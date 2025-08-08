Kategórie
dnes 8. augusta 2025 o 13:38
Čas čítania 1:12
Zdenka Hvolková

NASA chce postaviť jadrový reaktor na Mesiaci. Má sa tak stať ešte do roku 2030

NASA chce postaviť jadrový reaktor na Mesiaci. Má sa tak stať ešte do roku 2030
Zdroj: TASR/Branislav Račko
TECH JADROVÉ ZBRANE A VOJENSKÁ SILA NASA VESMÍR
Ako informovali viaceré americké médiá, ide o súčasť širšieho plánu Spojených štátov vybudovať na mesačnom povrchu trvalú ľudskú základňu.

Zámer zrýchlene rozbehnúť projekt jadrového reaktora na Mesiaci oznámil dočasný šéf NASA, Sean Duffy. Vo svojom liste NASA napísal: „Aby sme mohli napredovať v tejto kritickej technológii, ktorá podporí budúcu mesačnú ekonomiku, energetiku na Marse a zároveň posilní našu národnú bezpečnosť vo vesmíre, je nevyhnutné, aby agentúra konala rýchlo.“

NASA preto vyzvala komerčné firmy, aby predložili návrhy na výstavbu reaktora s minimálnym výkonom 100 kilowattov, čo je síce menej ako bežná veterná turbína na Zemi, no postačuje na základné energetické potreby mesačnej stanice.

mesiac
Zdroj: TASR/AP

Jadrový pohon na Mesiaci nie je nový koncept. O podobných plánoch informovali aj Čína a Rusko, ktoré chcú do roku 2035 spustiť na Mesiaci automatizovanú jadrovú elektráreň. Duffy dokonca upozornil, že tieto krajiny „by mohli potenciálne vyhlásiť zakázané zóny“ na Mesiaci.

Mnohí vedci súhlasia, že jadrová energia je najspoľahlivejším riešením pre stabilné napájanie na Mesiaci, kde trvá jeden deň až štyri týždne - presnejšie dva týždne slnečného svetla a dva týždne úplnej tmy. „Solárne panely a batérie na to jednoducho nestačia,“ uviedol Dr. Sungwoo Lim z University of Surrey. Dodal: „Jadrová energia nie je len žiaduca, je nevyhnutná.“

NASA
Zdroj: Unsplash / Laurenz Heymann

Odborníci však upozorňujú aj na bezpečnostné a praktické výzvy. „Vynášanie rádioaktívneho materiálu do vesmíru prináša riziká. Na to treba špeciálne povolenie, ale nie je to neprekonateľné,“ hovorí Dr. Simeon Barber z Open University. Podľa neho však NASA zatiaľ nemá prepojené všetky zložky projektu - reaktor je síce dôležitý, obáva sa však, že jeho existencia nebude mať praktický význam.

Celý plán navyše prichádza v čase, keď NASA čelí výrazným škrtom v rozpočte. Podľa nedávneho oznámenia administratívy Donalda Trumpa má byť v roku 2026 agentúre znížený rozpočet až o 24 %, čo ohrozí aj kľúčové vedecké programy, ako napríklad návrat vzoriek z Marsu. Mnohí vedci sa preto obávajú, že ide viac o geopolitické gesto než o realistický a dôkladne premyslený vedecký plán.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Junior Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: TASR/Branislav Račko
MGK opäť prináša nový zvuk do svojho umenia. Album Lost Americana je sprievodcom po zabudnutých žánroch dnes o 09:08
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica USA Polícia SR Donald Trump
Viac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky to zasiahne najviac
pred 16 minútami
Pellegrini má ďalší problém s financovaním kampane. Hlas mu poslal 250-tisíc skôr, ako dostal pôžičku od sestry
pred 56 minútami
Na Slovensko sa vracajú horúčavy. Cez víkend platia výstrahy pre polovicu Slovenska (+ mapy)
pred hodinou

