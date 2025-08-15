Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Kaufland.
dnes 15. augusta 2025 o 10:00
Čas čítania 1:55
Sponzorovaný obsah

Vo Veľkom Mederi pribudne moderné ihrisko K Park. Na otvorení nebude chýbať Separ, Osťo a Lady Mel

ZAUJÍMAVOSTI KAUFLAND SEPAR
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

20. august bude dňom športu, hudby a zábavy.

Leto je v plnom prúde, tak kto by dnes sedel doma, keď môže zažiť deň plný zábavy, aká sa len tak nevidí? Vypukne vo Veľkom Mederi, kde sa 20. augusta 2025 na Želiarskej 42 otvára nový K Park. A nemal by si si to nechať ujsť, pretože Separ tu odpáli parádny koncert, rozdá podpisy a možno sa aj tebe ujde jeho merch.

Šport rovná sa zábava

Obľúbený raper sa síce postará o parádnu šou pod holým nebom, ale tou najväčšou atrakciou augustového popoludnia je samotný K Park. Moderné multifunkčné ihrisko, ktoré vo Veľkom Mederi vyrástlo vďaka Kauflandu. Toto ihrisko bude miestom, kde sa dá športovať, zabávať, učiť sa nové veci, stretávať kamarátov a tráviť čas pri zmysluplných aktivitách. Ako? To všetkým ukážu profíci pri otvorení nového športoviska.

Vo Veľkom Mederi sa o zábavu postará aj Separ, ktorý je tvárou K Parkov.
Vo Veľkom Mederi sa o zábavu postará aj Separ, ktorý je tvárou K Parkov. Zdroj: Kaufland

Kto sa chce naučiť triky, ako jazdiť na skejte či kolobežke, od inštruktorov z Hangairu dostane tie najlepšie lekcie. Športovci z Rope Skippping Slovakia ukážu, že aj so švihadlom sa dá zažiť akčná zábava. Majster sveta vo fitnes a kalistenike Michal Barbier predvedie parkourové kúsky, ktoré vyrážajú dych a o super atmosféru sa postará DJ Smart, tanečníci z Life is Perfect aj moderátori Osťo a Lady Mel.

Áno, vo Veľkom Mederi to bude žiť naplno, s dobrou hudbou, výbornou energiou a ľuďmi, ktorí vedia, ako šport premeniť na zábavu. Bude sa tu skákať, jazdiť, súťažiť, tlieskať aj oddychovať, presne tak, ako to má na ihrisku pre mladých vyzerať.

Za jeho výstavbou stojí obchodný reťazec, vďaka ktorému na Slovensku vyrástlo už 24 K Parkov a ďalšie budú pribúdať. Aj týmto najnovším chce motivovať deti a tínedžerov, aby trávili svoj voľný čas aktívne.

Moderné športoviská pre mladých vyrastajú po celom Slovensku vďaka Kauflandu.
Moderné športoviská pre mladých vyrastajú po celom Slovensku vďaka Kauflandu. Zdroj: Kaufland

„Teší nás, že aj vo Veľkom Mederi pribudnú moderné priestory na šport aj oddych. K Parky poskytujú atraktívne a bezpečné miesto, kde sa mladí môžu hýbať, tráviť čas s rovesníkmi a vytvárať si zážitky aj mimo virtuálneho sveta. Veríme, že sa stane obľúbeným miestom nielen pre deti a tínedžerov, ale aj pre tunajšiu komunitu,“ vysvetľuje vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., Nikoleta Lörincová.

Výhra pre celé mesto

Súčasťou atraktívnej športovo-oddychovej zóny je plocha na streetball, workoutová konštrukcia či lezecká stena, môžeš si tu zahrať pingpong, zajazdiť na skate či kolobežke alebo len tak relaxovať s partičkou kamarátov na lavičke. Obyvatelia Veľkého Medera získali nový K Park vďaka minuloročnému víťazstvu vo verejnom hlasovaní.

„Som hrdý, že práve Veľký Meder sa vďaka silnej podpore našich obyvateľov zaradil medzi víťazov. Nový K Park predstavuje veľký prínos najmä pre mladých, no verím, že si ho obľúbia ľudia všetkých generácií. Je to moderný priestor, kde to každý deň bude žiť pohybom, stretnutiami aj dobrou energiou, ktorá naše mesto ešte viac spojí a zblíži,“ hovorí primátor PaeDr. Marian Soóky.

Tak už máš program na 20. augusta? Otvorenie v poradí 24. K Parku na Slovensku ponúka zábavu vo veľkom štýle, s koncertom Separa a parádnou letnou atmosférou, aká sa neodmieta. Pre viac informácií o projekte klikni na www.kauflandpark.sk.

K Parky sú ideálnym priestorom, kde môžeš s kamošmi aktívne tráviť svoj voľný čas.
K Parky sú ideálnym priestorom, kde môžeš s kamošmi aktívne tráviť svoj voľný čas. Zdroj: Kaufland
Podporujeme lokálne talenty
Podpore lokálnych umelcov alebo projektov sa venujeme už od vzniku Refresheru.
Veríme, že na Slovensku je veľa mladých talentovaných ľudí, a sme hrdí na to, že im poskytujeme platformu, kde môžu odprezentovať svoje nadanie.
Aj to môžeme robiť vďaka členom klubu Refresher+.
Staň sa členom
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
KAUFLAND SEPAR
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Kaufland
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
7. 8. 2025 11:00
Takýto diel Menučka sme tu už dlho nemali. Bude mať vzťah Matúša a Mišky šancu?
Sponzorovaný obsah
Takýto diel Menučka sme tu už dlho nemali. Bude mať vzťah Matúša a Mišky šancu?
2. 8. 2025 15:00
Na týchto miestach v Bratislave, si dáš skvelú matchu: Podniky, ktoré očaria pilates girl aj raj pre fajnšmekrov
refresher+
Odporúčané
Na týchto miestach v Bratislave, si dáš skvelú matchu: Podniky, ktoré očaria pilates girl aj raj pre fajnšmekrov
pred 2 dňami
Silvia má v New Yorku biznis so zdravými koláčmi. Robila som ich aj pre Metallicu, stravujú sa veľmi zodpovedne (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Silvia má v New Yorku biznis so zdravými koláčmi. Robila som ich aj pre Metallicu, stravujú sa veľmi zodpovedne (Rozhovor)
včera o 07:00
Objednal si vraždu novinára Paľa Rýpala mafiánsky boss Lajos Sátor? Zisťovali sme, čo na novom svedectve väzňa nesedí
refresher+
Odporúčané
Objednal si vraždu novinára Paľa Rýpala mafiánsky boss Lajos Sátor? Zisťovali sme, čo na novom svedectve väzňa nesedí
pred 2 dňami
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
Sponzorovaný obsah
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
včera o 10:00
Storky
Lamborghini prichádza s úplne novým modelom. Fenomeno bude stáť vyše 5 miliónov
Rosé z Blackpink x Puma: Nový collab oživuje ikonické modely tenisiek
Taylor Swift zverejnila až 4 covery nového albumu. Poznáme aj dátum vydania
Britský portál označil toto slovenské mesto za skrytý klenot Európy
Piráti z Karibiku sa vracajú. Uvidíme znovu Johnnyho Deppa?
TV JOJ plánuje veľký comeback sobášnych šou. Pôjde o Mama, ožeň ma či Farmár hľa...
Pamela Anderson sa rozhodla predávať nakladané uhorky. Ich cena ťa prekvapí
Love Island sa vracia s piatou sériou: Vieme, kedy príde na obrazovky
Toto sú úplne zbytočné fun facts, ktoré už nedostaneš z hlavy
Miška z Ruže sa chystá do ďalšej reality šou. Bojovať bude vo Farme
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Cena zasnubného prsteňa ťa prekvapí
Taylor Swift oznámila vydanie 12. štúdiového albumu The Life of a Showgirl
Zendaya sa spojila so značkou On. Nová kolekcia spája funkčnosť a eleganciu
Hororová séria o bizarných úmrtiach je späť. Nezvratný osud bude mať siedmu časť
Grape 2025: Boli sme sa pozrieť, ako vyzerá ráno v stanovom mestečku
Takto vyzeral otvárací ceremoniál festivalu Grape. Olympijský oheň zapaľoval Las...
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš n...
Sponzorovaný obsah
Bad Bunny predstavil ďalšiu exkluzívnu kolekciu tenisiek v spolupráci s Adidas
Rihanna predstavila novú kolekciu Fenty x Puma
GTA VI sa blíži: Podľa prvých odhadov môže stáť viac ako 90 eur
Lifestyle news
Po Revúcej sa vraj pohybuje „nahý fantóm“. Záhadný muž behá po štyroch a obyvateľom kradne psy pred hodinou
Česká futbalová legenda Petr Čech sa 26 rokoch rozvádza s manželkou pred hodinou
Navigácia Waze chystá zmeny: Staršie zariadenia už nedostanú viaceré nové funkcie pred 2 hodinami
Alan Murin a Šmolki z 13K vydali bizarný letný klip. Je plný polonahých žien a sexuálnych dvojzmyslov pred 2 hodinami
Lamborghini prichádza s úplne novým modelom. Fenomeno bude stáť vyše 5 miliónov eur pred 3 hodinami
Last of Us v reálnom živote? Šíri sa nebezpečný vírus, niektorým zajacom spôsobil strašidelné výrastky na hlavách dnes o 10:43
WEN vydáva nové EP Chrömove Bratstvö: Beaty ťa pohltia a texty ti zostanú v hlave hneď po prvom vypočutí dnes o 10:03
Rabín a podcasterka sú späť. V novej sérii Nobody Wants This balansujú medzi láskou a rozdielmi dnes o 09:07
Rosé z Blackpink a Puma v novom collabe oživujú ikonické modely. Pridali im nový ženský nádych dnes o 08:17
Netflix ťa zavedie až na dno Charlieho Sheena. V novom dokumente prehovorí jeho bývalý díler včera o 19:06
Spravodajstvo
Polícia SR Doprava Dopravné správy Správy počasie
Viac
Britský módny reťazec čelí finančnej kríze. Zatvára 33 obchodov a prepustí tisíc zamestnancov
pred 24 minútami
VIDEO: Fotka so slonom sa zmenila na nebezpečný útok. Muž v Indii utrpel pomliaždeniny a dostal pokutu
pred hodinou
Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska
pred 2 hodinami

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Last of Us v reálnom živote? Šíri sa nebezpečný vírus, niektorým zajacom spôsobil strašidelné výrastky na hlavách
Zahraničné
dnes o 10:43
Last of Us v reálnom živote? Šíri sa nebezpečný vírus, niektorým zajacom spôsobil strašidelné výrastky na hlavách
dnes o 10:43
ChatGPT mu odporučil nahradiť soľ nebezpečnou látkou. Muž zomrel na zriedkavú otravu
ChatGPT mu odporučil nahradiť soľ nebezpečnou látkou. Muž zomrel na zriedkavú otravu
včera o 17:53
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
pred 2 dňami
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
Sponzorovaný obsah
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
včera o 10:00
Britský portál označil slovenské mesto za skrytý klenot Európy. Ktorá metropola si vyslúžila tento titul?
Britský portál označil slovenské mesto za skrytý klenot Európy. Ktorá metropola si vyslúžila tento titul?
včera o 08:19
V Egypte čoskoro otvoria najväčšie múzeum na svete. Stálo takmer miliardu eur
V Egypte čoskoro otvoria najväčšie múzeum na svete. Stálo takmer miliardu eur
pred 2 dňami
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Netflix ťa zavedie až na dno Charlieho Sheena. V novom dokumente prehovorí jeho bývalý díler
Filmy
včera o 19:06
Netflix ťa zavedie až na dno Charlieho Sheena. V novom dokumente prehovorí jeho bývalý díler
včera o 19:06
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
pred 2 dňami
Dokument o Kanye Westovi odhaľuje temné zákulisie jeho zdravotných problémov. V traileri je aj Kim Kardashian
včera o 10:06
Viac z História Všetko
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
Zahraničné
6. 1. 2025 9:30
refresher+
Odporúčané
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Príbeh Slováka a jeho synov, ktorí prežili Titanic: Keď jeden z nich prišiel do Serede, otočil sa na päte a utekal preč
28. 11. 2024 9:30
Vedci po 100 rokoch rozlúštili staroveké babylonské tabuľky. Obsahujú vraj desivé predpovede budúcnosti
15. 8. 2024 8:26
Viac z Zdravie Všetko
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
refresher+
Odporúčané
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
10. 8. 2025 17:00
Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 návykov. Väčšina ľudí ich zanedbáva, upozorňuje párový psychológ
28. 7. 2025 14:17
Vyskúšal som energetické vrecúška: prvé ma okamžite nakoplo, po štvrtom mi išlo srdce vyskočiť z hrude
8. 8. 2025 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Lamborghini prichádza s úplne novým modelom. Fenomeno bude stáť vyše 5 miliónov eur
Tech
pred 3 hodinami
Lamborghini prichádza s úplne novým modelom. Fenomeno bude stáť vyše 5 miliónov eur
pred 3 hodinami
Lamborghini Fenomeno prináša extrémny výkon s V12 hybridom a zrýchlením na stovku za 2,4 sekundy.
REFRESHNI SI PLAYLIST: Spiritov collab s Dalybom, nová Cardi B aj sexy vizuál od Sary Rikas
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Spiritov collab s Dalybom, nová Cardi B aj sexy vizuál od Sary Rikas
dnes o 11:00
Vo Veľkom Mederi pribudne moderné ihrisko K Park. Na otvorení nebude chýbať Separ, Osťo a Lady Mel
PR správa
Vo Veľkom Mederi pribudne moderné ihrisko K Park. Na otvorení nebude chýbať Separ, Osťo a Lady Mel
dnes o 10:00
Rosé z Blackpink a Puma v novom collabe oživujú ikonické modely. Pridali im nový ženský nádych
Rosé z Blackpink a Puma v novom collabe oživujú ikonické modely. Pridali im nový ženský nádych
dnes o 08:17
Prečo ľudia nadávajú na Ryanair a sú Emirates overrated? Milan Bez Mapy hodnotí letecké spoločnosti
refresher+
Odporúčané
Prečo ľudia nadávajú na Ryanair a sú Emirates overrated? Milan Bez Mapy hodnotí letecké spoločnosti
včera o 19:30
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Netflix ťa zavedie až na dno Charlieho Sheena. V novom dokumente prehovorí jeho bývalý díler
Netflix ťa zavedie až na dno Charlieho Sheena. V novom dokumente prehovorí jeho bývalý díler
včera o 19:06
Muž zomrel počas lacnej transplantácii vlasov v Turecku. Klinika tvrdí, že nepochybila
Muž zomrel počas lacnej transplantácii vlasov v Turecku. Klinika tvrdí, že nepochybila
včera o 16:09
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
pred 2 dňami
Britský portál označil slovenské mesto za skrytý klenot Európy. Ktorá metropola si vyslúžila tento titul?
Britský portál označil slovenské mesto za skrytý klenot Európy. Ktorá metropola si vyslúžila tento titul?
včera o 08:19
DJ Moto z Bratislavy má len 13 rokov a už valcuje internet. Jeho virálne video získalo vyše milióna pozretí
DJ Moto z Bratislavy má len 13 rokov a už valcuje internet. Jeho virálne video získalo vyše milióna pozretí
včera o 10:49
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
pred 4 dňami
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
pred 4 dňami
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
pred 2 dňami
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
pred 2 dňami
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí
pred 3 dňami
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
refresher+
Odporúčané
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
17. 7. 2025 7:00
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
18. 7. 2025 7:23
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Írsko ti zaplatí vyše 80 000 eur, ak sa presťahuješ na jeden z ich odľahlých ostrovov
Írsko ti zaplatí vyše 80 000 eur, ak sa presťahuješ na jeden z ich odľahlých ostrovov
18. 7. 2025 18:48
Domov
Zdieľať
Diskusia