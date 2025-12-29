Známy bojovník sa stal účastníkom tragickej dopravnej nehody v Nigérii. Incident si vyžiadal dve obete na životoch.
Svet boxu zasiahla znepokojujúca správa z Nigérie. Anthony Joshua, bývalý majster sveta v ťažkej váhe, bol zranený pri autonehode na frekventovanej rýchlostnej ceste medzi štátmi Ogun a Lagos. Podľa miestnych úradov pri nehode zahynuli dvaja ľudia.
Nigérijská polícia pre BBC potvrdila, že 36-ročný boxer bol prevezený do nemocnice na bližšie nešpecifikované miesto. Spočiatku sa objavili obavy o jeho zdravotný stav, no úrady neskôr uviedli, že Joshua utrpel len menšie zranenia a je „v poriadku“.
Podľa výpovedí svedkov a miestnych médií sa vozidlo, v ktorom Joshua sedel na zadnom sedadle, zrazilo so stojacim nákladným autom. Do nehody mali byť zapojené dve autá – Lexus a Mitsubishi Pajero – pričom Joshua mal cestovať s ochrankou.
Na sociálnych sieťach sa krátko po incidente začali šíriť fotografie a videá z miesta nehody. Vidno na nich vážne poškodené auto a samotného boxera, ako sa s bolesťou snaží dostať z vraku. Len niekoľko hodín pred nehodou pritom Joshua zverejnil na Instagrame video, na ktorom si v Nigérii zahral stolný tenis.
Anthony Joshua sa v krajine nachádzal po nedávnom mediálne sledovanom zápase s Jakeom Paulom a Nigéria má pre neho aj osobný význam – jeho rodina pochádza z mesta Sagamu v štáte Ogun.
Presné okolnosti nehody sú naďalej predmetom vyšetrovania.