dnes 10. februára 2026 o 15:40
Anna Sochorová/refresher.cz

Jake Paul skritizoval Bad Bunnyho. Neskôr sa mu ospravedlnil a povedal, že nevie, čo sa stalo

Jake Paul skritizoval Bad Bunnyho. Neskôr sa mu ospravedlnil a povedal, že nevie, čo sa stalo
Zdroj: Michael Reaves/Getty Images
Boxer a influencer Jake Paul, známy svojimi kontroverznými politickými názormi, sa stal terčom masívnej kritiky. Po vlne odporu, ktorá prišla aj z jeho najbližšieho okolia, však Paul zmenil postoj.

Všetko začalo v nedeľu večer, keď Bad Bunny ovládol pódium počas najväčšej športovej udalosti roka. Jake Paul na sociálnej sieti X zdieľal príspevok, ktorý okamžite vyvolal emócie. „Vypnite ten polčas. Vystupuje tam falošný americký občan, ktorý verejne nenávidí Ameriku. Toto nemôžem podporovať,“ zaútočil na portorického umelca.

Výrok o tom, že Bad Bunny je falošný občan, bol okamžite vyvrátený faktami. Portoričania sú od roku 1917 právoplatní občania USA. Paulove slová tak boli interpretované nielen ako prejav nevraživosti, ale aj ako neznalosť ústavného práva krajiny, ktorú sa tak hlasno snaží brániť. Vtipné na tom je, že sám Paul momentálne žije v Portoriku.

Bad Bunny vystupuje na Super Bowl.
Bad Bunny vystupuje na Super Bowl. Zdroj: Todd Rosenberg/Getty Images

Kritika od jeho vlastnej rodiny

Reakcia na seba nenechala dlho čakať. Jakea ostro skritizovala kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortez aj boxerská šampiónka Claressa Shields. Najcitlivejší zásah však prišiel od rodiny. Jeho brat Logan Paul verejne podporil Portoričanov, čím sa dištancoval od Jakeových slov.

Pod tlakom narastajúceho odporu začal Jake Paul v pondelok ráno svoje výroky „vysvetľovať“. Tvrdil, že došlo k nepochopeniu jeho výroku.

„Nenazval som nikoho falošným občanom, pretože je Portoričan. Žijem v Portoriku a milujem Portoriko. Ale ak verejne kritizujete ICE, ktorí robia svoju prácu, a otvorene nenávidíte Ameriku, budem sa k tomu vyjadrovať,“ napísal Paul s odkazom na spevákovu kritiku úradu ICE.

Prekvapivý obrat

To najbizarnejšie však prišlo teraz. Paul, zrejme pod tlakom PR katastrofy, úplne zmenil tón. V ďalšom tweete sa snažil navodiť dojem, že o predchádzajúcich útokoch ani nevedel. „Ľudia, ja Bad Bunnyho milujem, vôbec neviem, čo sa na mojom Twitteri včera v noci dialo. WTF?,“ objavilo sa na jeho X.

Aby svoj ústup spečatil, zmenil si popis na svojom oficiálnom profile na „Benito #1 fan“ (Benito je rodné meno Bad Bunnyho) a dodal, že súhlasí s tým, že „láska je silnejšia než nenávisť“.

