Google pred pár mesiacmi spustil na Slovensku AI odpovede. Tie môžu byť nápomocné, ale častokrát aj nepresné.
Google začal pridávať odpovede vytvorené umelou inteligenciou priamo do vyhľadávania, čo môže zmeniť spôsob získavania informácií.
„AI prehľady - po anglicky AI Overviews - sa na Slovensku zobrazujú od 20. mája tohto roka. Ide o novú funkciu v Google vyhľadávaní, ktorá pomocou generatívnej umelej inteligencie poskytne odpoveď pre používateľov priamo vo vyhľadávaní, často ako úplne prvú vo výsledkoch vyhľadávania,“ povedal Tomáš Novák z Marketing Miner.
Najčastejšie sa to deje pri jednoduchých informačných dotazoch, kde Google už predtým zobrazoval automaticky vybrané úryvky z konkrétnych stránok. Novák dodal, že výhoda AI prehľadov pre používateľov je najmä v úspore času, pretože dostať odpoveď priamo vo výsledku vyhľadávania znamená menej klikania na ďalšie stránky. Značky, ktoré sa v týchto prehľadoch objavujú, získavajú na viditeľnosti.
Zmena však prináša aj nevýhody. Podľa Nováka je pre používateľov najväčším problémom potenciálna nepresnosť odpovedí. Google upozorňuje na možnosť takzvaných halucinácií, preto je dôležité informácie overovať. Webové stránky, hlavne informačné ako Wikipedia, zaznamenávajú pokles v návštevnosti, pretože ľudia dostanú potrebné informácie už vo vyhľadávači.
Aj e-commerce môže byť zasiahnuté. Mária Auxtová zo spoločnosti Shoptet zdôraznila, že ak je optimalizácia pre vyhľadávače dôležitou súčasťou marketingu, dopad môže byť výrazný. Firmy by mali diverzifikovať kanály na získavanie zákazníkov. Auxtová dodala, že e-shopy by mali byť pripravené na éru vyhľadávania pomocou umelej inteligencie a sledovať novinky.