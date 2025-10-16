Napriek jeho skvelému výkonu však Portugalsko v nadstavenom čase prišlo o víťazstvo.
Nie je to tak dávno, čo sme informovali o tom, že Cristiano Ronaldo sa stal prvým aktívnym futbalistom, ktorý je zároveň miliardárom. Najnovšie sa portugalský kapitán postaral o ďalší úspech – stal sa najlepším strelcom kvalifikácie majstrovstiev sveta. Tento rekord dosiahol v zápase proti Maďarsku.
V utorok sa Portugalsko postavilo proti našim susedom a Ronaldo v zápase počas prvého polčasu strelil hneď dva góly. Týmito presnými zásahmi sa zapísal do histórie ako najlepší strelec kvalifikačných fáz svetových šampionátov. A to aj napriek tomu, že zápas skončil remízou.
Ronaldo má na konte 41 gólov v 51 zápasoch, čím prekonal Carlosa Ruiza z Guatemaly a aj svojho dlhoročného rivala Lionela Messiho, ako uvádza portál Športnet.
Napriek Ronaldovmu bravúrnemu výkonu však Portugalsku víťazstvo ani postup nestačili. V nadstavenom čase sa totiž Maďarsku podarilo vyrovnať gólom Dominika Szoboszlaia.