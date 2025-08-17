Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 17. augusta 2025 o 17:02
Čas čítania 0:51
TASR

Google mení systém vyhľadávania aj na Slovensku. AI však môže prinášať nepresné odpovede

Google mení systém vyhľadávania aj na Slovensku. AI však môže prinášať nepresné odpovede
Zdroj: Wikimedia Commons/Google
TECH SPRÁVY Z DOMOVA UMELÁ INTELIGENCIA
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Google pred pár mesiacmi spustil na Slovensku AI odpovede. Tie môžu byť nápomocné, ale častokrát aj nepresné.

Google začal pridávať odpovede vytvorené umelou inteligenciou priamo do vyhľadávania, čo môže zmeniť spôsob získavania informácií. 

AI prehľady - po anglicky AI Overviews - sa na Slovensku zobrazujú od 20. mája tohto roka. Ide o novú funkciu v Google vyhľadávaní, ktorá pomocou generatívnej umelej inteligencie poskytne odpoveď pre používateľov priamo vo vyhľadávaní, často ako úplne prvú vo výsledkoch vyhľadávania,“ povedal Tomáš Novák z Marketing Miner.

Najčastejšie sa to deje pri jednoduchých informačných dotazoch, kde Google už predtým zobrazoval automaticky vybrané úryvky z konkrétnych stránok. Novák dodal, že výhoda AI prehľadov pre používateľov je najmä v úspore času, pretože dostať odpoveď priamo vo výsledku vyhľadávania znamená menej klikania na ďalšie stránky. Značky, ktoré sa v týchto prehľadoch objavujú, získavajú na viditeľnosti.

Zmena však prináša aj nevýhody. Podľa Nováka je pre používateľov najväčším problémom potenciálna nepresnosť odpovedí. Google upozorňuje na možnosť takzvaných halucinácií, preto je dôležité informácie overovať. Webové stránky, hlavne informačné ako Wikipedia, zaznamenávajú pokles v návštevnosti, pretože ľudia dostanú potrebné informácie už vo vyhľadávači.

Aj e-commerce môže byť zasiahnuté. Mária Auxtová zo spoločnosti Shoptet zdôraznila, že ak je optimalizácia pre vyhľadávače dôležitou súčasťou marketingu, dopad môže byť výrazný. Firmy by mali diverzifikovať kanály na získavanie zákazníkov. Auxtová dodala, že e-shopy by mali byť pripravené na éru vyhľadávania pomocou umelej inteligencie a sledovať novinky.

Anketa:
Dostávaš od AI zväčša presné a fakticky správne odpovede?
Zväčša áno.
Tak 50:00.
Nie, skôr mám zlé skúsenosti.
Zväčša áno.
38 %
Tak 50:00.
63 %
Nie, skôr mám zlé skúsenosti.
0 %
Odporúčané
Navigácia Waze chystá zmeny: Staršie zariadenia už nedostanú viaceré nové funkcie Navigácia Waze chystá zmeny: Staršie zariadenia už nedostanú viaceré nové funkcie 15. augusta 2025 o 13:11
Odporúčané
Potrebuješ notebook do školy, ale nemáš na rozhadzovanie? Hľadali sme najlepšie cenovo dostupné modely s dobrým výkonom Potrebuješ notebook do školy, ale nemáš na rozhadzovanie? Hľadali sme najlepšie cenovo dostupné modely s dobrým výkonom 13. augusta 2025 o 10:00
Odporúčané
NASA chce postaviť jadrový reaktor na Mesiaci. Má sa tak stať ešte do roku 2030 NASA chce postaviť jadrový reaktor na Mesiaci. Má sa tak stať ešte do roku 2030 8. augusta 2025 o 13:38
Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Zdroj: Flickr/volně k užití
Poskytujeme mladým ľuďom platformu
Modernej generácii poskytujeme platformu, kde môže prezentovať svoju tvorbu alebo vyjadriť názor.
Prinášame ti rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi a otvárame témy, ktoré sú pre teba aktuálne.
Vstúp do sveta modernej generácie
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
SPRÁVY Z DOMOVA UMELÁ INTELIGENCIA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
TASR
TASR
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: vpnsrus.com
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Fobia Kid: Rap je pre mňa antisystémový žáner. Peniaze od ministerstva by som nikdy nezobral (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Fobia Kid: Rap je pre mňa antisystémový žáner. Peniaze od ministerstva by som nikdy nezobral (Rozhovor)
dnes o 16:00
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
Sponzorovaný obsah
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
pred 3 dňami
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo
Sponzorovaný obsah
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo
8. 8. 2025 14:00
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
7. 8. 2025 11:00
Bol som na luxusnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som na luxusnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
dnes o 17:00
Keď to dokáže 63-ročný Tom Cruise, tak ja tiež. Ako som skočil tandemový zoskok zo 4 kilometrov, hoci sa bojím výšok (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Keď to dokáže 63-ročný Tom Cruise, tak ja tiež. Ako som skočil tandemový zoskok zo 4 kilometrov, hoci sa bojím výšok (Reportáž)
dnes o 07:00
Storky
Do nového Scary Movie sa vracajú dve ikonické postavy. Čo odkazujú fanúšikom?
Éra Carrie Bradshaw sa skončila. Kritici hovoria, že finále seriálu je katastrof...
Lamborghini prichádza s úplne novým modelom. Fenomeno bude stáť vyše 5 miliónov
Rosé z Blackpink x Puma: Nový collab oživuje ikonické modely tenisiek
Taylor Swift zverejnila až 4 covery nového albumu. Poznáme aj dátum vydania
Britský portál označil toto slovenské mesto za skrytý klenot Európy
Piráti z Karibiku sa vracajú. Uvidíme znovu Johnnyho Deppa?
TV JOJ plánuje veľký comeback sobášnych šou. Pôjde o Mama, ožeň ma či Farmár hľa...
Pamela Anderson sa rozhodla predávať nakladané uhorky. Ich cena ťa prekvapí
Love Island sa vracia s piatou sériou: Vieme, kedy príde na obrazovky
Toto sú úplne zbytočné fun facts, ktoré už nedostaneš z hlavy
Miška z Ruže sa chystá do ďalšej reality šou. Bojovať bude vo Farme
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Cena zasnubného prsteňa ťa prekvapí
Taylor Swift oznámila vydanie 12. štúdiového albumu The Life of a Showgirl
Zendaya sa spojila so značkou On. Nová kolekcia spája funkčnosť a eleganciu
Hororová séria o bizarných úmrtiach je späť. Nezvratný osud bude mať siedmu časť
Grape 2025: Boli sme sa pozrieť, ako vyzerá ráno v stanovom mestečku
Takto vyzeral otvárací ceremoniál festivalu Grape. Olympijský oheň zapaľoval Las...
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš n...
Sponzorovaný obsah
Bad Bunny predstavil ďalšiu exkluzívnu kolekciu tenisiek v spolupráci s Adidas
Lifestyle news
Do nového Scary Movie sa vracajú dve ikonické postavy. Čo odkazujú fanúšikom? dnes o 18:02
Google mení systém vyhľadávania aj na Slovensku. AI však môže prinášať nepresné odpovede dnes o 17:02
Propeller v Starom Meste otvorí remeselnú pekáreň. Otvorenie plánujú na jeseň po ukončení úprav dnes o 15:01
Éra Carrie Bradshaw sa skončila. Kritici hovoria, že finále seriálu je katastrofa včera o 18:12
„Človek, ktorý sa netají svojím obdivom k Hitlerovi, nemá v Prahe čo robiť!“ Českí politici komentujú Yeho pozvánku do Prahy včera o 14:58
Majster OKTAGONu Losene Keita podpísal zmluvu s UFC. Sľubuje vzrušenie, rýchle KO a opätovný lesk featherweight váhy včera o 12:43
Eminem dokázal, že sa mýlili. Vymyslel rýmy na slovo, ktoré vraj nebolo možné zrýmovať pred 2 dňami
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka pred 2 dňami
Na nože sa vracia. Martin Novák bude v novej sérii čeliť poriadnej dráme aj silným príbehom pred 2 dňami
Predstaviteľ Homelandera sa so svojou postavou z The Boys rozlúčil dojímavo. Fanúšikom poslal odkaz pred 2 dňami
Spravodajstvo
Donald Trump Vojna na Ukrajine Vladimir Putin Putin
Viac
Prezident Trump by mohol v Rusku spustiť finančnú krízu. Experti vysvetľujú, aké sú možnosti
dnes o 15:59
Streľba v Brooklyne: Traja mŕtvi, osem zranených. Polícia stále hľadá podozrivých
dnes o 14:17
Vodič RegioJetu v Česku ohrozil životy desiatok ľudí. Nafúkal viac ako dve promile a unikal pred políciou
dnes o 13:31

Viac z Tech

Všetko
RECENZIA: Mafia: The Old Country sa vracia ku koreňom a nostalgickej jednotke. Je to však až príliš veľký krok do minulosti
Hry
13. 8. 2025 14:30
RECENZIA: Mafia: The Old Country sa vracia ku koreňom a nostalgickej jednotke. Je to však až príliš veľký krok do minulosti
13. 8. 2025 14:30
Separ vymenil BMW za Američana. Raper sa pochválil novým GMC, ktoré je vraj prvé na Slovensku
Separ vymenil BMW za Američana. Raper sa pochválil novým GMC, ktoré je vraj prvé na Slovensku
11. 8. 2025 11:19
Rebríček najpredávanejších hier všetkých čias: Red Dead Redemption 2 predbehla aj Pokémon
Rebríček najpredávanejších hier všetkých čias: Red Dead Redemption 2 predbehla aj Pokémon
12. 8. 2025 17:21
Bugatti Solitaire: Nová exkluzívna divízia a jej prvé majstrovské dielo — Bugatti Brouillard
Bugatti Solitaire: Nová exkluzívna divízia a jej prvé majstrovské dielo — Bugatti Brouillard
8. 8. 2025 11:00
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
11. 8. 2025 9:48
NASA chce postaviť jadrový reaktor na Mesiaci. Má sa tak stať ešte do roku 2030
NASA chce postaviť jadrový reaktor na Mesiaci. Má sa tak stať ešte do roku 2030
8. 8. 2025 13:38
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Europoslanec Zdechovský posiela Ficovi výsmešný meme odkaz: Kontrola vadí len tým, ktorí majú dôvod niečo skrývať
8. 6. 2025 18:02
Nový track Fobia Kida citovali v politickej diskusii STVR. Vraj presne vystihol novelizáciu ústavy
17. 6. 2025 16:23
Viac z Kultúra Všetko
Outfit check z Grape 2025: Upcyklované dresy, retro vibe aerobiku a rebeli bez dresscode
Udalosti
9. 8. 2025 8:36
Odporúčané
Outfit check z Grape 2025: Upcyklované dresy, retro vibe aerobiku a rebeli bez dresscode
9. 8. 2025 8:36
Uprostred noci sme sa na Grape pýtali na zmysel života. Niektoré odpovede nás dostali (Anketa)
10. 8. 2025 20:30
V Egypte čoskoro otvoria najväčšie múzeum na svete. Stálo takmer miliardu eur
13. 8. 2025 9:54
Viac z Hudba Všetko
Alan Murin a Šmolki z 13K vydali bizarný letný klip. Je plný polonahých žien a sexuálnych dvojzmyslov
Alan Murin a Šmolki z 13K vydali bizarný letný klip. Je plný polonahých žien a sexuálnych dvojzmyslov
pred 2 dňami
Fobia Kid: Rap je pre mňa antisystémový žáner. Peniaze od ministerstva by som nikdy nezobral (Rozhovor)
dnes o 16:00
Eminem dokázal, že sa mýlili. Vymyslel rýmy na slovo, ktoré vraj nebolo možné zrýmovať
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Do nového Scary Movie sa vracajú dve ikonické postavy. Čo odkazujú fanúšikom?
Filmy a Seriály
dnes o 18:02
Do nového Scary Movie sa vracajú dve ikonické postavy. Čo odkazujú fanúšikom?
dnes o 18:02
Herečky Regina Hall a Anna Faris sa objavia v pokračovaní legendárnej paródie bratov Wayansovcov Scary Movie.
Bol som na luxusnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som na luxusnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
dnes o 17:00
Fobia Kid: Rap je pre mňa antisystémový žáner. Peniaze od ministerstva by som nikdy nezobral (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Fobia Kid: Rap je pre mňa antisystémový žáner. Peniaze od ministerstva by som nikdy nezobral (Rozhovor)
dnes o 16:00
Bianka Rumanová prehovorila o rozchode s Jovinečkom a zmenách v jej živote (MAKE UP & GOSSIP)
refresher+
Odporúčané
Bianka Rumanová prehovorila o rozchode s Jovinečkom a zmenách v jej živote (MAKE UP & GOSSIP)
dnes o 14:00
Keď to dokáže 63-ročný Tom Cruise, tak ja tiež. Ako som skočil tandemový zoskok zo 4 kilometrov, hoci sa bojím výšok (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Keď to dokáže 63-ročný Tom Cruise, tak ja tiež. Ako som skočil tandemový zoskok zo 4 kilometrov, hoci sa bojím výšok (Reportáž)
dnes o 07:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
pred 2 dňami
Éra Carrie Bradshaw sa skončila. Kritici hovoria, že finále seriálu je katastrofa
Éra Carrie Bradshaw sa skončila. Kritici hovoria, že finále seriálu je katastrofa
včera o 18:12
Lamborghini prichádza s úplne novým modelom. Fenomeno bude stáť vyše 5 miliónov eur
Lamborghini prichádza s úplne novým modelom. Fenomeno bude stáť vyše 5 miliónov eur
pred 2 dňami
Predstaviteľ Homelandera sa so svojou postavou z The Boys rozlúčil dojímavo. Fanúšikom poslal odkaz
Predstaviteľ Homelandera sa so svojou postavou z The Boys rozlúčil dojímavo. Fanúšikom poslal odkaz
pred 2 dňami
Eminem dokázal, že sa mýlili. Vymyslel rýmy na slovo, ktoré vraj nebolo možné zrýmovať
Eminem dokázal, že sa mýlili. Vymyslel rýmy na slovo, ktoré vraj nebolo možné zrýmovať
pred 2 dňami
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
pred 2 dňami
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
11. 8. 2025 17:09
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
11. 8. 2025 19:21
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
13. 8. 2025 12:21
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
13. 8. 2025 11:33
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
pred 2 dňami
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti
refresher+
Odporúčané
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti
20. 7. 2025 17:00
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
11. 8. 2025 17:09
Domov
Zdieľať
Diskusia