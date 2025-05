Toto si o GTA nevedel: V San Andreas hral Samuel L. Jackson, vývojári rozdávali v reklame ľuďom drogy

GTA obviňovali z toho, že z detí v USA robí vrahov. Ako dokázala legendárna séria prežiť svoje brutálne kontroverzie, ako vznikla a prečo čakáme na GTA VI tak dlho?

William a Joshua Bucknerovci mali 14, respektíve 16 rokov, keď vzali otcovu pušku a začali strieľať z kopca na okoloidúce autá. Jedno z nich trafili tak nešťastne, že zabili 45-ročného Aarona Hamela a ťažko ranili 19-ročnú Kimberly Bede. Keď sa ich policajti spýtali, prečo to spravili, pokojne odpovedali, že ich k tomu inšpirovala videohra GTA III. Pre nich to bola len ďalšia splnená misia.

„Drobnohľad médií bol vyčerpávajúci a nepríjemný. Necítili sme sa napadnutí pre obsah – bolo to spôsobené tým, že šlo o hru. Ak by to boli film či kniha, nikto by si to nevšimol.“ opísal tragickú situáciu šéf štúdia Rockstar Games Dan Houser v roku 2012.

„Mission Passed, respect +“

To, čo nasledovalo, prevrátilo naruby celý herný a zábavný priemysel v USA. Tvorcovia populárnej série čelili 246-miliónovej žalobe a hrozilo, že GTA a jeho tvorcovia navždy skončia. Aj o tomto prípade písal spisovateľ David Kushner vo svojej knihe o histórii série GTA s názvom Jacked: The Outlaw Story of Grand Theft Auto, z ktorej sme čerpali väčšinu informácií.

Zdroj: Rockstar Games

Zatiaľ čo GTA V od štúdia Rockstar Games je azda najzárobkovejší produkt v histórii zábavného priemyslu, na začiatku čelili žalobám v hodnote stoviek miliónov dolárov a zaslúžili sa o zmenu zákonov. Štúdio však neuhlo a navždy zmenilo nielen herný priemysel. Ich zamestnanci posúvali hranice toho, čo sa môže a niekedy na to zase úplne kašľali.

Nezaujímal ich názor nikoho, kto s nimi nesúhlasil. Avšak, niekedy sa zmýlili, ako napríklad, keď nechtiac umožnili hráčom mať sex v hre GTA San Andreas vďaka slávnemu modu Coffe Mod. Malá technická chyba takmer zapríčinila koniec štúdia a koniec série Grand Theft Auto. Ako sa tam však chlapci a dievčatá zo škótskeho Dundee dostali?

Začiatky štúdia DMA Design nad obchodom s detskými potrebami.

Štúdio DMA Design v škótskom Dundee založil v roku 1988 vtedy len 22-ročný herný programátor David Jones. Prvé malé štúdio mali nad obchodom s hračkami. Postupne rástli a podarilo sa im vytvoriť desiatky hier, z ktorých najúspešnejšia bola séria Lemmings.

A wee house with a big story to tell! ✨ This place has played a pivotal part in Dundee's now famous computer games industry- the birthplace of the computer game Lemmings in 1991! 👾🎮 #TalesOfScotland



📍 #Dundee 📷 IG/dayv80 #WorldStorytellingDay pic.twitter.com/0xNclk9jx1 — VisitScotland (@VisitScotland) March 20, 2022

Po jej úspechu sa pustili do niečoho ambicióznejšieho. Bol to prototyp s názvom Race’n’Chase, v ktorom hráči hrali za policajtov. Hra však trochu nudila aj tvorcov a vydavateľské štúdio BMG Interactive ju chcelo zrušiť. Titul zachránila náhodná chyba v kóde, po ktorej začali byť policajti agresívni a ničiť všetko v hernom svete. Hra sa tak stala zábavnejšou a tvorcovia ju prerobili. Policajtov vymenili za gangstrov, a z hráčov spravili zločincov. Razom sa im tak otvorili nové možnosti.

Misie? My chceme jazdiť autom, strieľať a blázniť sa... a stáť na semaforoch

Pre hru vytvorili viacero misií v otvorenom svete moderného mesta, ale boli prekvapení, keď ju dali testerom. Tí sa rýchlo vykašľali na plnenie misií a radšej jazdili po meste a porušovali zákon.

Tvorcov to utvrdilo v tom, že do hry musia vložiť viac voľnosti a hráčom nič nediktovať. A tak sa stalo, že zatiaľ čo jeden programátor stál poctivo na semaforoch, ďalší plnil misie a iný zase len bezcieľne jazdil a zabával sa. Jedno bolo isté: nikto nechcel byť limitovaný zákonom, a tak sa zrodilo Grand Theft Auto.

Reportáž zo štúdia v roku 1996

#OTD 1996: Rory Cellan-Jones was busy distracting the developers of a new game called Grand Theft Auto. GTA didn't ship in 1996. Thanks Rory pic.twitter.com/78Nmpf7RpO — BBC Archive (@BBCArchive) May 16, 2017

Zatiaľ čo na modernom GTA VI robia tisícky ľudí, na tom prvom pracovalo len 10 vývojárov a pri tretej časti ich bolo stále len okolo 20. Viacero ľudí z vývoja jednotky nikdy predtým na hre nerobilo. Okolo roku 1995 totiž údajne do DMA Design prijímali úplne hocikoho vrátane ľudí, ktorí v živote pri počítači ani nesedeli.

„Všetci sme sa však zhodli, že absolútne nikto nečakal, že GTA bude hit.“, priznal producent série Colin Macdonald v skvelom dokumente o začiatkoch štúdia DMA Design od NoClip.

Prvé GTA, ktoré hráči ovládali z pohľadu zhora, predalo počas prvého roka od vydania na PC (1997-1998) viac ako milión kusov. Z miliónovej investície sa stali 25-miliónové tržby. Väčší úspech hra zaznamenala až po príchode na PS1, hoci šlo o graficky horšiu verziu. Predajom okrem iného pomohla aj kontroverzná reklamná kampaň.

Zdroj: Rockstar Games/Twitter/No Clip

Vývojári v rámci reklamnej kampane rozdávali fejkové drogy

Vytvárali ju priamo tvorcovia, ktorí si získali pozornosť médií tým, že o nej rozprávali v superlatívoch, alebo naopak, prezentovali akciu, brutalitu a zabíjanie. Dokonca si na kontroverznú PR kampaň najali experta. Následne im hru „zadarmo odpromoval“ každý, kto v nej videl niečo problematické.

„Môžem si v obchode kúpiť automatickú pušku hneď vedľa cibule, ale nemôžem si kúpiť videohru?“.

Fungovalo to, pretože ich médiá, rodičia a široká verejnosť lynčovali za to, že kazia morálku detí. Na najväčšom hernom veľtrhu E3 napríklad rozdávali fejkové drogy v rámci propagačnej kampane pre GTA.

„Kontroverzia pre nás nebola niečím, čomu by sme sa chceli vyhýbať. Bola to vec, ktorú sme uvítali. Poháňala hru a poháňala aj nás. Ak sa ľudia cítia nekomfortne, nie je to automaticky zlá vec. Umenie by malo provokovať.“, povedali o začiatkoch GTA bratia Sam a Dan Houserovci, ktorí sa stali „otcami série“. Vývojári sa cítili ako rockové hviezdy, a tak sa aj premenovali – z DMA Design na Rockstar Games.

Vývojársky tím GTA 1

Here's a picture of the team that developed the first GTA game back in 1997. Legends. pic.twitter.com/29D822bE9E — Ryder S. (@JustMeRyder) March 25, 2024

Úspech prvého GTA automaticky znamenal pokračovanie. Ním ale tvorcovia trafili trochu vedľa. Chceli priniesť niečo nové, a tak hru zasadili do blízkej budúcnosti s väčším dôrazom na gangy, futuristické zbrane a celkom inú atmosféru, čo hráčom až tak nesadlo.

Potešila ich ale novinka v podobe rádiových staníc s hudbou. Tie vznikli náhodou, keď tvorcovia museli vyplniť miesto na CD-diskoch (boli oveľa väčšie, ako vtedajšie diskety), a tak do hry pridali hudbu.

V Rockstar Games robili aj 14 hodín denne a raz aj 24 hodín vkuse

Vývojári na dvojke pracovali takmer nonstop od vydania prvej časti a po dokončení druhej vyhoreli. Nečudo, mali na to iba jediný rok, počas ktorého pracovali aj 14 hodín denne a šesť dní v týždni. Deň pred jej dokončením a odovzdaním CD do masovej výroby pracovali nonstop 24 hodín.