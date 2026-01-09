Najviac očakávaná videohra všetkých čias opäť rozvírila internet. Po tom, čo sa začali šíriť špekulácie o ďalšom odklade GTA 6, známy herný insider Jason Schreier vysvetľuje okolnosti.
Rockstar Games nedávno potvrdili, že Grand Theft Auto 6 vyjde 19. novembra 2026, pričom odklad zdôvodnili snahou doručiť hru v kvalite, na akú sú fanúšikovia zvyknutí. Napriek tomu sa v posledných dňoch objavili nové fámy o možnom ďalšom posune dátumu, ktoré vychádzali z nepresne interpretovaných vyjadrení renomovaného novinára Jasona Schreiera.
Ten v podcaste Button Mash priznal, že vývoj GTA 6 je stále mimoriadne komplexný a nikto v Rockstare nevie so stopercentnou istotou garantovať konkrétny dátum. Zároveň však zdôraznil, že jeseň 2026 pôsobí „oveľa reálnejšie“ než predchádzajúce termíny v roku 2025 či na jar 2026. Nešlo teda o úplné potvrdenie ďalšieho odkladu, ale skôr o realistický pohľad na herný vývoj.
It's impossible to overstate how stupid this is— Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) January 8, 2026 at 6:44 PM
Po tom, čo sa jeho slová začali šíriť ako dôkaz blížiaceho sa ďalšieho odkladu, Schreier reagoval ostro. Na sociálnej sieti BlueSky označil vzniknuté špekulácie za absurdné a upozornil, že fámy dokonca ovplyvnili akcie spoločnosti Take-Two. Dodal, že hoci ďalší odklad je pri vývoji hier vždy možný, momentálne nič nenasvedčuje tomu, že by bol nevyhnutný.
Fanúšikovia sú však aj tak rozdelení. Jedni veria, že Rockstar tentoraz dátum dodrží, iní sú po rokoch čakania skeptickí a radšej si držia nízke očakávania. GTA 6 zostáva kultúrnou udalosťou dávno pred vydaním a každý náznak informácie dokáže rozvíriť internet rýchlejšie než akýkoľvek iný herný titul.