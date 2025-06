Vedci zistili nové dôležité informácie.

Asteroid 2024 YR4 sa dostal do povedomia koncom minulého roka. Astronómovia vtedy zistili, že má 1-percentnú pravdepodobnosť zasiahnuť Zem. Rozmer asteroidu je na rozmedzí 53-67 metrov a vzhľadom na jeho veľkosť išlo o najväčšie riziko dodnes. Šanca zasiahnuť Zem je aktuálne už mizivá, no najnovšie môže ohroziť Mesiac.

O nových zisteniach informuje portál iMeteo.sk. Vedci z Univerzity Johna Hopkinsa upresnili smer asteroidu pomocou infračervenej kamery. Na základe tohto postupu upresnili polohu objektu až o 20 percent a zistili, že šanca nárazu do Mesiaca sa zvýšila. Z pôvodnej 3,8 % narástla na 4,3 %. Prípadný náraz hrozí 22. 12. 2032.

Pre porovnanie, odhady z februára zistili, že pravdepodobnosť nárazu do Zeme bola až 3,1 %. Postupne však klesla a aktuálne je aj 0,004 %. Meniť sa teda môže aj šanca nárazu do Mesiaca. Aj keby sa však náhodou stalo, že asteroid narazí do Mesiaca, nemusíš sa báť. V dôsledku kolízie by vzniknuté úlomky zhoreli v atmosfére a k nám by sa už nedostali. Zároveň by sa nezmenila ani dráha Mesiaca. Odborníci budú asteroid pozorovať aj naďalej a o vývoji budú informovať.