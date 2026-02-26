Portugalská futbalová legenda si kúpila 25-percentný podiel v španielskom klube UD Almería prostredníctvom svojej investičnej spoločnosti.
Cristiano Ronaldo je stále aktívnym hráčom a aktuálne sa stal aj spolumajiteľom futbalového klubu. Portugalská hviezda si kúpila 25 % podiel v španielskom klube UD Almería prostredníctvom svojej investičnej spoločnosti CR7 Sports Investments.
„Dlhodobo som mal ambíciu prispieť futbalu aj mimo ihriska. UD Almería je španielsky klub so silnými základmi a jasným potenciálom rastu. Teším sa na spoluprácu s vedením klubu a podporu ďalšej fázy jeho rozvoja,“ vyjadril sa Ronaldo k svojmu vstupu do klubu.
Finančné detaily dohody zverejnené neboli. Ronaldo má aktuálne 41 rokov a je najlepšie plateným hráčom v histórii futbalu. Od roku 2022 pôsobí v saudskoarabskom klube Al-Nassr, kde zarába podľa BBC približne 200 miliónov eur ročne.
K investícii sa vyjadril aj prezident UD Almería Mohamed Al Khereiji: „Veľmi nás teší, že sa Cristiano rozhodol investovať do nášho klubu. Je považovaný za najväčšieho hráča všetkých čias, veľmi dobre pozná španielsky futbal a rozumie potenciálu toho, čo tu budujeme – na úrovni prvého tímu aj akadémie.“