosocamo predstavil LP big country, Shimmi bez ohlásenia dropol projekt YOLO AFTERPARTY a Swae Lee vydal banger FLAMMABLE
HUDBA REFRESHNI SI PLAYLIST
