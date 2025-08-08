Ako informovali viaceré americké médiá, ide o súčasť širšieho plánu Spojených štátov vybudovať na mesačnom povrchu trvalú ľudskú základňu.
Zámer zrýchlene rozbehnúť projekt jadrového reaktora na Mesiaci oznámil dočasný šéf NASA, Sean Duffy. Vo svojom liste NASA napísal: „Aby sme mohli napredovať v tejto kritickej technológii, ktorá podporí budúcu mesačnú ekonomiku, energetiku na Marse a zároveň posilní našu národnú bezpečnosť vo vesmíre, je nevyhnutné, aby agentúra konala rýchlo.“
NASA preto vyzvala komerčné firmy, aby predložili návrhy na výstavbu reaktora s minimálnym výkonom 100 kilowattov, čo je síce menej ako bežná veterná turbína na Zemi, no postačuje na základné energetické potreby mesačnej stanice.
Jadrový pohon na Mesiaci nie je nový koncept. O podobných plánoch informovali aj Čína a Rusko, ktoré chcú do roku 2035 spustiť na Mesiaci automatizovanú jadrovú elektráreň. Duffy dokonca upozornil, že tieto krajiny „by mohli potenciálne vyhlásiť zakázané zóny“ na Mesiaci.
Mnohí vedci súhlasia, že jadrová energia je najspoľahlivejším riešením pre stabilné napájanie na Mesiaci, kde trvá jeden deň až štyri týždne - presnejšie dva týždne slnečného svetla a dva týždne úplnej tmy. „Solárne panely a batérie na to jednoducho nestačia,“ uviedol Dr. Sungwoo Lim z University of Surrey. Dodal: „Jadrová energia nie je len žiaduca, je nevyhnutná.“
Odborníci však upozorňujú aj na bezpečnostné a praktické výzvy. „Vynášanie rádioaktívneho materiálu do vesmíru prináša riziká. Na to treba špeciálne povolenie, ale nie je to neprekonateľné,“ hovorí Dr. Simeon Barber z Open University. Podľa neho však NASA zatiaľ nemá prepojené všetky zložky projektu - reaktor je síce dôležitý, obáva sa však, že jeho existencia nebude mať praktický význam.
Celý plán navyše prichádza v čase, keď NASA čelí výrazným škrtom v rozpočte. Podľa nedávneho oznámenia administratívy Donalda Trumpa má byť v roku 2026 agentúre znížený rozpočet až o 24 %, čo ohrozí aj kľúčové vedecké programy, ako napríklad návrat vzoriek z Marsu. Mnohí vedci sa preto obávajú, že ide viac o geopolitické gesto než o realistický a dôkladne premyslený vedecký plán.