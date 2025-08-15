Vo Veľkom Mederi pribudne moderné ihrisko K Park. Na otvorení nebude chýbať Separ, Osťo a Lady Mel

20. august bude dňom športu, hudby a zábavy.
Leto je v plnom prúde, tak kto by dnes sedel doma, keď môže zažiť deň plný zábavy, aká sa len tak nevidí? Vypukne vo Veľkom Mederi, kde sa 20. augusta 2025 na Želiarskej 42 otvára nový K Park. A nemal by si si to nechať ujsť, pretože Separ tu odpáli parádny koncert, rozdá podpisy a možno sa aj tebe ujde jeho merch.
Šport rovná sa zábava
Obľúbený raper sa síce postará o parádnu šou pod holým nebom, ale tou najväčšou atrakciou augustového popoludnia je samotný K Park. Moderné multifunkčné ihrisko, ktoré vo Veľkom Mederi vyrástlo vďaka Kauflandu. Toto ihrisko bude miestom, kde sa dá športovať, zabávať, učiť sa nové veci, stretávať kamarátov a tráviť čas pri zmysluplných aktivitách. Ako? To všetkým ukážu profíci pri otvorení nového športoviska.
Kto sa chce naučiť triky, ako jazdiť na skejte či kolobežke, od inštruktorov z Hangairu dostane tie najlepšie lekcie. Športovci z Rope Skippping Slovakia ukážu, že aj so švihadlom sa dá zažiť akčná zábava. Majster sveta vo fitnes a kalistenike Michal Barbier predvedie parkourové kúsky, ktoré vyrážajú dych a o super atmosféru sa postará DJ Smart, tanečníci z Life is Perfect aj moderátori Osťo a Lady Mel.
Áno, vo Veľkom Mederi to bude žiť naplno, s dobrou hudbou, výbornou energiou a ľuďmi, ktorí vedia, ako šport premeniť na zábavu. Bude sa tu skákať, jazdiť, súťažiť, tlieskať aj oddychovať, presne tak, ako to má na ihrisku pre mladých vyzerať.
Za jeho výstavbou stojí obchodný reťazec, vďaka ktorému na Slovensku vyrástlo už 24 K Parkov a ďalšie budú pribúdať. Aj týmto najnovším chce motivovať deti a tínedžerov, aby trávili svoj voľný čas aktívne.
„Teší nás, že aj vo Veľkom Mederi pribudnú moderné priestory na šport aj oddych. K Parky poskytujú atraktívne a bezpečné miesto, kde sa mladí môžu hýbať, tráviť čas s rovesníkmi a vytvárať si zážitky aj mimo virtuálneho sveta. Veríme, že sa stane obľúbeným miestom nielen pre deti a tínedžerov, ale aj pre tunajšiu komunitu,“ vysvetľuje vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., Nikoleta Lörincová.
Výhra pre celé mesto
Súčasťou atraktívnej športovo-oddychovej zóny je plocha na streetball, workoutová konštrukcia či lezecká stena, môžeš si tu zahrať pingpong, zajazdiť na skate či kolobežke alebo len tak relaxovať s partičkou kamarátov na lavičke. Obyvatelia Veľkého Medera získali nový K Park vďaka minuloročnému víťazstvu vo verejnom hlasovaní.
„Som hrdý, že práve Veľký Meder sa vďaka silnej podpore našich obyvateľov zaradil medzi víťazov. Nový K Park predstavuje veľký prínos najmä pre mladých, no verím, že si ho obľúbia ľudia všetkých generácií. Je to moderný priestor, kde to každý deň bude žiť pohybom, stretnutiami aj dobrou energiou, ktorá naše mesto ešte viac spojí a zblíži,“ hovorí primátor PaeDr. Marian Soóky.
Tak už máš program na 20. augusta? Otvorenie v poradí 24. K Parku na Slovensku ponúka zábavu vo veľkom štýle, s koncertom Separa a parádnou letnou atmosférou, aká sa neodmieta. Pre viac informácií o projekte klikni na www.kauflandpark.sk.