Z čoho mal počas plavby najväčší strach?
Pre každého môže byť životným dobrodružstvom niečo iné, pričom pre jachtára Tomáša Chudíka je to po novom plavba cez Atlantický oceán.
Na palube trinásťmetrovej plachetnice ako člen päťčlennej preplával z Kanárskych ostrovov na Martinik, čo sú miesta vzdialené od seba vyše 4 000 kilometrov.
- Kam chodili počas plavby na záchod a čo všetko hádžu do mora.
- Či sa nebáli stretu s pirátmi.
- Čo robili, keď loď zaliali dve veľké vlny.
Celkovo strávil na lodi 26 dní, pričom až 18 z nich nevidel nič, len otvorený oceán. Ako sa na plavbu pripravoval, čo všetko počas nej zažili a ako sa človek stavia k faktu, že okolo neho nie je nič a pod ním niekedy aj trojkilometrová hĺbka?
Nielen o týchto témach porozprával Tomáš pre Refresher, pričom sme sa rozprávali aj o tom, čo toľko dní jedli, pili a či si s kolegami neliezli na nervy.
