Zlatá medaila z olympiády prináša okrem uznania aj finančnú odmenu. Prinášame ti rebríček desiatich krajín, v ktorých olympionici dostanú za medaily najviac zaplatené.
Slováci a Slovenky by si za zlato v individuálnych športoch odniesli odmenu vo výške 60-tisíc eur. Strieborná medaila by znamenala odmenu 50-tisíc eur a bronz 40-tisíc eur.
Finančné odmeny by sa však nekončili pódiovým umiestnením. Za štvrté miesto by športovci získali 25-tisíc eur, za piate 18-tisíc eur a za šieste 12-tisíc eur. Siedma priečka by bola ohodnotená sumou 8-tisíc eur a ôsma 6-tisíc eur, píše Sportnet.
1. miesto: 18-tisíc eur
2. miesto: 16-tisíc eur
3. miesto: 14-tisíc eur
4. miesto: 12-tisíc eur
5. miesto: 8-tisíc eur
6. miesto - 5-tisíc eur
Slovensko sa do TOP 10 tesne nedostalo, Česi sú na tom lepšie
Finančné odmeny ale nie sú to jediné, čo môžu športovci a športovkyne za medailu získať. V niektorých krajinách môžu napríklad za výhru dostať byt, ktorého rozloha sa stupňuje podľa toho, či ide o zlato, striebro alebo bronz. O tých najbizarnejších odmenách si môžeš prečítať v našom staršom článku. O výške odmien naprieč krajinami informoval Forbes.
TOP 10 najvyšších odmien za zlato
|Singapur
|663 273 eur
|Hongkong
|647 363 eur
|Poľsko
|299 237 eur
|Kazachstan
|266 602 eur
|Taliansko
|179 527 eur
|Cyprus
|143 284 eur
|Bulharsko
|127 270 eur
|Litva
|112 099 eur
|Kosovo
|109 575 eur
|Estónsko
|
99 461 eur
Ak ťa zaujíma, koľko by dostali Česi, v tabuľke sa nachádzajú hneď za Estónskom, teda na 11. mieste. Odmena za 1. miesto je u nich 98 000 eur.