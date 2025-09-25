Kategórie
včera 25. septembra 2025 o 14:00
Čas čítania 6:00
Michaela Kedžuchová

PG produkuje hity pre umelcov ako Shimmi či Nik Tendo: „Beaty robím aj v MHD. Keď vznikne nový track, je to ako mágia” (Rozhovor)

PG produkuje hity pre umelcov ako Shimmi či Nik Tendo: „Beaty robím aj v MHD. Keď vznikne nový track, je to ako mágia" (Rozhovor)
Zdroj: instagram / @nikpatz
HUDBA HUDBA PRODUCENTI RAP ROZHOVORY
Slovenský producent PG nevníma nápady na novú hudbu a beaty ako povinnosť, ale ako niečo posvätné.

PG je jeden zo známejších producentov novej generácie na našej scéne. Hudbe sa venuje od detstva. Už ako malý sa hral s klávesmi Casio, skúšal rôzne zvuky, kombinoval ich, experimentoval so zmenou tempa či tónov. Napriek tomu, že sa jeho rodičia kedysi pohybovali v hudobnom prostredí, nebol týmto smerom nikdy nasilu tlačený. 

Zlom preňho nastal ku koncu základnej školy, keď sa dostal ku kultúre hiphopu a rapu – najskôr cez Maca Millera, neskôr cez skate komunitu, ktorá ho obklopila. Úplne prvý viac-menej seriózny projekt vytvoril v roku 2016 – a odvtedy sa hudby nepustil.

Teraz ho môžeš poznať vďaka beatom na trackoch ako „HOLA“, „DVA GRAMY“ či „808SEX“ od Shimmiho, ale aj songom od Nik Tenda, Huga Toxxxa či Dollar Prynca. 

WIG Pull Up Session Praha 2024 PG, AstralKid, Steady, Marko Senderak, Lvcifer, Shimmi, Witcher, Udochi a Loudz1 na WLVS Live 006 WIG Pull Up Session Praha 2024 Conspiracy Flat Stereodr*gy Tour, MMC Bratislava
Zobraziť galériu
(7)


Čím je podľa teba tvoj zvuk špecifický?

Je širokospektrálny. Mám rád poriadnu, tvrdú basu, výrazné melódie – keď je hudba niečím zábavná.

Viem robiť tvrdý rap, popový rap, aj rap alebo hudbu do klubov, ale aj hudbu, ktorú si púšťajú underground chlapci v slúchadlách.

Ako najradšej tvoríš? Robíš radšej from scratch alebo zo samplov?Najradšej asi spolupracujem naživo s producentmi. Ale určite som už spravil tracky, ktoré som robil aj čisto sám, bez samplov, v ktorých bol úplne každý zvuk, čo tam človek počuje, odo mňa. Zo začiatku som mal veľa internetových kamošov, čo mi posielali svoje nápady, melódie – čo sú v podstate samples, ale boli to čisto ich originálne výtvory.

Aký je najviac random sample, aký si kedy použil?

Akože... viem, že som samploval Vláčika Tomáša. Je to fakt hard beat, nebudem klamať. Ale na „fatamorgana (HANA)“ so Shimmim a Nik Tendom je použitý alternatívny heavy metalový sample. Je to doslova jedna struna, ktorá zaznela na konci nejakého tracku.

Ako vnímaš vývoj svojej tvorby za posledné roky? V čom si sa podľa teba najviac posunul?

Mám nové drum kits (smiech). Ale nie, snažím sa vnímať to, ako sa zvuk mení, a kombinovať to so svojimi myšlienkami a nápadmi, ktoré mám v hlave. Ale najväčší shift, čo vidím, je v drums. Kedysi boli pomalšie, potom sa to zrýchlilo, a teraz je nový rap a trap úplne presýtený a rýchly. Všade je veľa basy a veľa, veľa zvukov.  

A tak sa vyvíja podľa mňa aj môj zvuk. Každým dňom sa učím, zlepšujem a pretavujem to do mojich beatov. Ale proces je pre mňa stále taký istý.

Máš nejaký rituál pred tým, ako začneš tvoriť, alebo je to random?

Strašne random. Keď mi príde myšlienka, hneď začnem tvoriť. 

Môžem byť vo vlaku, v najdrahšom profi štúdiu so skupinou, len tak v parku alebo postojačky v MHD – viem tvoriť fakt že kdekoľvek a za akýchkoľvek podmienok.

Keď na mňa príde nejaký nápad, tak sa ho snažím hneď zachytiť a pretvoriť. Verím tomu, že to je niečo ako mágia, keď vznikne nový track. Rick Rubin raz povedal, že keď príde inšpirácia, treba ju hneď chytiť, lebo rovnako rýchlo, ako príde, môže aj odísť. A ja to tak beriem – ako niečo posvätné.

 

A aký program používaš?

FL Studio, Fruity Loops (shout out). Používam ho, lebo keď som bol ešte malý chalan, videl som Dalybov livestream – a to bol moment, kedy som prvýkrát zistil, čo slovo producent znamená. Na tom streame sa ho pýtali, aký program používa, a on povedal práve FLko. 

Dovtedy som vôbec netušil, že sa dá robiť hudba na počítači a úplne ma to fascinovalo. Tak som si to nejako doma skúmal, stiahol som si to... a hneď, ako som to otvoril, prišlo mi to tak zložité, že som to asi po troch minútach rovno odinštaloval.

Ale asi mesiac na to ma to nejako úplne random prepadlo, že tomu dám ešte jednu šancu. To bolo v roku 2016, a odvtedy som sa toho nepustil. 

Čo je podľa teba dôležité, aby bol producent dobrý?

V dnešnej dobe určite, aby za umelca hovorila hlavne tá práca, koniec koncov môže človek robiť, čo chce, v rámci marketingu a brandingu, môže sa dostať na správne miesta... ale čo prehovorí k ľuďom, je tá hudba. Je dôležité, aby ho tá hudba bavila, aby si ju púšťal, sám na ňu tancoval, skákal, tešil sa z nej. Ale aby bola zároveň aj počúvateľná pre ostatných

Podľa mňa, čo ten zvuk naozaj robí dobrým, je tvrdá práca. Je cítiť, keď človek má k jeho umeniu vzťah a že to nerobí len ako hobby.

Je cítiť, že je to pre niekoho len zábavka, keď spája predpripravené veci v programe a skúša, čo mu vyjde... Takí tu boli aj budú.

Ale často je to potom bez duše. Niečo, čo možno ani nemá takú technickú kvalitu, ale má nápad, myšlienku, a ten človek sa do toho naozaj ponoril. Vytvára niečo svoje, a takéto kreatívne riešenie má oveľa väčšiu váhu.

Pri ktorom tracku si si uvedomil, že si ťa umelci, ale aj fans všímajú a registrujú ťa?  

Keď nad tým rozmýšľam, tak určite „Loop“ s Nik Tendom, „Drop Top“ so Shimmim, „PARIS MIAMI PRAHA“ od Tisciho a asi ešte „Nabíham“ s Dollar Princom. Ale samozrejme aj zahraničný collab s Famous Dexom a Mikey Polom na tracku „Sunny Diamonds“. Celkovo sa to celé rozbehlo pri Shimmiho a mojom collab albume Woah. 

Pamätám si, že beat na „PARIS MIAMI PRAHA“ som spravil ešte, keď som žil v Dánsku, kde som študoval marketing a medzinárodný obchod.

Conspiracy Flat Tour, Praha.
Conspiracy Flat Tour, Praha. Zdroj: instagram / @katachiiina
A škola ťa bavila?

Nie. Môžeš sa opýtať mojich spolužiakov z výšky – do dnešného dňa majú niekde aj odložené videjká, ako sedím niekde na kraji lavice s jedným slúchadlom v uchu a celý čas robím beaty. Aj cez školu, aj pred školou, aj cez prestávky, aj po škole... takže asi tak.

Takže si nevieš predstaviť že by si robil niečo iné? 

Úprimne, neviem, čo iné by som robil. Túto otázku som si položil už viackrát v živote, ale jediné, čo som z toho pochopil, je, že tú hudbu chcem a mám robiť. Viem veľa vecí, nikdy som sa v živote nestratil, vždy som si vedel zarobiť peniaze aj nájsť robotu, ale niečo, čo by ma reálne napĺňalo tak, ako tá hudba, som nenašiel.

Keď mi bolo najhoršie, hudba mi vedela robiť dobre, a keď mi bolo najlepšie, hudba mi vedela robiť ešte lepšie. Bez hudby sa cítim prázdny.

 

A rozmýšľal si niekedy aj, že by si rapoval?

Nejaký track či dva mám nahraté, ale momentálne nie som v štádiu, že by som ich dával von. Eventuálne, v rámci zábavy a osobného projektu alebo rozvoja, by som chcel vydať track. Ale že by som mal v hlave nejakú kariéru rapera, to sa povedať nedá.

Momentálne sa snažím sústrediť mimo produkovania hudby hlavne na DJ-ing. Od malička som hovoril, že budem DJ – odkedy som prvýkrát počul, že vo svete existuje známy retro DJ s menom DJ Bobo. Blízka rodina ma tak začala volať a keď som počul to spojenie môjho mena so slovom DJ, hneď som tomu uveril – to je to, čím chcem byť!

Conspiracy Flat Tour, Praha. pg (boris gajdoš) Shimmi a PG. PG na WLVS LIVE 006.
Zobraziť galériu
(6)

Okrem albumu so Shimmim máš mnoho ďalších trackov - v čom by si povedal, že je kreatívne jedinečný oproti ostatným?

Asi vo všetkom. Od prvej sekundy som videl a bol presvedčený o tom, že Shimmi cíti hudbu. Naše zoznámenie bolo také, že som mu pustil vonku beaty z repráku a on začal rapovať jak vo filme. A nezastavil sa. Pustil som ďalší a nezastavil sa.

Päť beatov za sebou kompletne iných, rýchlejších, pomalších, zjedol takým spôsobom, že to som nikdy v živote nevidel a nezažil. 

Shimmi zároveň nemá zábrany ani medze v kreativite. Zaujíma sa o všetko, nerobí to len z povinnosti, ale reálne má o umenie ľudský záujem. Dokáže si sadnúť s človekom, ktorý mu robí grafiku, video či zvuk, a vždy to robí tak, akoby on sám bol grafik, video maker či producent. To je podľa mňa jeho power. Nebojí sa skúšať nové veci. 

Dopočula som sa, že si z Nitry, príde ti tam kultúra okolo rapu niečím špeciálna?

Podľa mňa platí, že Nitra – a určite aj Nové Mesto, to treba spomenúť – sú mekky trapu v rámci slovenského rapu a hip-hopu. V Košiciach s Haha Crew to celé začalo a potom sa to podľa mňa postupne shiftovalo na západ, až to prišlo do Nitry. 

Pamätám si, že ešte predtým, než som vôbec robil hudbu, som sledoval Guapanovu. Vtedy mal ešte meno Továreň na Flex a robil len beaty. Videl som nejaké fotky, na ktorých bol starý 500-ročný notebook, smiešne päťeurové klávesy a bluetooth reprák... a bol som z toho fakt v p*či, že „Wow, on si ide štúdio." On a ešte jeden producent začali s trap eventmi v Nitre. 

Je to overall fakt zaujímavý place – Nitra vyprodukovala veľa silných individuí. Veď len tak z hlavy Prince in Jeans je z Nitry, Bari, Guapanova, EKG

Nakoniec, vieš sa ako producent uživiť?

Úprimne, je náročné byť full-time producentom, pretože u nás, na to, aby producent vyžil čisto iba z produkovania, musí mať obrovský katalóg hitov, na ktorých má dohodnuté správne podmienky. 

Ak máš beat na miliónovom tracku, neznamená to, že si milionár.

Ako producent som zistil, že mať viac income streamov je lepšie na moju psychiku. Ak robíš aj DJ-a, alebo mix, hudbu do reklám, dá sa to nakombinovať tak, že si človek vystačí.

HUDBA PRODUCENTI RAP ROZHOVORY
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
