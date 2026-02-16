Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 16. februára 2026 o 9:03
Čas čítania 0:54
Valentina Mihely/refresher.cz

REBRÍČEK: TOP 10 najvyšších finančných odmien za olympijské zlato. Koľko dostanú Slováci?

REBRÍČEK: TOP 10 najvyšších finančných odmien za olympijské zlato. Koľko dostanú Slováci?
Zdroj: Alex Pantling/Getty Images
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Články o športe ti prináša Fortuna. Zaregistruj sa a vyber si svoj bonus! chcem bonus

Zlatá medaila z olympiády prináša okrem uznania aj finančnú odmenu. Prinášame ti rebríček desiatich krajín, v ktorých olympionici dostanú za medaily najviac zaplatené.

Slováci a Slovenky by si za zlato v individuálnych športoch odniesli odmenu vo výške 60-tisíc eur. Strieborná medaila by znamenala odmenu 50-tisíc eur a bronz 40-tisíc eur.

Finančné odmeny by sa však nekončili pódiovým umiestnením. Za štvrté miesto by športovci získali 25-tisíc eur, za piate 18-tisíc eur a za šieste 12-tisíc eur. Siedma priečka by bola ohodnotená sumou 8-tisíc eur a ôsma 6-tisíc eur, píše Sportnet.

Odporúčané
ZOH 2026: Pozri si top momenty z otváracieho ceremoniálu ZOH 2026: Pozri si top momenty z otváracieho ceremoniálu 6. februára 2026 o 22:49
Kolektívne športy:
1. miesto: 18-tisíc eur
2. miesto: 16-tisíc eur
3. miesto: 14-tisíc eur
4. miesto: 12-tisíc eur
5. miesto: 8-tisíc eur
6. miesto - 5-tisíc eur

Slovensko sa do TOP 10 tesne nedostalo, Česi sú na tom lepšie

Finančné odmeny ale nie sú to jediné, čo môžu športovci a športovkyne za medailu získať. V niektorých krajinách môžu napríklad za výhru dostať byt, ktorého rozloha sa stupňuje podľa toho, či ide o zlato, striebro alebo bronz. O tých najbizarnejších odmenách si môžeš prečítať v našom staršom článku. O výške odmien naprieč krajinami informoval Forbes.

Petra Vlhová
Petra Vlhová Zdroj: TASR/Martin Baumann

TOP 10 najvyšších odmien za zlato

Singapur 663 273 eur
Hongkong 647 363 eur
Poľsko 299 237 eur
Kazachstan 266 602 eur
Taliansko 179 527 eur
Cyprus 143 284 eur
Bulharsko 127 270 eur
Litva 112 099 eur
Kosovo 109 575 eur
Estónsko

99 461 eur

Ak ťa zaujíma, koľko by dostali Česi, v tabuľke sa nachádzajú hneď za Estónskom, teda na 11. mieste. Odmena za 1. miesto je u nich 98 000 eur.

Odporúčané
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS 14. februára 2026 o 11:00
Odporúčané
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor) Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor) 15. februára 2026 o 10:30
Odporúčané
„Princ Andrew veril, že sex so mnou je jeho právo.“ Virginia mala len 17 rokov, keď si z nej Epstein spravil sexuálnu otrokyňu „Princ Andrew veril, že sex so mnou je jeho právo.“ Virginia mala len 17 rokov, keď si z nej Epstein spravil sexuálnu otrokyňu 15. februára 2026 o 19:30
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Fortuna ti prináša radosť z hry a novinky zo sveta športu chcem bonus

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ŠPORT ŠPORT ÚSPEŠNÍ SLOVÁCI
Odporúčame
Boli sme na premiére nového komediálneho seriálu Miša v Košiciach z dielne JOJ play. Tvorcovia stavili na východniarsky humor
Sponzorovaný obsah
Boli sme na premiére nového komediálneho seriálu Miša v Košiciach z dielne JOJ play. Tvorcovia stavili na východniarsky humor
pred 3 dňami
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)
refresher+
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)
včera o 10:30
„Princ Andrew veril, že sex so mnou je jeho právo.“ Virginia mala len 17 rokov, keď si z nej Epstein spravil sexuálnu otrokyňu
refresher+
„Princ Andrew veril, že sex so mnou je jeho právo.“ Virginia mala len 17 rokov, keď si z nej Epstein spravil sexuálnu otrokyňu
včera o 19:30
Moja rodina ma neustále zaťažuje a očakáva, že sa o všetko postarám. Ako im vysvetliť, že chcem žiť vlastný život?
refresher+
Moja rodina ma neustále zaťažuje a očakáva, že sa o všetko postarám. Ako im vysvetliť, že chcem žiť vlastný život?
pred 55 minútami
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so zľavou
Sponzorovaný obsah
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so zľavou
12. 2. 2026 10:00
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
Sponzorovaný obsah
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
pred 2 dňami
Storky
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
Sponzorovaný obsah
Značka Freak prvýkrát dopĺňa zásoby. Prichádza s restockom k 10. výročiu
Marty Supreme ožíva mimo filmu. Tvorcovia snímky vytvorili originálny merch
Martin Scorsese je v Prahe. Chce tam natáčať film s DiCapriom
Jack Harlow ohlasuje nový album Monica. Vydať ho chce na svoje narodeniny
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so...
Sponzorovaný obsah
Múmia 4 už má oficiálny dátum premiéry. Ako dlho si na ňu počkáme?
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Debutoval prehliadkou v Miláne
Poznáme zvyšných účastníkov Survivoru. O výhru zabojuje herec aj modelka
Marko Damian prichádza s albumom DARKO. Vyjde už tento piatok
V Bratislave otvorili štúdio, kde na telo pozerajú komplexne. Pilates tu prirodz...
WEN a Porsche Boy v Bratislave pokrstili svoj album ESS2. Pozri sa, ako to tam v...
ZOH 2026: Pozri si top momenty z otváracieho ceremoniálu
HBO pripravuje adaptáciu hier Baldur's Gate. Seriál bude pokračovaním príbe...
Zuzana Plačková sa stala dvojnásobnou mamou. Na svet privítala dcéru Ayanu
Pekáreň Kruh otvorila tretiu prevádzku. Boli sme ochutnať ich nové produkty
Sara Rikas prvýkrát vystúpi v Bratislave. Lístky na koncert si kúpiš o pár dní
Zayn odhaľuje svoj piaty sólový album „Konnakol“. Už zajtra vyjde nový track
V Bratislave dnes otvorili nové bistro SÁNG. Stavia na all day breakfast koncept...
Mikloško odhalil zvodnú víziu ženskosti v novej kolekcii: „Nebude pre každého“
Lifestyle news
Netflix ovládol poľský seriál: Príbeh o otrávených deťoch zo 70. rokov získava vysoké hodnotenia
pred 39 minútami 1
Od dnes môžeš ísť na letisko novou expresnou linkou. Cesta z Nív potrvá len 15 minút
pred hodinou
VIDEO: Lietadlo muselo núdzovo pristáť po hromadnej bitke. Dvoch mužov zadržala polícia
pred 2 hodinami
REBRÍČEK: TOP 10 najvyšších finančných odmien za olympijské zlato. Koľko dostanú Slováci?
pred 3 hodinami
Charlieho anjeli sa vrátia s novým filmom. Čo vieme o pokračovaní slávnej série?
včera o 15:24
Ako sa stravujú olympionici? Týmito pravidlami sa riadia šampióni, pomôžu aj tebe
včera o 10:20
Miška a Azra z Ruže pre nevestu mieria do spoločného fightu. V rukaviciach vyriešia staré spory
pred 2 dňami
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
pred 2 dňami
Hviezdy Let's Dance sa vracajú na parket s novými tanečníkmi. Show odhalila hviezdne páry špeciálneho ročníka
pred 2 dňami
Dostal si kopačky? Pozor na extrémne emócie, zlomené srdce je skutočná diagnóza
pred 2 dňami
Spravodajstvo
Slovensko Doprava Počasie Politika
Viac
Postupová kalkulačka na ZOH 2026: Slovensko spoznalo možných súperov (+tabuľka)
pred 27 minútami
90-ročná žena v Bratislave vypadla zo 7. poschodia. Okolnosti preveruje polícia
pred 56 minútami
V žilinskom bytovom dome našli dva kilogramy neznámej látky. Prípad prevzala enviropolícia
pred hodinou

Viac z Šport

Všetko
Sofia zo Šoporne tancovala na otvorení olympiády: Za porušenie mlčanlivosti nám hrozil vyhadzov zo školy
refresher+
Sofia zo Šoporne tancovala na otvorení olympiády: Za porušenie mlčanlivosti nám hrozil vyhadzov zo školy
pred 2 dňami
Olympijská dedina hlási kuriózny výpadok. Športovci minuli kondómy za tri dni
Olympijská dedina hlási kuriózny výpadok. Športovci minuli kondómy za tri dni
pred 3 dňami
1
Nórsky biatlonista sa emočne zrútil po zisku olympijskej medaily. V živom vysielaní sa priznal k nevere
Nórsky biatlonista sa emočne zrútil po zisku olympijskej medaily. V živom vysielaní sa priznal k nevere
11. 2. 2026 10:32
Oktagon 84: Tvrdé KO a nový šampión! Brito poslal Paradeisera k zemi, Kozma sa vrátil ako víťaz
Oktagon 84: Tvrdé KO a nový šampión! Brito poslal Paradeisera k zemi, Kozma sa vrátil ako víťaz
včera o 08:15
Príbeh nórskeho biatlonistu pokračuje. Ex-partnerka olympionika reagovala na jeho verejné priznanie nevery
Príbeh nórskeho biatlonistu pokračuje. Ex-partnerka olympionika reagovala na jeho verejné priznanie nevery
12. 2. 2026 12:16
Jake Paul skritizoval Bad Bunnyho. Neskôr sa mu ospravedlnil a povedal, že nevie, čo sa stalo
Jake Paul skritizoval Bad Bunnyho. Neskôr sa mu ospravedlnil a povedal, že nevie, čo sa stalo
10. 2. 2026 15:40
Viac z Showbiz & Zábava Všetko
Chris Gladič ukázal prenájom v Sky Parku. V Otvor, som dole prezradil aj cenu, či nečakané výhody
refresher+
Chris Gladič ukázal prenájom v Sky Parku. V Otvor, som dole prezradil aj cenu, či nečakané výhody
pred 3 dňami
Spevák kapely Billy Barman, Juraj Podmanický, ukázal byt v srdci Bratislavy. Ten interiér ťa dostane
včera o 12:02
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
3. 2. 2026 17:00
Viac z Rodina, Vzťahy, Sex Všetko
Moja rodina ma neustále zaťažuje a očakáva, že sa o všetko postarám. Ako im vysvetliť, že chcem žiť vlastný život?
refresher+
Moja rodina ma neustále zaťažuje a očakáva, že sa o všetko postarám. Ako im vysvetliť, že chcem žiť vlastný život?
pred 55 minútami
„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
8. 2. 2026 18:00
14 cool valentínskych darčekov, ktoré potešia tvojho frajera. Za niektoré nedáš viac ako 20 €
6. 2. 2026 13:00
Viac z Hudba Všetko
Ako veľmi je kráľovská rodina namočená v Epstein files? Od návštev v paláci až po finančnú podporu
Ako veľmi je kráľovská rodina namočená v Epstein files? Od návštev v paláci až po finančnú podporu
5. 2. 2026 18:00
Zomrel spevák rockovej kapely 3 Doors Down. Mal 47 rokov
8. 2. 2026 10:31
Britney Spears predala práva k celému svojmu hudobnému katalógu. Na zozname sú hity, ktoré formovali pop
11. 2. 2026 12:58

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Poď na filmový REFRESHER KVÍZ, ktorý preverí aj hardcore fanúšikov. Zober kamošov a ukážte svoje znalosti o Oscaroch
Filmy a Seriály
9. 2. 2026 8:00
Poď na filmový REFRESHER KVÍZ, ktorý preverí aj hardcore fanúšikov. Zober kamošov a ukážte svoje znalosti o Oscaroch
9. 2. 2026 8:00
Do kalendára si poznač 25. február.
PRIESKUM: Využívaš donášky jedla? Podeľ sa o svoje preferencie a získaj 100 € kredit na ďalšie objednávky
PRIESKUM: Využívaš donášky jedla? Podeľ sa o svoje preferencie a získaj 100 € kredit na ďalšie objednávky
21. 1. 2026 16:00
Moja rodina ma neustále zaťažuje a očakáva, že sa o všetko postarám. Ako im vysvetliť, že chcem žiť vlastný život?
refresher+
Moja rodina ma neustále zaťažuje a očakáva, že sa o všetko postarám. Ako im vysvetliť, že chcem žiť vlastný život?
pred 54 minútami
Na pumpe už vybavíte takmer všetko: OMV pridalo nákupy, balíky, kvety aj nové služby pre vodičov
PR správa
Na pumpe už vybavíte takmer všetko: OMV pridalo nákupy, balíky, kvety aj nové služby pre vodičov
pred hodinou
Streetwear ustupuje. Týchto 6 trendov definuje mužskú módu na jar 2026
Streetwear ustupuje. Týchto 6 trendov definuje mužskú módu na jar 2026
pred hodinou
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
V spolupráci
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
pred 2 dňami
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)
refresher+
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)
včera o 10:30
„Princ Andrew veril, že sex so mnou je jeho právo.“ Virginia mala len 17 rokov, keď si z nej Epstein spravil sexuálnu otrokyňu
refresher+
„Princ Andrew veril, že sex so mnou je jeho právo.“ Virginia mala len 17 rokov, keď si z nej Epstein spravil sexuálnu otrokyňu
včera o 19:30
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
pred 3 dňami
REBRÍČEK: TOP 10 najvyšších finančných odmien za olympijské zlato. Koľko dostanú Slováci?
REBRÍČEK: TOP 10 najvyšších finančných odmien za olympijské zlato. Koľko dostanú Slováci?
pred 3 hodinami
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
pred 3 dňami
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
8. 2. 2026 18:14
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
refresher+
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
8. 2. 2026 8:20
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
10. 2. 2026 11:00
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
18. 1. 2026 12:00
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
pred 3 dňami
Domov
Zdieľať
Diskusia