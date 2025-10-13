Chalani z 13K tento rok vydali svoj druhý projekt s názvom No. 1 a prezradili nám, aké featy plánovali a prečo otvárajú doteraz neprebrané témy.
Nový album No.1 od 13K, na ktorom je desať trackov, ťa prinajmenšom prinúti pokyvovať hlavou. O cover, ktorý je referenciou na album Bozk na rozlúčku od Kontrafakt, sa postarala Dernelira, ktorá ho nafotila, a za grafikou stojí meno, ktoré dobre poznáš, ak sleduješ slovenský hip-hop a módnu scénu – Hlava, vlastným menom Peter Hlavička.
O skoro celý sound albumu sa postaral dvorný 13K producent Big Sip. Jediným trackom s produkciou od niekoho iného je „Bubamaro“, pod ktorý sa podpísal Hoodini. Big Sip, vlastným menom Tadeáš, je pre chalanov určite prínosom. Má špecifický sound, no zároveň sa s nimi dokáže dohodnúť na tom, ktorým smerom sa chcú sonicky vybrať.
„My sme 13K,
v BA city sme pojem.“
13K - Nonchalant
Koľko ste robili na albume No. 1?
Na albume sme robili dlho, prvý track „Bubamaro“ vznikol ešte pred letom a keďže sme cez leto mali veľa koncertov a nejaké osobné problémy, tak sme si mysleli, že to ani nevyjde. Hrozne sme sa s tým motkali, ale nakoniec sa to podarilo a sme veľmi radi.
Tento album na mňa pôsobí osobnejšie než tie predchádzajúce — spomínate v ňom napríklad aj nelegálne veci, ktoré ste robili pre peniaze. Prečo ste sa rozhodli práve teraz podeliť o tieto veci s fanúšikmi a pretaviť ich do hudby?
Určite je to osobné, ale zrejme je to aj tým, že sme sa nejako vyvinuli. Je tam niečo z každého rožku, aby si každý mohol nájsť to, čo mu je blízke. Robiť stále to isté nebaví ani nás, ani ľudí, ktorí nás počúvajú, takže sme sa chceli ponoriť do tém hlbšie. Bol najvyšší čas otvoriť nové stránky, a aj keď niektoré veci nehovoríme úplne priamo, keď sa človek započúva, nájde ich tam.
„Chcel som byť plug, to je smutné.
Stal som sa raperom. Cool, ne?“
13K - Plug
Aké tracky z albumu vás najviac bavia? Všetky sú silné, album ťa neunudí. Je to celé rôznorodé, no asi to bude „X“, hlavne kvôli koncertom.
Prečo ste si na featuring vybrali práve Guapanovu a Adama Oxx-a? A prečo ste sa rozhodli nezavolať na album žiadne známejšie mená?
Vieš čo, pôvodne tam mal byť hocikto, ale tým, že sme to robili cez leto a celý proces bol dosť kostrbatý, dopadlo to takto. Mali tam byť aj Smart, Luca, Shimmi či iné mená. Ale myslím si, že je to dobré aj bez nich. Guapanovu máme radi – je to kamoš a spolupráca bola úplne prirodzená, takže asi preto to vyšlo tak, ako to vyšlo.
„Keď si sa narodil, vôbec nikto nebol šťastný.
Niečo také, jak keď si na futbale dáš vlastný.“
13K - Mascarpone
Šmolki, v tracku „Sám doma na dojazde“ opisuješ moment, keď si takmer zomrel. Ako ťa táto skúsenosť ovplyvnila?
To, že som skoro skapal, no to je pravda, ale ako skúsenosť... neviem. Nejak som si zmenil život, žijem nejak normálnejšie, ale nebolo to prvýkrát, čo sa mi takéto niečo stalo. Tabletky sú proste zlo, nemali by sa dávať tabletky. Zožerie ťa to skôr, ako si myslíš. Najprv si myslíš, že je všetko v poriadku, no zrazu to tak není a ty si v tom.
V poslednom tracku sa zas venuješ téme lásky, čo je u teba pomerne nezvyčajné. Ako si sa cítil pri nahrávaní tejto skladby? Bolo ti nepríjemné ukázať sa fanúšikom v takejto polohe?
Je to prvýkrát, čo rapujem o láske – predtým som rozprával len o kurvách. S mojou starou sme vtedy mali zlé obdobie a podarilo sa mi to zo seba dostať von. Vznikla z toho táto hymna. Určite ma baví byť v takejto polohe, nebolo to nepríjemné.
Na druhej strane – keď je ti dobre, ľudia to až tak nechcú počúvať. Ale keď trpíš, vedia sa s tým ľahšie stotožniť. Uvidíme, možno nakoniec skončím ako Majk Spirit a spravím biely Y.